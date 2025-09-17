"Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc", dirigida por Tatsuya Yoshihara, llegará a los cines de Japón el 19 de septiembre de 2025 (Foto: MAPPA)
"Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc", dirigida por Tatsuya Yoshihara, llegará a los cines de Japón el 19 de septiembre de 2025 (Foto: MAPPA)
Nelly Osco
Nelly Osco

En lugar de una segunda temporada de “Chainsaw Man”, anime basado en el manga homónimo de Tatsuki Fujimoto, los fanáticos podrán disfrutar de “”, una épica aventura cargada de acción que adapta el arco del manga del mismo nombre y qu se centra en los orígenes de Denji como Cazador de Demonios de Seguridad Pública y miembro de la División Especial 4 de Tokio. ¿Cuándo se estrenará en Japón? ¿ y España?

Esta película de acción y fantasía oscura cuenta con la dirección de Tatsuya Yoshihara, quien anteriormente dirigió el cuarto y décimo episodio de la serie y dirigió gran parte del anime “Black Clover”. Además, Hiroshi Seko regresa para escribir el guion junto con Kazutaka Sugiyama como diseñador de personajes.

”, producida por Studio MAPPA, tiene a Souta Yamazaki como diseñador de personajes secundarios, a Sota Shigetsugu como director de animación de acción y a Shoichi como animador principal. En tanto, Riki Matsuura diseñará a los demonios junto con Kiyotaka Oshiyama.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “CHAINSAW MAN – THE MOVIE: REZE ARC”?

“Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc” se estrenará el viernes 19 de septiembre de 2025 en los cines de Japón. Sony Pictures Releasing, vía de Crunchyroll, y Columbia Pictures se encargarán de la distribución internacional de la película en cines de más de 80 países a partir del 24 de septiembre de 2025.

Mientras que a Estados Unidos llegará el 24 de octubre, a varios países de Latinoamérica llegará el 23 de octubre.

FECHA DE ESTRENO DE “CHAINSAW MAN – THE MOVIE: REZE ARC” POR PAÍS

PaísFecha de estreno
Japón19 de septiembre de 2025
Estados Unidos24 de octubre de 2025
México23 de octubre de 2025
Perú23 de octubre de 2025
Argentina23 de octubre de 2025
Chile23 de octubre de 2025
Bolivia23 de octubre de 2025
Brasil23 de octubre de 2025
Colombia23 de octubre de 2025
Argentina23 de octubre de 2025
Uruguay23 de octubre de 2025
Venezuela23 de octubre de 2025
España24 de octubre de 2025
Reino Unido29 de octubre de 2025
Corea del Sur26 de septiembre de 2025

TRÁILER DE “CHAINSAW MAN – THE MOVIE: REZE ARC”

¿DE QUÉ TRATA “CHAINSAW MAN – THE MOVIE: REZE ARC”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc”, “Denji trabajaba como Cazador de Demonios para los yakuza, intentando saldar la deuda que heredó de sus padres, hasta que fue traicionado y asesinado por ellos. Al borde de la muerte, su querido perro-demonio con motosierra, Pochita, hizo un pacto con él y le salvó la vida. Esto los fusionó, dando origen al imparable Chainsaw Man.

Ahora, en medio de una guerra brutal entre demonios, cazadores y enemigos ocultos, una misteriosa chica llamada Reze entra en su vida, y Denji se enfrenta a la batalla más peligrosa hasta ahora, impulsado por el amor en un mundo donde la supervivencia no tiene reglas.

REPARTO DE VOCES DE “CHAINSAW MAN – THE MOVIE: REZE ARC”

  • Kikunosuke Toya le da voz a Denji
  • Reina Ueda le da voz a Reze
  • Fairouz Ai le da voz a Power
  • Tomori Kusunoki le da voz a Makima
  • Shogo Sakata le da voz a Aki Hayakawa
  • Shiori Izawa le da voz a Pochita
  • Karin Takahashi le da voz a Kobeni Higashiyama
  • Maaya Uchida le da voz a Angel Devil
  • Natsuki Hanae le da voz a Beam
  • Yūya Uchida le da voz a Violence Fiend
Kikunosuke Toya vuelve a darle a voz a Denji, un adolescente que vive con un demonio motosierra, en la película anime "Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc" (Foto: MAPPA)
Kikunosuke Toya vuelve a darle a voz a Denji, un adolescente que vive con un demonio motosierra, en la película anime "Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc" (Foto: MAPPA)

