“After the Hunt” (en Latinoamérica: “Cacería de brujas” y en España: “Caza de brujas”) es el drama psicológico que se sumó al catálogo de Amazon Prime Video, para alegría de aquellos que quieren disfrutar del talento de Julia Roberts, Andrew Garfield y Ayo Edebiri en una sola película. Así, ¿te gustaría saber más sobre la trama de la cinta y conocer al resto de actores de su elenco? Pues, si la respuesta es positiva, esta nota es para ti.

Vale precisar que el filme está dirigido por Luca Guadagnino, cineasta reconocido por títulos como “Call Me By Your Name”, “Challengers”, “Suspiria” y “Queer”.

Además, se desarrolla a lo largo de 139 minutos de metraje, tiempo en el que la trama explora graves acusaciones, secretos del pasado y dilemas morales en un contexto universitario.

¿DE QUÉ TRATA “CACERÍA DE BRUJAS”?

“Cacería de brujas” nos traslada a septiembre del 2019, cuando Alma Imhoff (Julia Roberts), una respetada profesora de filosofía, regresa a su puesto en la Universidad de Yale después de una licencia médica prolongada.

Resulta que, durante una cena en su casa, Alma reúne a su mejor amigo y colega Hank Gibson (Andrew Garfield) y a la brillante estudiante de doctorado Maggie Resnick (Ayo Edebiri).

Así, al final de la noche, Hank acompaña a Maggie a su casa.​​

Lo complejo llega al día siguiente. Y es que Maggie acusa a Hank de haberla agredido sexualmente aquella noche, mientras que el profesor niega rotundamente la acusación... argumentando que la joven la inventó como venganza, dado que él la inculpó de plagiar su disertación.​​

Entonces, atrapada en medio de esta encrucijada moral y profesional, Alma no sabe a quién creer y, por si fuera poco, un oscuro secreto de su pasado amenaza con salir a la luz.

MIRA EL TRÁILER DE “CACERÍA DE BRUJAS”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “CACERÍA DE BRUJAS”?

A continuación, conoce a los integrantes del reparto de “Cacería de brujas”:

1. Julia Roberts como Alma Imhoff: una profesora de filosofía de Yale que enfrenta crisis personales y profesionales mientras intenta decidir a quién creer.

2. Ayo Edebiri como Margaret “Maggie” Resnick: la estudiante de doctorado que acusa a Hank de agresión sexual.

3. Andrew Garfield como Henrik “Hank” Gibson: el colega y mejor amigo de Alma, quien es acusado de agresión sexual, pero niega firmemente las acusaciones.​​

4. Michael Stuhlbarg como Frederik Mendelssohn: el esposo de Alma, quien es psiquiatra y terapeuta.

5. Chloë Sevigny como la Dra. Kim Sayers: la psiquiatra universitaria y amiga de Alma.

6. Lío Mehiel como Alex: la pareja no binaria de Maggie y estudiante de derecho.

Otros actores y personajes de la película:

7. David Leiber como Dean RJ Thomas

como Dean RJ Thomas 8. Thaddea Graham como Katie

como Katie 9. Will Price como Arthur

como Arthur 10. Christine Dye como Patricia

como Patricia 11. Burgess Byrd como Daphne Walgreens

¿CÓMO VER “CACERÍA DE BRUJAS”?

“Cacería de brujas” llegó a Amazon Prime Video el jueves 20 de noviembre del 2025.

Por lo tanto, para verla desde cualquier parte del mundo, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

En Estados Unidos, recuerda que están disponibles los siguientes planes:

Amazon Prime completo: US$14.99 al mes o US$139 al año

US$14.99 al mes o US$139 al año Solo Prime Video: US$8.99 al mes

El póster de "After the Hunt", película del director Luca Guadagnino que se desarrolla a lo largo de 139 minutos de metraje (Foto: Amazon MGM Studios / Sony Pictures Entertainment)

