Después de décadas de estar apagada, el sistema de casa inteligente y su asistente electrónico “Cassandra” se reactiva cuando Samira (Mina Tander) y su familia se mudan. Tener a un ayudante doméstico parece una maravilla para los nuevos habitantes de la casa, pero se transforma en una pesadilla cuando descubren que el robot no es tan inofensivo como aparenta y que tiene ideas muy específicas sobre cómo deberían funcionar las cosas. ¿Quiénes son los protagonistas de la nueva serie alemana de Netflix?

La serie de ciencia ficción y suspenso creada y dirigida por Benjamín Gutsche tiene seis episodios que se grabaron en septiembre de 2023 en Colina, Alemania, y están disponibles desde el 6 de febrero de 2025 en la plataforma de streaming de la N roja. Aunque su estreno mundial en el Fantasy Filmfest fue el 23 de enero.

Lavinia Wilson y Mina Tander encabezan el reparto principal de “Cassandra”, que incluye a Michael Klammer, Franz Hartwig, Mary Tölle, Joshua Kantara, Elias Grünthal y Filip Schnack. Entonces, ¿quién es quién en la serie alemana de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “CASSANDRA”

1. Lavinia Wilson como Cassandra

Lavinia Wilson, actriz alemana apareció en “Gun-Shy”, “Die Familienanwältin”, “The Last Witness”, “Sources of Life”, “Deutschland 89” y “What We Wanted”, asume el rol Cassandra, la robot doméstica que recibe a una nueva familia tras más de 50 años apagada. Pero el origen de la asistente es siniestro y está relacionado con los antiguos dueños de la casa.

Tudum contó que se creó el robot para el rodaje y que la actuación de Lavinia Wilson se transmitió en tiempo real a los monitores de la casa inteligente para que luego fuera captada por la cámara.

Lavinia Wilson se encarga de dar vida al robot asistente y la mujer detrás de esa creación en la serie alemana "Cassandra" (Foto: Netflix)

2. Mina Tander como Samira

Mina Tander, que participó en producciones como “Ants in the Pants”, “Tatort”, “The Criminalist”, “Wedding Fever in Campobello”, “Times Change You”, “Ms. Muller Must Go Away”, “Berlin Station” y “North North Murder”, da vida a Samira, la mujer que se muda a la casa que tiene a Cassandra como asistente. Cuando nota algo extraño empieza a investigar el pasado y encuentra cosas oscuras.

Samira (Mina Tander) investiga el origen su robot y asistente doméstica en la serie alemana "Cassandra" (Foto: Netflix)

3. Michael Klammer como David

Michael Klammer, que fue parte de series como “Schuld”, “WaPo Berlin”, “En el lugar del crimen”, “Herzogpark”, “SOKO Leipzig”, “Unbestechlich” y “Sam Meffire: Caída de un símbolo sajón”, interpreta a David, el esposo de Samira.

Mina Tander asume el rol de Samira y Michael Klammer asume el rol de David en la serie alemana "Cassandra" (Foto: Netflix)

4. Joshua Kantara como Fynn

Joshua Kantara, que anteriormente participó en “Meme Girls”, “Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes” y “Girl You Know It’s True”, asume el papel de Fynn en “Cassandra”. Se trata del hijo mayor de Samira y David.

Joshua Kantara interpreta a Fynn, el hijo de Samira y David, en la serie alemana "Cassandra" (Foto: Netflix)

5. María Tölle como Juno

María Tölle es la encargada de interpretar a Juno, la pequeña hija de Samira y David. Al igual que el resto de la familia, disfrutan de los beneficios de mudarse a la primera casa inteligente construida en la década de 1970.

La joven actriz María Tölle da vida a Juno, la hermana menor de Fynn, en la serie alemana "Cassandra" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Cassandra”:

Franz Hartwig

Elías Grünthal

Filip Schnack

Toni Gojanovic como Jörg Winter

Loredana Linglauf como Simone Schwarz

Christian Skibinski

¿DE QUÉ TRATA “CASSANDRA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “la casa inteligente más antigua de Alemania lleva vacía desde la misteriosa muerte de sus propietarios, hace más de 50 años. Hoy, cuando Samira se muda a vivir allí con su familia, la asistente virtual, ‘Cassandra’, despierta de su letargo de décadas. Cassandra fue creada en los años 70 para cuidar a una familia y, tras la muerte de los antiguos ocupantes, quedó fuera de servicio.

Esta es su segunda oportunidad. Pero, a su modo de ver, es mucho más que un hada madrina que lo mantiene todo en orden. Pronto se considera un miembro más de la familia y, para no quedarse sola otra vez, hace todo lo que puede... con todos los medios a su alcance”.

¿CÓMO VER “CASSANDRA”?

“Cassandra” está disponible en Netflix desde el 6 de febrero de 2025, por lo tanto, para ver la serie alemana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.