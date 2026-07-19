¡MAPPA está de cumpleaños y lo celebra por todo lo alto! Y es que el estudio detrás de algunos de los fenómenos más grandes del anime actual volvió a poner a sus personajes más queridos en el centro de la conversación con una tanda de ilustraciones inéditas. Así, “Jujutsu Kaisen”, “Chainsaw Man” y “Attack on Titan” son los protagonistas de esta nueva entrega de imágenes, pensada para acompañar los 15 años de la empresa y para calentar motores de cara a un evento muy especial para los fans.

Vale precisar que el estudio prepara la MAPPA 15th Anniversary Expo, una exposición que se realizará en el Museo de Yurakucho, en Tokio, desde el 16 de septiembre hasta el 7 de diciembre del 2026.

Así, la exhibición busca que los asistentes experimenten el encanto de las obras más populares de la compañía, con mercancía original del evento.

¿QUÉ ILUSTRACIONES SE REVELARON POR EL ANIVERSARIO 15 DE MAPPA?

El pasado viernes 17 de julio del 2026, la web oficial de la exposición reveló un total de siete ilustraciones originales de tres animes diferentes: “Jujutsu Kaisen”, “Chainsaw Man” y “Attack on Titan”.

1. “Jujutsu Kaisen”

“Jujutsu Kaisen” tuvo cuatro imágenes que capturan la evolución de la serie a través de sus arcos más importantes.

En los paneles de la izquierda, Gojo y Geto aparecen en sus días escolares, mientras el trío de Nobara, Yuji y Megumi se muestra listo para el combate.

En los paneles de la derecha, el tono se vuelve más íntimo y cálido con Toge y Yuta compartiendo una caminata, y Yuji es mostrado en un momento intenso frente a una fogata.

Las nuevas imágenes de "Jujutsu Kaisen" muestran a los personajes del anime en diferentes escenarios (Foto: MAPPA)

2. “Chainsaw Man”

“Chainsaw Man”, por su parte, apuesta por un contraste fuerte de colores complementarios y un simbolismo marcado para presentar a los protagonistas del arco de Reze.

A la izquierda, Denji destaca sobre un fondo rojo carmesí, con gesto desafiante y la lengua afuera, rodeado de flores y tirando del cable de arranque de su pecho.

A la derecha, Reze posa de perfil sobre un fondo azul, con una sonrisa sutil entre peces flotantes y una mano delicada en el cuello.

Todo esto mientras detrás de ambos se proyectan, de forma amenazante, las siluetas oscuras de sus formas demoníacas: Chainsaw Man y Bomb Devil.

Estas ilustraciones muestran a los protagonistas de la película "Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc" (Foto: MAPPA)

3. “Attack on Titan”

Finalmente, la ilustración de “Attack on Titan” reúne a los personajes principales en el desierto místico de “Los Caminos”, impregnando el trágico escenario final de la historia con una dosis de humor.

En el centro, Reiner aparece esculpido en la arena mientras Armin saluda con alegría, Mikasa observa, Hange señala la figura con asombro y un Levi vendado vigila la escena sosteniendo una pala de juguete.

En los extremos, el tono se vuelve más solemne con Eren sentado, la fundadora Ymir moldea en silencio otra figura al fondo e Historia contempla al grupo con cierta nostalgia desde el primer plano.

Esta ilustración del anime "Attack on Titan" muestra a los personajes principales de la serie reunidos en una escena surrealista ambientada en "Los Caminos" (The Paths), el vasto desierto de arena bajo un cielo estrellado y místico (Foto: MAPPA)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí