Aunque la historia de Denji, un joven pobre que, tras ser traicionado y asesinado mientras trabajaba para la Yakuza, revive al fusionarse con su mascota, el pequeño demonio motosierra Pochita, convirtiéndose en un híbrido capaz de transformarse en el temible “Chainsaw Man”, empezó en diciembre de 2018, sin duda, ganó popularidad y se convirtió en un éxito tras el estreno del anime, en octubre de 2022. Tras su primera temporada se convirtió en un éxito financiero rotundo para el estudio MAPPA.

MAPPA financió el 100% de la producción del anime, lo que les permitió recuperar toda la inversión y generar beneficios directos a través de licencias internacionales y streaming. Por lo tanto, la primera temporada fue un éxito comercial y de audiencia internacional, a pesar de que no obtuvo los mismos resultados con el público japonés debido a las altas expectativas.

Gracias a esto, “Chainsaw Man” consiguió una película, “Arco de Reze”, que fue un éxito rotundo en 2025 y recibió elogios tanto de la crítica especializada como del público, superando la controversia que generó la primera entrega del anime. Aunque no alcanzó las cifras históricas de “Demon Slayer: Infinity Castle”, obtuvo excelentes resultados.

"Chainsaw Man The Movie: The Reze Arc" fue catalogada como una de las películas de anime mejor valoradas de 2025, recibiendo elogios tanto de la crítica especializada como del público (Foto: MAPPA / Shueisha)

EL RÉCORD QUE “CHAINSAW MAN” ESTABLECIÓ EN CRUNCHYROLL

En una entrevista con el escritor Tokuriki, publicada por Yahoo! Japón, el director ejecutivo de MAPPA, Manabu Otsuka, reveló que la primera temporada de “Chainsaw Man” ostentaba el récord de mayor número de visualizaciones en la plataforma en el momento de su estreno.

“La distribución global de la serie se realizó a través de Crunchyroll, un servicio de distribución especializado en anime; [La primera temporada de Chainsaw Man] batió el récord de mayor número de visualizaciones en aquel momento. Con este logro, sentí que ‘Chainsaw Man’ era una obra que tendría mayor repercusión a nivel mundial que a nivel nacional”, señaló el CEO de MAPPA en abril de 2026.

Debido a que Crunchyroll no comparte sus cifras de visualización no se conocen los datos específicos ni el período durante el cual se mantuvo el récord, que ahora ostenta “Solo Leveling”.

Otsuka admitió que la primera temporada no tuvo el mismo “impacto cultural masivo” que “Jujutsu Kaisen”, pero sirvió como un pilar fundamental para lo que vino después: una película secuela, así como la segunda temporada que ya fue confirmada.

"Chainsaw Man: Assassins Arc" (Arco de los Asesinos Internacionales), la segunda temporada del anime, está oficialmente confirmada y en producción (Foto: MAPPA)

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS PRINCIPALES DE “CHAINSAW MAN”

Crunchyroll Anime Awards 2024: Ganó el premio a Mejor Serie Nueva.

Premios de Actuación de Voz (Crunchyroll 2024): Ganó múltiples premios por el doblaje de Denji, incluyendo Español Latino (Emilio Treviño), Inglés (Ryan Colt Levy), Italiano (Mosè Singh) y Castellano (Joel Gómez Jimenez).

Anime Corner Awards 2025: Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc fue destacada como una de las mejores producciones de 2025 por la audiencia.

Harvey Awards (Manga): Aunque es un premio al material original, la serie ha ganado Mejor Manga consecutivamente desde 2021 hasta 2023.

Nominaciones Saturn Awards: Nominada en 2024 como Best Animated Television Series or Special.

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