Los fans del anime tienen una cita obligada frente a sus pantallas. Y es que, tras su exitoso paso por los cines, la película “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc” (en su idioma original: “Gekijōban Chainsaw Man Reze-hen“ y en español: ”Chainsaw Man - la película: Arco de Reze“) ha confirmado su esperado lanzamiento digital. Así, si eres de aquellos que ya quiere verla en casa, esta nota es para ti. ¡Presta atención!

Vale precisar que la cinta retoma la historia justo después del final de la primera temporada del anime.

Resulta que Denji, quien ahora trabaja como ‘Devil Hunter’ para la División Especial 4, conoce a una chica llamada Reze mientras se refugia de la lluvia.

De esta manera, lo que parece iniciar como un romance inocente pronto se transforma en una trama llena de acción explosiva y giros inesperados, al adaptar uno de los arcos más populares del manga de Tatsuki Fujimoto.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA “CHAINSAW MAN: THE MOVIE - REZE ARC” EN VERSIÓN DIGITAL?

Para alegría de los seguidores de la franquicia, el largometraje estará disponible para la compra en tiendas digitales de Estados Unidos a partir del martes 9 de diciembre del 2025.

Esto implica que el filme se podrá disfrutar en formato casero mucho antes que otro título popular en la taquilla este año: “Demon Slayer: Infinity Castle”.

¿DÓNDE VER LA PELÍCULA “CHAINSAW MAN: THE MOVIE - REZE ARC” ONLINE?

A propósito de este lanzamiento, es crucial distinguir entre el estreno en tiendas digitales (PVOD) y los servicios de suscripción (streaming).

Para comprar o alquilar: “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc” se podrá adquirir en las portales de venta/renta, tales como Amazon, Fandango o iTunes.

Streaming por suscripción: por otro lado, si quieres verla en Crunchyroll sin costo adicional, todavía debes esperar por el anuncio oficial de la plataforma.

Entonces, al menos por el momento, la única vía confirmada para ver la cinta legalmente en casa—desde el 9 de diciembre—es a través de la compra digital.

¿CÓMO VER EL ANIME “CHAINSAW MAN”?

A diferencia del filme, el anime “Chainsaw Man” sí forma parte del catálogo de Crunchyroll.

Por lo tanto, para disfrutarlo sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Reze de la película "Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc" se presenta como una figura compleja con su propio trasfondo misterioso (Foto: MAPPA / Shueisha)

