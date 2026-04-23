Los fans de “Chainsaw Man” ya pueden marcar una fecha clave en su calendario. Y es que la cinta “Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc” (en español: "Chainsaw Man - la película: Arco de Reze“) se estrenará en la plataforma Crunchyroll a finales de abril del 2026. Así, ¿te gustaría saber exactamente cuándo llega la producción al famoso servicio streaming? Pues, para averiguarlo, te recomiendo seguir adelante con tu lectura. ¡Presta atención!

Vale precisar que el filme es la continuación directa de la historia tras la primera temporada del anime que adapta el manga de Tatsuki Fujimoto, centrándose en la relación entre Denji y una misteriosa chica llamada Reze, mientras una nueva amenaza ligada al Bomb Devil sacude la ciudad.

De esta manera, el encuentro entre ambos obliga a nuestro protagonista a enfrentarse a nuevos enemigos, a sus sentimientos y a su propia humanidad, en medio de la guerra entre demonios y cazadores.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA “CHAINSAW MAN - THE MOVIE: REZE ARC” EN CRUNCHYROLL?

La fecha clave es el jueves 30 de abril de 2026, día en el que Crunchyroll incorporará la película a su catálogo.

Así, el estreno en el streaming llega unos meses después del lanzamiento digital de diciembre del año anterior y más de medio año después del paso de la cinta por los cines.

¿EN QUÉ PAÍSES SE PODRÁ VER “CHAINSAW MAN - THE MOVIE: REZE ARC” EN CRUNCHYROLL?

“Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc” estará disponible a través de Crunchyroll en todo el mundo, excepto Francia y Japón, lo que incluye a Latinoamérica, Estados Unidos y España.

Además, se espera que la película se pueda ver en versión subtitulada y doblada, tal como los fans pudieron disfrutarla en pantalla grande.

¿CÓMO VER “CHAINSAW MAN - THE MOVIE: REZE ARC” EN CRUNCHYROLL?

Al ser parte del catálogo de Crunchyroll, “Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc” podrá verse con una suscripción activa a la plataforma.

Por lo tanto, para ver la cinta sin problemas, asegúrate de ser un usuario registrado en el servicio de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

"Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc" es una película del director Tatsuya Yoshihara que se desarrolla a lo largo de 100 minutos de metraje (Foto: MAPPA / Shueisha)

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