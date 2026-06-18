La Anime Expo 2026, que se llevará a cabo del 2 al 5 de julio en Los Ángeles, contará con una enorme lista de paneles, avances mundiales y presentaciones. Entre los títulos más destacados están “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, “Jujutsu Kaisen”, “My Hero Academia”, “The Apothecary Diaries”, “Gachiakuta”, “Frieren: Beyond Journey’s End”, “Black Torch”, “Magic Knight Rayearth” y “Firefly Wedding”. A esta lista se suma “Chainsaw Man”, que también tendrá un panel en la convención de manga, anime y cultura japonesa más grande de América del Norte.

No obstante, el enfoque del panel de “Chainsaw Man” será muy especial y diferente al de la serie animada basada en el manga escrito e ilustrado por Tatsuki Fujimoto. Este año la presentación se centrará en “Chainsaw Man: The Stage”, serie de obras de teatro japonesas de estilo 2.5D (actores reales representando mangas y animes) que adaptan la popular franquicia.

La puesta en escena adapta la primera temporada de “Chainsaw Man”, es decir, sigue la historia de Denji, un joven que, tras ser asesinado y fusionarse con su perro demonio Pochita, obtiene el poder de convertirse en el “Hombre Motosierra” y se une a los Cazadores de Demonios de Seguridad Pública.

La aclamada adaptación teatral de "Chainsaw Man" hará su debut oficial en América del Norte durante la Anime Expo 2026 (Foto: Tatsuki Fujimoto / Shueisha)

“CHAINSAW MAN: THE STAGE” EN LA ANIME EXPO 2026

Presentado por Nelke Planning, el panel en la Anime Expo 2026 tendrá lugar el 2 de julio de 16:30 a 17:20 en el Petree Hall y estará dedicado a “Chainsaw Man: The Stage”. Sin embargo, la producción teatral no se presentará en vivo en Estados Unidos. En su lugar, los asistentes al evento podrán disfrutar de un vistazo exclusivo detrás de escena de la aclamada adaptación.

La productora Nelke Planning mostrará una proyección con los mejores momentos de la obra de teatro. Además, compartirá un video exclusivo con mensajes del elenco de actores y del equipo creativo original de Japón. También habrá una ronda de preguntas y respuestas para los fans.

Con esta obra de teatro, que combina actuación en vivo, coreografías de acción, efectos visuales y música para recrear el mundo oscuro y frenético de la serie en escenarios de Japón, queda claro que “Chainsaw Man” se ha expandido más allá del anime y el manga.

Detalles del panel de “Chainsaw Man”

Fecha: Jueves 2 de julio (Día 1 de la convención)

Hora: 4:30 PM – 5:20 PM.

Lugar: Petree Hall

Contenido: Se proyectará un video con los mejores momentos de la obra de teatro y se mostrará un mensaje en video exclusivo del elenco original y del equipo creativo.

LA TEMPORADA 2 DE “CHAINSAW MAN: THE STAGE”

La segunda temporada de la obra de teatro se titula oficialmente “Chainsaw Man: The Stage – Reze Arc” y adaptará de forma íntegra la historia de amor y acción entre Denji y Reze. La producción se presentará en Japón del 25 de julio al 12 de agosto de 2026.

El director japonés Fumiya Matsuzaki vuelve a dirigir y escribir el guion de la obra de teatro, que está a cargo de la productora Nelke Planning, famosa por sus impecables adaptaciones de anime al teatro (2.5D Stage Plays).

Gran parte del reparto de la primera entrega regresa en la segunda temporada de la obra de teatro: Naotake Tsuchiya vuelve a interpretar a Denji, Mizuki Umetsu interpreta a Aki Hayakawa, Mahiru Coda asume el rol de Power, la reconocida actriz y cantante Aya Hirano da vida a Makima, y la actriz Yui Yokoyama se une al elenco para interpretar Reze.

La actriz Yui Yokoyama interpreta a Reze en la producción teatral "Chainsaw Man: The Stage - Reze Arc-" (Foto: Tatsuki Fujimoto / Shueisha)

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