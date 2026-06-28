Hay canciones que nacen para una película y terminan siendo el soundtrack de una temporada completa. Así, “IRIS OUT”, el tema que Kenshi Yonezu compuso para “Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc”, cayó directamente en esa segunda categoría. Y es que, desde su llegada junto a la cinta, no dejó de crecer en las plataformas de streaming hasta reescribir la historia de los rankings musicales japoneses. Entonces, si te has preguntado por qué es tan importante esta composición, aquí te cuento todo lo que necesitas saber al respecto.

Vale precisar que “Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc” adapta uno de los tramos más queridos del manga de Tatsuki Fujimoto.

En esta etapa de la historia, Denji ya está instalado en su vida como cazador de demonios cuando conoce a Reze, una chica que trabaja en una cafetería y que parece ofrecerle, por primera vez, la posibilidad de una vida más normal y un amor sincero.

Sin embargo, eventualmente, se revela que Reze es en realidad la “Chica Bomba”, un híbrido humano–demonio enviado con la misión de robar el corazón del Hombre Motosierra, lo que convierte la relación en una mezcla de romance, traición y tragedia.

Antes de continuar, mira el tráiler del filme:

¿QUÉ RÉCORD HISTÓRICO LOGRÓ LA CANCIÓN “IRIS OUT”?

De acuerdo con Oricon, “IRIS OUT” encabezó el ‘Oricon Mid-Year Streaming Ranking 2026′, el ranking semestral de referencia de la música en Japón, con más de 250 millones de reproducciones durante el periodo de medición.

Así, es la primera vez en la carrera de Kenshi Yonezu que ocupa el primer puesto de esta clasificación.

Importante: la cifra supera el récord anterior que mantenía “Dry Flower” de Yuri desde el 2021, con cerca de 229 millones de ‘streams’, convirtiendo a “IRIS OUT” en la canción de un artista solista con mayor cantidad de reproducciones en la historia del ranking semestral.

¿QUÉ TAN RÁPIDO CONQUISTÓ “IRIS OUT” LOS RANKINGS?

El tema superó los 100 millones de reproducciones acumuladas en apenas cuatro semanas desde su lanzamiento, el hito más rápido en la historia del ranking japonés.

Por si fuera poco, en la semana del 6 de octubre del 2025, la composición marcó el récord histórico de ‘streams’ semanales en Oricon, con más de 32 millones de reproducciones en siete días.

Finalmente, durante el período del ranking semestral, que abarca 26 semanas, la canción estuvo 12 semanas consecutivas en el número uno y las 26 semanas dentro del Top 10 sin salir en ningún momento.

LA MÚSICA EN LA PELÍCULA “CHAINSAW MAN - THE MOVIE: REZE ARC”

“IRIS OUT” gira en torno a la fragilidad como eje del amor y eso la conecta de manera directa con la relación entre Denji y Reze en la historia que narra “Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc”.

Cabe resaltar que la misma película tiene un segundo tema de Yonezu: “JANE DOE”, el ending que grabó junto a Hikaru Utada y que alcanzó el puesto 13 del mismo ranking semestral con más de 107 millones de reproducciones en el periodo.

De esta forma, se puede establecer que los dos temas del largometraje ocuparon importes lugares dentro del Top 15.

Denji es el protagonista principal de la popular franquicia de manga y anime "Chainsaw Man", creada por Tatsuki Fujimoto (Foto: MAPPA)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí