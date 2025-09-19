"Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc", dirigida por Tatsuya Yoshihara, se estrenará en los cines de Latinoamérica el 23 de septiembre (Foto: MAPPA)
Nelly Osco
Después del exitoso estreno de “”, otro anime apuesta por una película. Se trata de “Chainsaw Man”, que emitió su primera temporada entre el 12 de octubre de 2022 y el 28 de noviembre del mismo año, y que ahora sorprende a sus fanáticos con “”, una épica aventura cargada de acción y que adapta el arco del mismo nombre del manga escrito e ilustrado por Tatsuki Fujimoto.

El quinto arco de la Saga de Seguridad Pública se centra en el inesperado encuentro de Denji, Cazador de Demonios de Seguridad Pública y miembro de la División Especial 4 de Tokio, con una misteriosa chica llamada Reze. Tatsuya Yoshihara, quien anteriormente dirigió el cuarto y décimo episodio de la serie y dirigió gran parte del anime “Black Clover”, se encarga de la dirección.

”, producida por Studio MAPPA, se estrena el viernes 19 de septiembre de 2025 en los cines de Japón. Sony Pictures Releasing, vía Crunchyroll, y Columbia Pictures se encargan de la distribución internacional de la película en cines de más de 80 países a partir del 24 de septiembre de 2025. Pero ¿cuándo estará disponible en streaming?

"Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc", dirigida por Tatsuya Yoshihara, llegará a los cines de Japón el 19 de septiembre de 2025 (Foto: MAPPA)
¿CUÁNDO ESTARÍA DISPONIBLE “CHAINSAW MAN – THE MOVIE: REZE ARC” EN STREAMING?

Aún no se ha anunciado la fecha de estreno de “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc” en streaming ni la plataforma en la que estará disponible la película que cuenta con Hiroshi Seko como guionista y con Kazutaka Sugiyama como diseñador de personajes.

No obstante, se espera que llegue unos meses después de su lanzamiento en cines. Normalmente, el tiempo de espera suele ser de tres a cinco meses, así que, podría estar disponible en streaming en algún momento de la primera mitad del 2026.

Tras las proyecciones en los cines del mundo, “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc” podría potencialmente terminar en Crunchyroll o en Hulu. Si llega a esta última, los fanáticos de Latinoamérica podrán verla a través de Disney+.

Por otro lado, la película tiene a Souta Yamazaki como diseñador de personajes secundarios, a Sota Shigetsugu como director de animación de acción y a Shoichi como animador principal.

TRÁILER DE “CHAINSAW MAN – THE MOVIE: REZE ARC”

¿DE QUÉ TRATA “CHAINSAW MAN – THE MOVIE: REZE ARC”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc”, “Denji trabajaba como Cazador de Demonios para los yakuza, intentando saldar la deuda que heredó de sus padres, hasta que fue traicionado y asesinado por ellos. Al borde de la muerte, su querido perro-demonio con motosierra, Pochita, hizo un pacto con él y le salvó la vida. Esto los fusionó, dando origen al imparable Chainsaw Man.

Ahora, en medio de una guerra brutal entre demonios, cazadores y enemigos ocultos, una misteriosa chica llamada Reze entra en su vida, y Denji se enfrenta a la batalla más peligrosa hasta ahora, impulsado por el amor en un mundo donde la supervivencia no tiene reglas.

ACTORES DE VOZ Y PERSONAJES DE “CHAINSAW MAN – THE MOVIE: REZE ARC”

  • Kikunosuke Toya le da voz a Denji
  • Reina Ueda le da voz a Reze
  • Fairouz Ai le da voz a Power
  • Tomori Kusunoki le da voz a Makima
  • Shogo Sakata le da voz a Aki Hayakawa
  • Shiori Izawa le da voz a Pochita
  • Karin Takahashi le da voz a Kobeni Higashiyama
  • Maaya Uchida le da voz a Angel Devil
  • Natsuki Hanae le da voz a Beam
  • Yūya Uchida le da voz a Violence Fiend
Reina Ueda le da voz a Reze y Kikunosuke Toya le da voz a Denji en "Chainsaw Man The Movie: The Reze Arc" (Foto: MAPPA)
Estudió Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Cinco años de experiencia en medios de comunicación. Actualmente se desempeña como redactora de series y películas en el Grupo El Comercio.

