Después del exitoso estreno de “Demon Slayer: Infinity Castle”, otro anime apuesta por una película. Se trata de “Chainsaw Man”, que emitió su primera temporada entre el 12 de octubre de 2022 y el 28 de noviembre del mismo año, y que ahora sorprende a sus fanáticos con “The Movie: Reze Arc”, una épica aventura cargada de acción y que adapta el arco del mismo nombre del manga escrito e ilustrado por Tatsuki Fujimoto.

El quinto arco de la Saga de Seguridad Pública se centra en el inesperado encuentro de Denji, Cazador de Demonios de Seguridad Pública y miembro de la División Especial 4 de Tokio, con una misteriosa chica llamada Reze. Tatsuya Yoshihara, quien anteriormente dirigió el cuarto y décimo episodio de la serie y dirigió gran parte del anime “Black Clover”, se encarga de la dirección.

“Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc”, producida por Studio MAPPA, se estrena el viernes 19 de septiembre de 2025 en los cines de Japón. Sony Pictures Releasing, vía Crunchyroll, y Columbia Pictures se encargan de la distribución internacional de la película en cines de más de 80 países a partir del 24 de septiembre de 2025. Pero ¿cuándo estará disponible en streaming?

"Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc", dirigida por Tatsuya Yoshihara, llegará a los cines de Japón el 19 de septiembre de 2025 (Foto: MAPPA)

¿CUÁNDO ESTARÍA DISPONIBLE “CHAINSAW MAN – THE MOVIE: REZE ARC” EN STREAMING?

Aún no se ha anunciado la fecha de estreno de “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc” en streaming ni la plataforma en la que estará disponible la película que cuenta con Hiroshi Seko como guionista y con Kazutaka Sugiyama como diseñador de personajes.

No obstante, se espera que llegue unos meses después de su lanzamiento en cines. Normalmente, el tiempo de espera suele ser de tres a cinco meses, así que, podría estar disponible en streaming en algún momento de la primera mitad del 2026.

Tras las proyecciones en los cines del mundo, “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc” podría potencialmente terminar en Crunchyroll o en Hulu. Si llega a esta última, los fanáticos de Latinoamérica podrán verla a través de Disney+.

Por otro lado, la película tiene a Souta Yamazaki como diseñador de personajes secundarios, a Sota Shigetsugu como director de animación de acción y a Shoichi como animador principal.

TRÁILER DE “CHAINSAW MAN – THE MOVIE: REZE ARC”

¿DE QUÉ TRATA “CHAINSAW MAN – THE MOVIE: REZE ARC”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc”, “Denji trabajaba como Cazador de Demonios para los yakuza, intentando saldar la deuda que heredó de sus padres, hasta que fue traicionado y asesinado por ellos. Al borde de la muerte, su querido perro-demonio con motosierra, Pochita, hizo un pacto con él y le salvó la vida. Esto los fusionó, dando origen al imparable Chainsaw Man.

Ahora, en medio de una guerra brutal entre demonios, cazadores y enemigos ocultos, una misteriosa chica llamada Reze entra en su vida, y Denji se enfrenta a la batalla más peligrosa hasta ahora, impulsado por el amor en un mundo donde la supervivencia no tiene reglas.”

ACTORES DE VOZ Y PERSONAJES DE “CHAINSAW MAN – THE MOVIE: REZE ARC”

Kikunosuke Toya le da voz a Denji

Reina Ueda le da voz a Reze

Fairouz Ai le da voz a Power

Tomori Kusunoki le da voz a Makima

Shogo Sakata le da voz a Aki Hayakawa

Shiori Izawa le da voz a Pochita

Karin Takahashi le da voz a Kobeni Higashiyama

Maaya Uchida le da voz a Angel Devil

Natsuki Hanae le da voz a Beam

Yūya Uchida le da voz a Violence Fiend

Reina Ueda le da voz a Reze y Kikunosuke Toya le da voz a Denji en "Chainsaw Man The Movie: The Reze Arc" (Foto: MAPPA)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí