“Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc” fue un gran éxito de taquilla a nivel mundial, recaudando cerca de 191,4 millones de dólares al finalizar su recorrido en cines. Mientras que en Japón, la película anime que adaptó el Arco de la Chica Bomba (Bomb Girl Arc) del manga escrito e ilustrado por el aclamado autor Tatsuki Fujimoto, superó los 10,8 mil millones de yenes, manteniéndose en el Top 10 de la taquilla japonesa por muchas semanas consecutivas. Aunque no superó a “Demon Slayer: Infinity Castle”, la franquicia se consolidó como un fenómeno cultural en la gran pantalla.

Tras su estreno a finales de 2025, la producción de MAPPA, al ser financiada de forma directa y total por el estudio de animación, se convirtió en uno de sus proyectos económicamente más lucrativos. Además, obtuvo una prestigiosa nominación a Mejor Película de Animación en los prestigiosos premios de la Academia de Cine Japonesa (49th Japan Academy Film Prize).

Aunque “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc”, que se estrenó en los cines de Japón el 19 de septiembre de 2025 y un mes después en las salas de Estados Unidos y América Latina, llegó a Crunchyroll en abril del 2026, también estará disponible en Amazon Prime Video. ¿Cuándo?

Mientras Denji es el protagonista de "Chainsaw Man The Movie: The Reze Arc", Reze es una misteriosa adversaria que irrumpe en su vida con una misión secereta (Foto: MAPPA / Shueisha)

“CHAINSAW MAN – THE MOVIE: REZE ARC” LLEGA A AMAZON PRIME VIDEO

Para celebrar el primer aniversario del estreno de “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc” en los cines de Japón, la franquicia anunció que la aclamada película también estará disponible en Amazon Prime Video. No obstante, únicamente para los fans de Japón.

Por el momento, la distribuidora no ha confirmado la fecha en que la película anime dirigida por Tatsuya Yoshihara a partir del guion de Hiroshi Seko estará disponible en Estados Unidos, Latinoamérica y España.

A propósito del estreno de “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc” en Amazon Pirme Video Japón, la franquicia compartió un póster promocional en el que aparecen Denji y Reze (Bomb Girl) en posición de combate.

Este es el póster promocional para el lanzamiento en streaming de la película anime "Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc" en Amazon Prime Video en Japón (Foto: Mappa)

¿CÓMO VER “CHAINSAW MAN – THE MOVIE: REZE ARC”?

“Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc”, que es una continuación directa de la primera temporada del anime y adapta uno de los arcos más populares y emotivos del manga original, está disponible en Crunchyroll.

Por lo tanto, solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming para ver la película que se ambienta tras eventos con Katana Man y sigue a Denji mientras se acerca a Reze, quien se presenta como joven dulce y misteriosa que trabaja en una cafetería, pero en realidad es la chica bomba, que busca arrebatarle el poder del demonio motosierra.

Si prefieres comprarla o rentarla digitalmente, la encuentras en tiendas como Amazon Video, Apple TV, Google TV o Rakuten TV, dependiendo de tu país de residencia.

¿DE QUÉ TRATA “CHAINSAW MAN – THE MOVIE: REZE ARC”?

De acuerdo con la sinopsis de Crunchyroll, en “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc”, “Denji trabajaba como cazador de demonios para la yakuza, intentando saldar la deuda que heredó de sus padres, hasta que la yakuza lo traicionó y lo mandó matar. Mientras perdía el conocimiento, Pochita, su querido perro demonio con motosierra, hizo un pacto con Denji y le salvó la vida. Esto los unió, creando al imparable Hombre Motosierra. Ahora, en una brutal guerra entre demonios, cazadores y enemigos secretos, una misteriosa chica llamada Reze ha irrumpido en su mundo, y Denji se enfrenta a su batalla más letal hasta el momento, impulsado por el amor en un mundo donde la supervivencia no conoce reglas.”

La trama de la película anime "Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc" combina momentos de vulnerabilidad emocional con combates violentos y frenéticos (Foto: MAPPA)

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