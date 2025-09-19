Después del exitoso estreno de “Demon Slayer: Infinity Castle”, otro anime apuesta por una película. Se trata de “Chainsaw Man”, que emitió su primera temporada entre el 12 de octubre de 2022 y el 28 de noviembre del mismo año, y que ahora sorprende a sus fanáticos con “The Movie: Reze Arc”, una épica aventura cargada de acción y que adapta el arco del mismo nombre del manga escrito e ilustrado por Tatsuki Fujimoto.
El quinto arco de la Saga de Seguridad Pública se centra en el inesperado encuentro de Denji, Cazador de Demonios de Seguridad Pública y miembro de la División Especial 4 de Tokio, con una misteriosa chica llamada Reze. Tatsuya Yoshihara, quien anteriormente dirigió el cuarto y décimo episodio de la serie y dirigió gran parte del anime “Black Clover”, se encarga de la dirección.
“Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc”, producida por Studio MAPPA, se estrena el viernes 19 de septiembre de 2025 en los cines de Japón. Sony Pictures Releasing, vía Crunchyroll, y Columbia Pictures se encargan de la distribución internacional de la película en cines de más de 80 países a partir del 24 de septiembre de 2025. Pero ¿cuándo estará disponible en streaming?
¿CUÁNDO ESTARÍA DISPONIBLE “CHAINSAW MAN – THE MOVIE: REZE ARC” EN STREAMING?
Aún no se ha anunciado la fecha de estreno de “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc” en streaming ni la plataforma en la que estará disponible la película que cuenta con Hiroshi Seko como guionista y con Kazutaka Sugiyama como diseñador de personajes.
No obstante, se espera que llegue unos meses después de su lanzamiento en cines. Normalmente, el tiempo de espera suele ser de tres a cinco meses, así que, podría estar disponible en streaming en algún momento de la primera mitad del 2026.
Tras las proyecciones en los cines del mundo, “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc” podría potencialmente terminar en Crunchyroll o en Hulu. Si llega a esta última, los fanáticos de Latinoamérica podrán verla a través de Disney+.
Por otro lado, la película tiene a Souta Yamazaki como diseñador de personajes secundarios, a Sota Shigetsugu como director de animación de acción y a Shoichi como animador principal.
TRÁILER DE “CHAINSAW MAN – THE MOVIE: REZE ARC”
¿DE QUÉ TRATA “CHAINSAW MAN – THE MOVIE: REZE ARC”?
De acuerdo con la sinopsis oficial de “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc”, “Denji trabajaba como Cazador de Demonios para los yakuza, intentando saldar la deuda que heredó de sus padres, hasta que fue traicionado y asesinado por ellos. Al borde de la muerte, su querido perro-demonio con motosierra, Pochita, hizo un pacto con él y le salvó la vida. Esto los fusionó, dando origen al imparable Chainsaw Man.
Ahora, en medio de una guerra brutal entre demonios, cazadores y enemigos ocultos, una misteriosa chica llamada Reze entra en su vida, y Denji se enfrenta a la batalla más peligrosa hasta ahora, impulsado por el amor en un mundo donde la supervivencia no tiene reglas.”
ACTORES DE VOZ Y PERSONAJES DE “CHAINSAW MAN – THE MOVIE: REZE ARC”
- Kikunosuke Toya le da voz a Denji
- Reina Ueda le da voz a Reze
- Fairouz Ai le da voz a Power
- Tomori Kusunoki le da voz a Makima
- Shogo Sakata le da voz a Aki Hayakawa
- Shiori Izawa le da voz a Pochita
- Karin Takahashi le da voz a Kobeni Higashiyama
- Maaya Uchida le da voz a Angel Devil
- Natsuki Hanae le da voz a Beam
- Yūya Uchida le da voz a Violence Fiend
