La música del mundo del anime lleva años protagonizando listas de reproducción, conciertos y conversaciones en redes sociales. Y, ahora, una de sus canciones más sonadas llega a un escenario que parecía lejano: la carrera por un Grammy. Se trata de ‘Iris Out’, el tema que Kenshi Yonezu compuso para “Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc”, la película basada en el manga de Tatsuki Fujimoto. Así, su inscripción en los premios de la industria musical estadounidense ya tiene a los fans celebrando este importante hito.

Vale precisar que ‘Iris Out’ funciona como tema de apertura (opening) del largometraje y se consolidó como todo un fenómeno en Japón.

Y, eventualmente, se convirtió en la primera canción de anime enviada a consideración en los premios Grammy.

Antes de continuar, te invito a disfrutar de la composición:

¿QUÉ SIGNIFICA QUE ‘IRIS OUT’ DE “CHAINSAW MAN” ESTÉ INSCRITA EN LOS GRAMMY?

Significa que la canción fue enviada y aceptada como elegible. Es decir, entra a la primera ronda de votación, lo que ya es un logro en sí mismo.

De esta manera, ‘Iris Out’ ocupa un lugar en la conversación del premio, pese a que su paso a la lista oficial de nominados aún no se decide.

¿EN QUÉ CATEGORÍAS DE LOS GRAMMY BUSCA COMPETIR ‘IRIS OUT’ DE “CHAINSAW MAN”?

El tema busca competir en dos categorías de los Grammy 2027:

Best Asian Pop Music Performance , un galardón nuevo que debuta este año.

, un galardón nuevo que debuta este año. Best Song Written for Visual Media, premio que reconoce la composición.

Cabe resaltar que ninguna canción escrita para una producción anime ha figurado entre los nominados de esta segunda categoría desde que se creó en 1988. Por eso, una nominación sería inédita.

¿CUÁNDO SE ANUNCIAN LOS NOMINADOS A LOS PREMIOS GRAMMY 2027?

El recorrido por conseguir un galardón en los premios Grammy 2027 respeta la siguiente programación:

Primera ronda de votación: del 12 al 22 de octubre del 2026.

del 12 al 22 de octubre del 2026. Anuncio de nominados: 16 de noviembre del 2026.

16 de noviembre del 2026. Gala número 69 de los Grammy: 7 de febrero de 2027 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

¿QUÉ RÉCORDS Y PREMIOS ACUMULA LA CANCIÓN ‘IRIS OUT’ DE “CHAINSAW MAN”?

De acuerdo con Electric Bloom, estos son los principales reconocimientos que recibió ‘Iris Out’ de “Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc” desde su lanzamiento, el pasado 15 de septiembre del 2025.

Fue la canción más rápida en alcanzar 100 millones de reproducciones en las listas de streaming de Oricon y Billboard Japan, en cuatro semanas.

en las listas de streaming de Oricon y Billboard Japan, en cuatro semanas. Llegó al puesto 5 del Billboard Global 200, un récord para una canción en japonés.

del Billboard Global 200, un récord para una canción en japonés. Superó los 500 millones de reproducciones acumuladas en Oricon hasta junio del 2026.

acumuladas en Oricon hasta junio del 2026. Ganó Best J-Pop Song y los cuatro premios regionales de Best Japanese Song en los MUSIC AWARDS JAPAN 2026 .

. Se llevó Best Anime Song en los Crunchyroll Anime Awards y Song of the Year by Streaming en los Japan Gold Disc Awards.

Y tú, ¿crees que finalmente logre la ansiada nominación en los premios Grammy 2027?

Denji, en su forma híbrida de Chainsaw Man, y Reze, transformada en el Demonio Bomba, en una escena de la película anime "Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc" (Foto: MAPPA)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí