Pocas veces una película de anime logra combinar brutalidad, belleza y emoción con tanta precisión como “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc". Desde su primera proyección, el filme ha desatado una ola de entusiasmo entre los críticos, que lo describen como una montaña rusa de adrenalina y sentimientos. Lo que comenzó como una historia de un joven fusionado con una motosierra se ha convertido, en la pantalla grande, en un retrato ferozmente humano del amor, la pérdida y la violencia interior. A continuación, las reseñas de los especialistas.

LO QUE ESTÁ DICIENDO LA CRÍTICA SOBRE “CHAINSAW MAN - THE MOVIE: REZE ARC”

Para The Hollywood Reporter, la película es “una adaptación para la gran pantalla ultra-violenta, sorprendentemente emocional”, destacando la habilidad del director para equilibrar la acción desenfrenada con momentos de vulnerabilidad. Frank Scheck subraya que, detrás de toda la carnicería visual, Reze Arc logra algo poco común en el anime moderno: “hacer que el público sienta empatía real por sus personajes”.

GamesRadar+ coincide en que el corazón del filme late tan fuerte como sus batallas. El crítico Sam Moore asegura que la película “no solo entrega lo que esperarías de ‘Chainsaw Man’, sino que empuja sus propios límites… con un romance inesperadamente efectivo en su centro y una animación increíble en sus escenas de combate”. Para Moore, el equilibrio entre lo grotesco y lo tierno es lo que eleva la historia más allá del género.

Sin embargo, no todo es perfección bajo la lluvia de sangre. El mismo medio señala que hay “momentos en los que los cambios de tono fallan o los chistes se sienten fuera de lugar”, producto de la velocidad narrativa propia de adaptar un arco corto a formato cinematográfico. Aun así, esas pequeñas irregularidades no opacan la contundencia visual ni la emoción del resultado final.

La animación es increíble en todos los aspectos y funciona a la perfección en algunas escenas de lucha salvajes (Foto: Sony Pictures)

Desde IndieWire, Wilson Chapman otorga al filme una calificación de B+, aplaudiendo “la animación, los personajes, la historia y las actuaciones”, y lo describe como “una de las mejores películas en esta oleada de expansiones cinematográficas del anime televisivo”. Para Chapman, “Reze Arc” demuestra que el universo de “Chainsaw Man” puede sostenerse solo, sin necesidad de apoyarse únicamente en el material previo.

IGN también se suma al aplauso, elogiando la dirección visual del estudio MAPPA y la forma en que logra “fusionar animación 2D y 3D con una fluidez espectacular”. El medio destaca que “cada batalla se siente como una coreografía infernal”, pero con una narrativa emocional que le da sentido a cada golpe y cada gota de sangre.

Por su parte, The Wrap resalta que el verdadero triunfo del filme radica en su tono melancólico: “‘Reze Arc’ convierte el caos en tragedia romántica. Es una historia de amor disfrazada de baño de sangre”, escribe la crítica. Para muchos espectadores, esta mezcla de ternura y destrucción representa la madurez narrativa que el anime de acción rara vez se atreve a explorar.

