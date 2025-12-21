Los fans de “Chainsaw Man” pueden estar tranquilos. Y es que el anime de Crunchyroll continuará su historia con una temporada 2, titulada “Chainsaw Man: Assassins Arc”, la cual ya cuenta con sus primeras imágenes oficiales. ¿Te gustaría saber qué más se reveló sobre los nuevos episodios de la adaptación televisiva del manga de Tatsuki Fujimoto? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que la confirmación de la segunda entrega de la producción llegó durante el evento Jump Festa 2026, donde se anunció que el estudio MAPPA sería nuevamente el encargado de animar los capítulos.

Es decir, la temporada marca el regreso oficial de la serie televisiva, luego de que la compañía optara por adaptar el “Reze Arc” como película.

Antes de continuar, mira el teaser promocional de “Chainsaw Man 2”:

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 2 DE “CHAINSAW MAN”?

Tal como muchos fans del manga saben, el “International Assassins Arc” es uno de los arcos más intensos y llenos de acción de la obra de Fujimoto.

Así, al igual que la fuente original, se espera que la trama de la temporada 2 del anime siga a Denji mientras se convierte en el objetivo de asesinos provenientes de todo el mundo.

¿La razón? Pues, ellos buscan apoderarse del poder que reside en el corazón de nuestro protagonista.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES DE VOZ Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 2 DE “CHAINSAW MAN”?

En el panel del Jump Festa 2026, estuvieron presentes algunos miembros del elenco de voz japonés de “Chainsaw Man”, quienes regresan en la segunda entrega de la serie. Ellos son:

Kikunosuke Toya como Denji

como Denji Tomori Kusunoki como Makima

como Makima Shogo Sakata como Aki

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 2 DE “CHAINSAW MAN”?

Aunque todavía no se ha revelado la fecha de lanzamiento oficial de la temporada 2 de “Chainsaw Man”, se podría proyectar para algún momento del 2027.

La buena noticia es que la producción ya está en marcha, pero el estudio estaría priorizando la calidad sobre la velocidad... lo que obliga a los seguidores del show televisivo a ser pacientes.

¿DÓNDE VER LA PRIMERA TEMPORADA DE “CHAINSAW MAN”?

Para quienes deseen repasar la historia antes del estreno de la segunda temporada, recuerda que los primeros episodios de “Chainsaw Man” están disponibles en Crunchyroll.

Por lo tanto, para disfrutarlos sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Imagen promocional de "Chainsaw Man: Assassins Arc", la temporada 2 del anime que adapta la obra de Tatsuki Fujimoto (Foto: MAPPA)

