Si eres seguidor de “Chainsaw Man” y sueñas con sentarte en la barra de Kissa Nidou, la emblemática cafetería donde Reze trabaja en la película de este universo anime, tienes motivos para emocionarte. Y es que la franquicia creada por Tatsuki Fujimoto confirmó que ese espacio ficticio saltará a la vida real a través de un establecimiento temático de duración limitada, pensado para revivir escenas puntuales de la cinta “Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc” a través de comida, postres y bebidas.
Vale precisar que el café pop-up ha sido organizado por la empresa japonesa LTR Inc., especializada en todo tipo de experiencias ligadas a animes y videojuegos.
Y, por supuesto, este tipo de colaboraciones suele generar filas y agotar cupos rápido, así que conviene conocer sus detalles con exactitud.
¿CUÁNDO Y DÓNDE ABRE LA CAFETERÍA DE LA FRANQUICIA ANIME “CHAINSAW MAN”?
De acuerdo con PRTimes, el Chainsaw Man Kissa abrirá sus puertas el jueves 1 de octubre del 2026 en dos sedes:
- Tokio, dentro del BOX cafe&space de Lumine Est Shinjuku.
- Nagoya, en el complejo Global Gate.
Osaka se sumará después, con apertura el 8 de octubre en el BOX cafe&space de KITTE Osaka.
Todos los locales funcionarán hasta el 8 de noviembre y cada asistente deberá abonar 660 yenes (alrededor de 4.28 dólares) para asegurar su cupo, monto que incluye un obsequio exclusivo.
Cabe resaltar que las reservas se habilitaron el pasado martes 8 de septiembre, a través del sitio web oficial de la cafetería.
¿QUÉ PLATOS Y PRODUCTOS OFRECE EL MENÚ DE LA CAFETERÍA DE “CHAINSAW MAN”?
Para alegría de los fans, la carta del establecimiento traduce momentos puntuales de la película “Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc” en comida.
Así, destaca un sándwich inspirado en el encuentro de Denji y Reze en una cabina telefónica, además de una pasta con salchicha y queso basada en la escena final de playa.
Entre los postres, sobresale un pudín morado inspirado en la gargantilla de Reze; y entre las bebidas, una de melón con los colores característicos de la joven.
Por si fuera poco, la cafetería ofrece merchandising exclusivo: llaveros, stickers, figuras de acrílico y hasta posavasos, todos con ilustraciones inéditas creadas para la colaboración.
¿CÓMO VER “CHAINSAW MAN”
“Chainsaw Man” forma parte del catálogo de Crunchyroll. Por lo tanto, para disfrutar del anime, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma.
- Este es el LINK OFICIAL de la producción.
Y, tal como te puedes imaginar, la película “Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc” también puede verse a través del servicio de streaming.
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