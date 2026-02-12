Junto a “Demon Slayer: Infinity Castle”, “Chainsaw Man The Movie: The Reze Arc” fue una de las películas anime más taquilleras del 2025. Logró superar los 100 millones de dólares en taquilla mundial y los 10 mil millones de yenes en la taquilla japonesa. También fue nombrada la película mejor valorada de 2025 en Letterboxd. Pero eso no son los únicos reconocimientos que ha recibido. Fue nominada a Mejor Película de Animación en los 49º Japan Academy Film Prize y a los 53º Premios Annie, así como a Mejor film internacional en los 53º Premios Saturn.

La épica aventura cargada de acción que adapta el arco homónimo del manga de Tatsuki Fujimoto se estrenó el 19 de septiembre de 2025 en los cines de Japón, el 23 de octubre en varios países de Latinoamérica y el 24 de octubre en Estados Unidos. Por lo tanto, los fanáticos esperan volver a verla pronto en streaming. Entonces, ¿cuándo estará disponible en Crunchyroll?

FECHA DE ESTRENO DE “CHAINSAW MAN – THE MOVIE: REZE ARC” EN CRUNCHYROLL

Por supuesto, Crunchyroll es el encargado de la distribución de “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc”, que estará disponible en streaming a finales de la primavera (otoño en el Hemisferio Sur) de 2026.

Crunchyroll también anunció que la taquillera película anime estará disponible con diferentes subtítulos y doblajes. Aunque no especificó los idiomas, se espera que repita los de otros títulos importantes.

“Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc” ya está disponible online

Desde diciembre de 2025, “Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc” está disponible para comprar digitalmente a través de plataformas como Prime Video. Así que, esta podría ser una buena opción si no deseas esperar unos meses a su llegada a Crunchyroll, que por cierto, que recientemente aumentó los precios y eliminó la transmisión gratuita.

¿DE QUÉ TRATA “CHAINSAW MAN – THE MOVIE: REZE ARC”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc”, “Denji trabajaba como Cazador de Demonios para los yakuza, intentando saldar la deuda que heredó de sus padres, hasta que fue traicionado y asesinado por ellos. Al borde de la muerte, su querido perro-demonio con motosierra, Pochita, hizo un pacto con él y le salvó la vida. Esto los fusionó, dando origen al imparable Chainsaw Man.

Ahora, en medio de una guerra brutal entre demonios, cazadores y enemigos ocultos, una misteriosa chica llamada Reze entra en su vida, y Denji se enfrenta a la batalla más peligrosa hasta ahora, impulsado por el amor en un mundo donde la supervivencia no tiene reglas.”

REPARTO DE VOCES DE “CHAINSAW MAN – THE MOVIE: REZE ARC”

Kikunosuke Toya le da voz a Denji

Reina Ueda le da voz a Reze

Fairouz Ai le da voz a Power

Tomori Kusunoki le da voz a Makima

Shogo Sakata le da voz a Aki Hayakawa

Shiori Izawa le da voz a Pochita

Karin Takahashi le da voz a Kobeni Higashiyama

Maaya Uchida le da voz a Angel Devil

Natsuki Hanae le da voz a Beam

Yūya Uchida le da voz a Violence Fiend

