¡La espera terminó! Después de tres años de la primera temporada, “Chainsaw Man” regresa con una nueva producción. Se trata de una película que adapta el siguiente arco canónico del manga, me refiero a Reze Arc, que cubre los capítulos 39 al 52, los cuales están disponibles en los volúmenes 6 y 7. A raíz de la expectativa que ha generado su llegada, la cual ya se encuentra disponible en las salas de cine de Japón, y pronto llega al resto de los países, te doy a conocer los personajes que verás en el filme.

¿A QUIÉNES VEREMOS EN “CHAINSAW MAN – THE MOVIE: REZE ARC”?

A continuación, los personajes que debes conocer antes del estreno de “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc”.

REZE

Reze en “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc” (Foto: Mappa)

Reze es la antagonista principal del filme. Ella conspira contra Denji mientras planea robar el corazón de Chainsaw Man. Ella es un híbrido humano-demonio.

DENJI

Denji es de carácter muy simple, intrépido y confiado, odia reflexionar sobre las cosas y siempre es leal a sus deseos (Foto: MAPPA)

La vida de Denji será el eje de la película. Debido a que tuvo una infancia difícil, anhela una vida normal y encontrar novia. En el filme, Reze se aprovechará de este último deseo.

KOBENI

Kobeni aparece en “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc” (Foto: Mappa)

Kobeni, la cazadora de demonios que comenzó como nueva recluta trabajando para el escuadrón especial de Makima, estará en la película que adapta “Reze Arc”.

GALGALI

Galgali en “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc” (Foto: Mappa)

Galgali, el Diablo de la Violencia y cazador de demonios de Seguridad Pública de la División Especial 4 de Tokyo también aparece en la trama.

KISHIBE

Kishibe en “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc” (Foto: Mappa)

Kishibe es un cazador de demonios de Seguridad Pública de la División Especial 1, pero luego del asalto a las Divisiones Especiales se convirtió en capitán de la División Especial 4. Entrenó a Denji y Power.

ANGEL

Angel aparece en “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc” (Foto: Mappa)

Ángel es un demonio que encarna el miedo a los ángeles y un Cazador de Demonios de Seguridad Pública, perteneciente a la División Especial 4 de Tokyo. Tiene la habilidad para extraer la energía vital de los humanos que toca y convertirla en armas.

POWER

Power está en “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc” (Foto: Mappa)

Power es la Mujer Demonio Sangre y una Cazadora de Demonios de Seguridad Pública, que formaba parte de la División Especial 4 dirigida por Makima.

BEAM

Beam está en “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc” (Foto: Mappa)

Beam es el Hombre Demonio Tiburón y un Cazador de Demonios de Seguridad Pública de la División Especial 4 de Tokyo. En el tráiler del filme, Denji aparece subido sobre él en una batalla.

AKI

Aki Hayakawa en “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc” (Foto: Mappa) / Crunchyroll

Aki Hayakawa es un Cazador de Demonios de Seguridad Pública, que trabajaba en el escuadrón especial de Makima. Aunque está a punto de convertirse en uno de los cazadores más poderosos, el hecho que le quedan pocos años de vida hace que su vida sea intrigante.

MAKIMA

Makima aparece en “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc” (Foto: Mappa)

Makima es una Cazadora de Demonios de Seguridad Pública de alto rango y que tomó a Denji como su mascota humana. Es manipuladora y en la película podría asociarse con el diablo.

