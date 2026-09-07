Sin lugar a dudas, el éxito de “Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc” en la taquilla mundial abrió toda una conversación sobre el alcance de la franquicia entre los fans del anime de Crunchyroll. Así, Manabu Otsuka, el CEO de MAPPA, se sumó a la discusión y explicó que, en realidad, el público femenino fue decisivo para ampliar la audiencia de una obra que durante años cargó con la etiqueta de estar dirigida “solo a hombres”. ¿Te gustaría saber más al respecto? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que “Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc” continúa la historia de Denji luego de incorporarse a Seguridad Pública junto a Aki Hayakawa y Power.

Eventualmente, en medio de sus misiones para combatir demonios, nuestro protagonista conoce a Reze, una carismática chica que trabaja en una cafetería y despierta en él la ilusión de vivir una experiencia romántica alejada de la violencia que atraviesa su día a día.

Sin embargo, ese encuentro cambia de rumbo cuando el pasado y las verdaderas intenciones de la muchacha la vinculan con terribles peligros.

Antes de continuar, mira el tráiler del largometraje:

¿POR QUÉ LAS MUJERES FUERON CLAVE EN EL ÉXITO DE LA PELÍCULA DE “CHAINSAW MAN”?

En su columna para el portal Bunshun Plus, el CEO de MAPPA reveló que, durante la producción de la cinta, existían “muchas nociones preconcebidas” de que “Chainsaw Man” era una obra hecha para hombres.

No obstante, el equipo detrás del estudio decidió apostar por lo contrario. Y es que comprendieron que si la película cuidaba con detalle las relaciones entre los personajes y los matices emocionales de Denji, Reze y Makima, el público que podía disfrutarla se ampliaría de forma natural.

Y esa decisión terminó siendo clave: el filme llegó a un número importante de espectadoras, además de sumar a jóvenes de edad escolar que antes no formaban parte del núcleo de fans.

¿QUÉ CIFRAS DE TAQUILLA RESPALDAN EL ÉXITO DE LA PELÍCULA DE “CHAINSAW MAN”?

Según Numbers, la recaudación japonesa de “Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc” superó los 43 millones de dólares, mientras que la recaudación internacional se fijó en más de 191 millones de dólares, con un estreno que lideró la taquilla norteamericana en su primera semana.

De esta manera, MAPPA confirmó que el público se había ampliado y validó que apostar por una audiencia más diversa reforzaba la propuesta original del anime.

¿CÓMO VER “CHAINSAW MAN - THE MOVIE: REZE ARC”?

Al igual que la serie televisiva de la franquicia, “Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc” forma parte del catálogo de Crunchyroll.

Por lo tanto, para disfrutar de la película sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

El romance de la película "Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc" se transforma rápidamente en un sangriento conflicto cuando se revela la verdadera identidad y las intenciones de Reze (Foto: MAPPA)

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