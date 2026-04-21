“One Piece”, “Dragon Ball”, “Naruto, “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” y “Detective Conan” están en la lista de mangas más vendidos de la historia, mientras que en la lista de los más vendidos del 2025 aparecen “Jujutsu Kaisen”, “Dan Da Dan”, “Blue Lock” y “Kingdom”. Por supuesto, aún es pronto para hablar de los títulos más vendidos del 2026. No obstante, el New York Times compartió el ranking de los libros más vendidos de abril. A continuación, te comparto los primeros puestos de la categoría de Libros Gráficos y Manga, y el cómic japonés que lidera la lista.

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En la lista aparecen dos volúmenes de “Jujutsu Kaisen” y un volumen de “One Piece”, “Dragon Ball Super”, “Gachiakuta” y “JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run”. Pero ninguno supera al manga que llegó a su fin el 24 de marzo de 2026 con la publicación del capítulo 232. Se trata de “Chainsaw Man”.

“CHAINSAW MAN” ES EL MANGA QUE LIDERA LA LISTA DE LOS MÁS VENDIDOS DE ABRIL DE 2026

Aunque el volumen 20 de “Chainsaw Man”, que se publicó el 3 de marzo de 2026 en Estados Unidos, ocupa el puesto dos de la lista de los libros más vendidos del New York Times en la categoría de Libros Gráficos y Manga, es el manga que lidera el ranking, ya que “Dog Man: Big Jim Believes” tiene el primer lugar y otros dos apariciones en la lista.

Así se ve Denji en el capítulo 232 del manga "Chainsaw Man", creado por Tatsuki Fujimoto (Foto: Shueisha / Viz Media)

El siguiente manga en la lista es “Jujutsu Kaisen”, con su volumen 29. Seguido del volumen 111 de “One Piece” y el volumen 24 de “Dragon Ball Super”. También aparecen en el ranking “JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run”, con el volumen #6 y “Gachiakuta”, con el volumen #1.

Por otro lado, se sabe que el capítulo final. titulado “Gracias, Chainsaw Man”, marcó el cierre de la historia de Denji. El último tomo recopilatorio (volumen 24) tiene su lanzamiento programado para el 4 de junio de 2026 en Japón.

El final de “Chainsaw Man” fue extremadamente polémico y dividió profundamente a la comunidad de lectores. La controversia se centró principalmente en la decisión de Tatsuki Fujimoto de realizar un “reinicio” del universo en el último capítulo (232).

El capítulo 183 del manga de "Chainsaw-Man" se centra en lo que pasa dentro del mundo del demonio de la vejez (Foto: Shueisha)

LIBROS GRÁFICOS Y MANGA MÁS VENDIDOS DE ABRIL DE 2026

Big Jim Believes (Dav Pilkey) Chainsaw Man, Vol. 20 (Tatsuki Fujimoto) Talons of Power (Tui T. Sutherland y Mike Holmes) Jujutsu Kaisen, Vol. 29 (Gege Akutami) One Piece, Vol. 111 (Eiichiro Oda) Dragon Ball Super, Vol. 24 (Akira Toriyama y Toyotarou) Darkstalker (Tui T. Sutherland y Jake Parker) Gachiakuta, Vol. 1 (Kei Urana) Jujutsu Kaisen, Vol. 1 (Gege Akutami) Warriors: The Prophecies Begin (Erin Hunter, Natalie Riess y Sara Goetter) Big Jim Believes (Dav Pilkey) The Scarlet Shedder (Dav Pilkey) JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run, Vol. 6 (Hirohiko Araki) Jujutsu Kaisen, Vol. 28 (Gege Akutami) Warriors: The Prophecies Begin#3 (Erin Hunter, Natalie Riess y Sara Goetter)

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