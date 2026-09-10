Si eres seguidor de “Chainsaw Man” y sueñas con sentarte en la barra de Kissa Nidou, la emblemática cafetería donde Reze trabaja en la película de este universo anime, tienes motivos para emocionarte. Y es que la franquicia creada por Tatsuki Fujimoto confirmó que ese espacio ficticio saltará a la vida real a través de un establecimiento temático de duración limitada, pensado para revivir escenas puntuales de la cinta “Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc” a través de comida, postres y bebidas.

Vale precisar que el café pop-up ha sido organizado por la empresa japonesa LTR Inc., especializada en todo tipo de experiencias ligadas a animes y videojuegos.

Y, por supuesto, este tipo de colaboraciones suele generar filas y agotar cupos rápido, así que conviene conocer sus detalles con exactitud.

¿CUÁNDO Y DÓNDE ABRE LA CAFETERÍA DE LA FRANQUICIA ANIME “CHAINSAW MAN”?

De acuerdo con PRTimes, el Chainsaw Man Kissa abrirá sus puertas el jueves 1 de octubre del 2026 en dos sedes:

Tokio , dentro del BOX cafe&space de Lumine Est Shinjuku.

, dentro del BOX cafe&space de Lumine Est Shinjuku. Nagoya, en el complejo Global Gate.

Osaka se sumará después, con apertura el 8 de octubre en el BOX cafe&space de KITTE Osaka.

Todos los locales funcionarán hasta el 8 de noviembre y cada asistente deberá abonar 660 yenes (alrededor de 4.28 dólares) para asegurar su cupo, monto que incluye un obsequio exclusivo.

Cabe resaltar que las reservas se habilitaron el pasado martes 8 de septiembre, a través del sitio web oficial de la cafetería.

¿QUÉ PLATOS Y PRODUCTOS OFRECE EL MENÚ DE LA CAFETERÍA DE “CHAINSAW MAN”?

Para alegría de los fans, la carta del establecimiento traduce momentos puntuales de la película “Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc” en comida.

Así, destaca un sándwich inspirado en el encuentro de Denji y Reze en una cabina telefónica, además de una pasta con salchicha y queso basada en la escena final de playa.

Entre los postres, sobresale un pudín morado inspirado en la gargantilla de Reze; y entre las bebidas, una de melón con los colores característicos de la joven.

Por si fuera poco, la cafetería ofrece merchandising exclusivo: llaveros, stickers, figuras de acrílico y hasta posavasos, todos con ilustraciones inéditas creadas para la colaboración.

La ilustración promocional oficial para el evento temático del café de "Chainsaw Man" en Japón (Foto: MAPPA)

¿CÓMO VER “CHAINSAW MAN”

“Chainsaw Man” forma parte del catálogo de Crunchyroll. Por lo tanto, para disfrutar del anime, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Y, tal como te puedes imaginar, la película “Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc” también puede verse a través del servicio de streaming.

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