En lugar de una segunda temporada de “Chainsaw Man”, anime basado en el manga homónimo de Tatsuki Fujimoto, los fanáticos podrán disfrutar de “The Movie: Reze Arc”, una épica aventura cargada de acción que adapta el arco del manga del mismo nombre y qu se centra en los orígenes de Denji como Cazador de Demonios de Seguridad Pública y miembro de la División Especial 4 de Tokio. ¿Cuándo se estrenará en Japón? ¿Cuándo podrá verse en los cines de otros países como Estados Unidos y España?

Esta película de acción y fantasía oscura cuenta con la dirección de Tatsuya Yoshihara, quien anteriormente dirigió el cuarto y décimo episodio de la serie y dirigió gran parte del anime “Black Clover”. Además, Hiroshi Seko regresa para escribir el guion junto con Kazutaka Sugiyama como diseñador de personajes.

“Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc”, producida por Studio MAPPA, tiene a Souta Yamazaki como diseñador de personajes secundarios, a Sota Shigetsugu como director de animación de acción y a Shoichi como animador principal. En tanto, Riki Matsuura diseñará a los demonios junto con Kiyotaka Oshiyama.

La película "Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc" adapta el arco del manga conocido como "Arco de la Chica Bomba" (Foto: Crunchyroll)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “CHAINSAW MAN – THE MOVIE: REZE ARC”?

“Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc” se estrenará el viernes 19 de septiembre de 2025 en los cines de Japón. Sony Pictures Releasing, vía de Crunchyroll, y Columbia Pictures se encargarán de la distribución internacional de la película en cines de más de 80 países a partir del 24 de septiembre de 2025.

Mientras que a Estados Unidos llegará el 24 de octubre, a varios países de Latinoamérica llegará el 23 de octubre.

FECHA DE ESTRENO DE “CHAINSAW MAN – THE MOVIE: REZE ARC” POR PAÍS

País Fecha de estreno Japón 19 de septiembre de 2025 Estados Unidos 24 de octubre de 2025 México 23 de octubre de 2025 Perú 23 de octubre de 2025 Argentina 23 de octubre de 2025 Chile 23 de octubre de 2025 Bolivia 23 de octubre de 2025 Brasil 23 de octubre de 2025 Colombia 23 de octubre de 2025 Argentina 23 de octubre de 2025 Uruguay 23 de octubre de 2025 Venezuela 23 de octubre de 2025 España 24 de octubre de 2025 Reino Unido 29 de octubre de 2025 Corea del Sur 26 de septiembre de 2025

TRÁILER DE “CHAINSAW MAN – THE MOVIE: REZE ARC”

¿DE QUÉ TRATA “CHAINSAW MAN – THE MOVIE: REZE ARC”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc”, “Denji trabajaba como Cazador de Demonios para los yakuza, intentando saldar la deuda que heredó de sus padres, hasta que fue traicionado y asesinado por ellos. Al borde de la muerte, su querido perro-demonio con motosierra, Pochita, hizo un pacto con él y le salvó la vida. Esto los fusionó, dando origen al imparable Chainsaw Man.

Ahora, en medio de una guerra brutal entre demonios, cazadores y enemigos ocultos, una misteriosa chica llamada Reze entra en su vida, y Denji se enfrenta a la batalla más peligrosa hasta ahora, impulsado por el amor en un mundo donde la supervivencia no tiene reglas.”

REPARTO DE VOCES DE “CHAINSAW MAN – THE MOVIE: REZE ARC”

Kikunosuke Toya le da voz a Denji

Reina Ueda le da voz a Reze

Fairouz Ai le da voz a Power

Tomori Kusunoki le da voz a Makima

Shogo Sakata le da voz a Aki Hayakawa

Shiori Izawa le da voz a Pochita

Karin Takahashi le da voz a Kobeni Higashiyama

Maaya Uchida le da voz a Angel Devil

Natsuki Hanae le da voz a Beam

Yūya Uchida le da voz a Violence Fiend

Kikunosuke Toya vuelve a darle a voz a Denji, un adolescente que vive con un demonio motosierra, en la película anime "Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc" (Foto: MAPPA)

