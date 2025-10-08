Estamos hablando de dos gigantes del anime y manga actual, pero con trayectorias y estilos muy distintos. Sin embargo, lo que está pasando en estos días con la obra de Tatsuki Fujimoto merece toda nuestra atención. Y es que, aunque “Demon Slayer” sigue siendo el monstruo taquillero que arrasó con todo gracias a “Infinity Castle” y la animación de Ufotable, “Chainsaw Man” está creciendo de forma imparable y ahora incluso lo ha superado en ventas semanales de manga.
Y no es solo una semana puntual. La tendencia está marcando algo más profundo: el fenómeno “Chainsaw Man” está consolidándose como uno de los títulos más fuertes del panorama actual, y lo más impresionante es que lo está logrando no por una mega producción cinematográfica, sino por su trama. La historieta original está alcanzando cifras récord, y todo indica que lo mejor aún está por venir, sobre todo con el estreno internacional de su nueva película: “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc”.
EL GRAN TRIUNFO DE “CHAINSAW MAN” EN VENTAS DEL MANGA
Según los últimos datos del ranking Oricon —que, si no lo conoces, es básicamente la fuente más confiable para ventas de entretenimiento en Japón—, entre el 22 y el 28 de septiembre de 2025, “Chainsaw Man” vendió 172,517 copias de manga, mientras que “Demon Slayer” apenas alcanzó 77,796 copias. Más del doble.
Este dato no es menor. Porque aunque “Demon Slayer” sigue teniendo una ventaja monumental en términos de ventas totales acumuladas (superando los 220 millones de copias en circulación), lo que estamos viendo con “Chainsaw Man” es un fenómeno de crecimiento real, fresco y sostenido.
Con solo 22 volúmenes publicados hasta ahora, “Chainsaw Man” ya ha alcanzado los 31 millones de copias en circulación. Para que te hagas una idea, “Black Clover”, otro shonen importante y con 37 volúmenes, ha vendido 24 millones. Esto habla muy bien del impacto que está teniendo la historia de Denji, no solo en Japón, sino a nivel global.
Este crecimiento se disparó justo después del estreno en Japón de la película “Reze Arc”, y lo más interesante es que aún no ha sido lanzada en Estados Unidos. Cuando eso pase, lo más probable es que veamos otra ola de ventas, especialmente en el mercado norteamericano, que es uno de los más activos en consumo de manga.
¿PODRÁ SUPERAR “CHAINSAW MAN” A “DEMON SLAYER”?
Aunque aún hay una gran distancia entre ambos en cuanto a ventas totales, lo que está haciendo “Chainsaw Man” es cerrar esa brecha poco a poco. Con la segunda parte del manga en desarrollo, más adaptaciones por venir y un fandom que crece cada día, no sería descabellado pensar que, en unos años, pueda estar compitiendo directamente con los pesos pesados del género, como “One Piece” o el propio “Kimetsu no Yaiba”.
En este caso, como en muchos otros, todo dependerá del tiempo y, claro, de la gente.
¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.