Después de heredar una fuerza increíble que aumenta cuanto más dinero tiene, Sang-ung (Lee Jun-ho) descubre que entes malignos pretenden arrebatársela en “Cashman”. Pero no es el único que tiene superpoderes. Cuando lo descubre, se une a la Asociación de superhumanos para enfrentar a la Vanguardia Mundana mientras intenta conservar su trabajo y su familia. ¿Quiénes lideran el elenco principal de la nueva serie coreana de Netflix? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

El drama de acción dirigido por Lee Chang-min a partir del guion de Lee Jae-in y Jeon Chan-ho se basa en el webtoon homónimo de Kakao, creado por Lee Hoon y No Hye-ok, conocidos conjuntamente como Team Befar. SLL y Drama House Studio se encargaron de la producción.

“Cashman”, que tiene ocho episodios, cuenta con un reparto principal conformado por Lee Jun-ho, Kim Hye-jun, Kim Hyang Gi, Kim Byung Chul, Kang Han-na, Lee Chae-min y Kim Eui-sung. Entonces, ¿quién es quién en la nueva serie surcoreana de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “CASHMAN”

1. Lee Jun-ho como Kang Sang-ung

Lee Jun-ho, que apareció en “Cold Eyes”, “Twenty”, “Good Manager”, “Rain or Shine”, “Confession”, “King the Land”, “Typhoon Family”, y “The Red Sleeve”, interpreta a Kang Sang-ung, un funcionario público que hereda la habilidad especial de ganar fuerza dependiendo de la cantidad de efectivo que posea.

Lee Jun-ho da vida a Kang Sang-ung, un funcionario público que hereda la habilidad especial, en la serie surcoreana "Cashman" (Foto: Netflix)

2. Kim Hye-jun como Kim Min-sook

Kim Hye-jun, que fue parte de las producciones “Her Story”, “Another Child”, “Metamorphosis”, “Sinkhole”, “Dr. Romantic”, “Reunited Worlds”, “Rain or Shine”, “Matrimonial Chaos”, “Chip In “ y “Inspector Koo”, asume el rol de Kim Min-sook, novia de Sang-woong que se preocupa por los peligros a los que se expone su prometido.

Kim Hye-jun interpreta a Kim Min-sook y Lee Jun-ho interpreta a Kang Sang-ung en la serie surcoreana "Cashman" (Foto: Netflix)

3. Kim Hyang Gi como Bang Eun Mi

Kim Hyang Gi, conocida por su papel en “The Queen’s Classroom”, “Along with the Gods: The Two Worlds” y “Innocent Witness”, da vida a Bang Eun Mi en “Cashman”. Se trata de una joven con poderes telequinéticos. Necesita una gran cantidad de calorías para utilizar sus habilidades.

Kim Hyang Gi asume el rol de Bang Eun Mi y Lee Jun-ho asume el rol de Kang Sang-ung en la serie surcoreana "Cashman" (Foto: Netflix)

4. Kim Byung Chul como Byeon Ho In

Kim Byung Chul, que apareció en exitosos dramas como “Descendants of the Sun”, “Guardian: The Lonely and Great God”, “All of Us Are Dead” y “Doctor Cha”, asume el papel de Byeon Ho In, un abogado con poderes que se activan al beber alcohol. Lidera la Asociación de superhumanos.

Kim Byung Chul interpreta a Byeon Ho In, líder de la Asociación de superhumanos, en la serie surcoreana "Cashman" (Foto: Netflix)

5. Kang Han-na como Joanna

Kang Han-na, que fue parte de producciones como “Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo”, “Rain or Shine”, “Familiar Wife”, “Start-Up”, “My Roommate Is a Gumiho” y “Bon Appétit, Your Majesty”, interpreta a Joanna, hija de una familia chaebol.

Kang Han-na asume el papel de Joanna, hija de una familia chaebol, en la serie surcoreana "Cashman" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Cashman”:

Lee Chae-min como Jonathan

Kim Eui-sung como Jo Won-do

¿DE QUÉ TRATA “CASHMAN”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “‘Cashman’ narra la historia de Sang-ung, un trabajador que apenas llega a fin de mes y que adquiere un superpoder que se intensifica cuanto más dinero lleva encima. Ante el dilema de pagar las facturas o aprovechar su nueva habilidad, se convierte en un héroe de a pie en este relato donde el poder reside en el fondo de la cartera.”

¿CÓMO VER “CASHMAN”?

“Cashman” se estrenará el viernes 26 de diciembre de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie surcoreana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

