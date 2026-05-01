“Chainsaw Man” llega a la temporada de premios japoneses como ese amigo que acapara la conversación en la fiesta. Y es que, en la edición 2026 de los Music Awards Japan, el anime se ha adueñado de varias nominaciones musicales y, dentro de ese grupo, la película “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc" aparece como uno de los títulos más nominados gracias a sus temas principales. Así, ¿te gustaría saber qué otras producciones compiten en la gala? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que, según la propia organización, los Music Awards Japan 2026 reúnen a buena parte de la industria musical del país nipón, con una votación de más de 5,000 profesionales y un sistema de selección basado en datos de Billboard Japan, Oricon y otras métricas de consumo.

De esta manera, se presenta como un gran escaparate donde coinciden artistas de pop, rock, hip hop y, por supuesto, bandas sonoras de anime y videojuegos.

¿QUÉ ANIMES ESTÁN NOMINADOS EN LOS MUSIC AWARDS JAPAN 2026?

1. “Chainsaw Man - la película: arco de Reze”

Como mencioné previamente, la película de “Chainsaw Man” es la cara más visible del anime en estos premios.

Sus canciones “IRIS OUT” y “JANE DOE” (ambas de Kenshi Yonezu, en una con colaboración de Hikaru Utada) aparecen en Song of the Year, Best Anime Song, Best J-POP Song, Best Global Hit From Japan y en las categorías regionales de mejor canción japonesa en Asia, Europa, Norteamérica y Latinoamérica.

Además, la banda sonora de la cinta, compuesta por Kensuke Ushio, está nominada a Best Soundtrack.

Escucha aquí “IRIS OUT”:

Escucha aquí “JANE DOE”:

2. “Orb: On the Movements of the Earth”

El anime “Orb: On the Movements of the Earth” (o "Tierra, sangre, conocimiento: Sobre el movimiento de la Tierra") entra en la lista gracias a “Kaiju”, tema de Sakanaction que compite en Song of the Year, Best Anime Song, Best Rock Song y hasta en el premio a Best Music Video.

Cabe resaltar que la serie se mueve en la frontera entre ciencia, astronomía y drama adolescente, con personajes que miran al cielo mientras lidian con conflictos muy humanos.

3. “DAN DA DAN”

El anime “DAN DA DAN” aparece representado por “On The Way” (o “Kakumei Dōchū – On The Way”), tema interpretado por AiNA THE END.

Esta canción figura en Song of the Year, Best Anime Song, Best J-POP Song, Best Japanese Song in Europe y Best Japanese Song in Latin America, además de colarse en categorías de video musical y arte de portada vinculadas al single.

Dentro de las categorías regionales también aparece “Otonoke” de Creepy Nuts, nominado como Best Japanese Song in Europe y Best Japanese Song in North America.

4. “Jujutsu Kaisen” - Temporada 3

La tercera temporada de “Jujutsu Kaisen”, centrada en el arco ‘The Culling Game’, llega a los premios con el tema “AIZO” de King Gnu.

La canción está nominada en Best Japanese Song in Asia, Best Japanese Song in Europe y Best Japanese Song in North America, así que su impacto se mide también fuera de Japón.

5. “Crayon Shin-chan”

El clásico “Crayon Shin-chan” marca presencia con “Hacha Mecha Wacha life!” de FRUITS ZIPPER, nominada a Best Anime Song y también incluida en la categoría Best Girls Idol Culture Song.

Aquí la apuesta va hacia el lado más ‘idol’ y colorido, con una canción muy pegajosa que acompaña las aventuras desastrosas de Shinnosuke.

6. “Demon Slayer”

En el terreno de las bandas sonoras, el anime “Demon Slayer” aparece en la categoría Best Soundtrack gracias a la música original del 'Arco de la Aldea del Herrero’ (o ‘Swordsmith Village Arc’), firmada por Yuki Kajiura y Go Shiina.

Esta parte del relato lleva a Tanjiro a la aldea de los herreros y combina combates muy vistosos con un enfoque más fuerte en la tradición de las espadas.

Otros animes nominados en los Music Awards Japan 2026:

7. La película “Detective Conan: The One-Eyed Flashback” suma nominación a Best Soundtrack gracias al trabajo de Yugo Kanno.

8. En la categoría Best Original Score for Animation, destacan varias producciones animadas. Entre ellas: el anime original “LAZARUS”, la serie “SAKAMOTO DAYS”, el drama psicológico “Takopi’s Original Sin”, el peculiar “Higashi Shinden Saburō wa Kamen Rider ni Naritai” y el anime deportivo “Medalist”.

9. Finalmente, aunque se trata de un videojuego, “Persona 3 Reload” tiene secuencias anime de alta calidad y figura en las nominaciones como parte del bloque de mejor canción japonesa en Norteamérica, con el tema “It’s Going Down Now”, interpretado por Lotus Juice y Azumi Takahashi.

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