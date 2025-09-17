En lugar de una segunda temporada de “Chainsaw Man”, anime basado en el manga homónimo de Tatsuki Fujimoto, los fanáticos podrán disfrutar de “The Movie: Reze Arc”, una épica aventura cargada de acción que adapta el arco del manga del mismo nombre y qu se centra en los orígenes de Denji como Cazador de Demonios de Seguridad Pública y miembro de la División Especial 4 de Tokio. ¿Cuándo se estrenará en Japón? ¿Cuándo podrá verse en los cines de otros países como Estados Unidos y España?
Esta película de acción y fantasía oscura cuenta con la dirección de Tatsuya Yoshihara, quien anteriormente dirigió el cuarto y décimo episodio de la serie y dirigió gran parte del anime “Black Clover”. Además, Hiroshi Seko regresa para escribir el guion junto con Kazutaka Sugiyama como diseñador de personajes.
“Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc”, producida por Studio MAPPA, tiene a Souta Yamazaki como diseñador de personajes secundarios, a Sota Shigetsugu como director de animación de acción y a Shoichi como animador principal. En tanto, Riki Matsuura diseñará a los demonios junto con Kiyotaka Oshiyama.
¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “CHAINSAW MAN – THE MOVIE: REZE ARC”?
“Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc” se estrenará el viernes 19 de septiembre de 2025 en los cines de Japón. Sony Pictures Releasing, vía de Crunchyroll, y Columbia Pictures se encargarán de la distribución internacional de la película en cines de más de 80 países a partir del 24 de septiembre de 2025.
Mientras que a Estados Unidos llegará el 24 de octubre, a varios países de Latinoamérica llegará el 23 de octubre.
FECHA DE ESTRENO DE “CHAINSAW MAN – THE MOVIE: REZE ARC” POR PAÍS
|País
|Fecha de estreno
|Japón
|19 de septiembre de 2025
|Estados Unidos
|24 de octubre de 2025
|México
|23 de octubre de 2025
|Perú
|23 de octubre de 2025
|Argentina
|23 de octubre de 2025
|Chile
|23 de octubre de 2025
|Bolivia
|23 de octubre de 2025
|Brasil
|23 de octubre de 2025
|Colombia
|23 de octubre de 2025
|Uruguay
|23 de octubre de 2025
|Venezuela
|23 de octubre de 2025
|España
|24 de octubre de 2025
|Reino Unido
|29 de octubre de 2025
|Corea del Sur
|26 de septiembre de 2025
TRÁILER DE “CHAINSAW MAN – THE MOVIE: REZE ARC”
¿DE QUÉ TRATA “CHAINSAW MAN – THE MOVIE: REZE ARC”?
De acuerdo con la sinopsis oficial de “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc”, “Denji trabajaba como Cazador de Demonios para los yakuza, intentando saldar la deuda que heredó de sus padres, hasta que fue traicionado y asesinado por ellos. Al borde de la muerte, su querido perro-demonio con motosierra, Pochita, hizo un pacto con él y le salvó la vida. Esto los fusionó, dando origen al imparable Chainsaw Man.
Ahora, en medio de una guerra brutal entre demonios, cazadores y enemigos ocultos, una misteriosa chica llamada Reze entra en su vida, y Denji se enfrenta a la batalla más peligrosa hasta ahora, impulsado por el amor en un mundo donde la supervivencia no tiene reglas.”
REPARTO DE VOCES DE “CHAINSAW MAN – THE MOVIE: REZE ARC”
- Kikunosuke Toya le da voz a Denji
- Reina Ueda le da voz a Reze
- Fairouz Ai le da voz a Power
- Tomori Kusunoki le da voz a Makima
- Shogo Sakata le da voz a Aki Hayakawa
- Shiori Izawa le da voz a Pochita
- Karin Takahashi le da voz a Kobeni Higashiyama
- Maaya Uchida le da voz a Angel Devil
- Natsuki Hanae le da voz a Beam
- Yūya Uchida le da voz a Violence Fiend
