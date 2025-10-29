¡No puede ser! Tras el estreno de “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc”, los fanáticos de la película animada quedaron desconcertados con el final de uno de los personajes; y no es para menos, pues más allá de la acción, tragedia, romance y traición, pudimos ver a Denji tener un acercamiento con Reze, quien también parecía corresponder a los sentimientos del protagonista. Sin embargo, jamás podremos saber qué pudo haber pasado entre ellos, luego de que Mikama ordenó al Ángel Demonio eliminarla, motivo por el que no llega a su cita, donde el muchacho la espera con un ramo de flores. ¿Reamente está muerta o aparecerá más adelante? En los siguientes párrafos, la respuesta.

Vale precisar que el filme adapta el siguiente arco canónico del manga, Reze Arc, que cubre los capítulos 39 al 52, los cuales están disponibles en los volúmenes 6 y 7.

Reze tiene un papel protagónico en la película de "Chainsaw-Man". (Foto: Mappa)

¿REZE REALMENTE ESTÁ MUERTA O APARECERÁ MÁS ADELANTE?

Para darte a conocer qué pasó realmente con Reze, nos guiaremos en el final de la primera parte de “Chainsaw Man”, que contiene 97 capítulos del manga; por tanto, si aún no lo leíste y prefieres esperar a ver la historia en la pantalla, es mejor que abandones esta nota, ya que se dará una serie de spoilers.

En la película, Reze no llega a su encuentro con Denji porque Makima ordenó al Ángel Demonio que acabe con ella. Por lo tanto, como no va a su cita, todos suponemos que fue el final de este personaje.

Sin embargo, si nos guiamos del manga, Makima utiliza a Reze para luchar contra Denji, sin imaginar que esta Cazadora de Demonios de Seguridad Pública de alto rango sería derrotada. Aprovechando este suceso, Reze escapa de su control y recupera su personalidad original. Es decir, está viva.

Tomando en cuenta que se toma el manga para armar la trama que disfrutamos en la pantalla, es posible que Reze vuelva a aparecer.

“En los compases finales de la primera parte de Chainsaw Man, vemos cómo Denji se enfrenta a Makima y esta saca a todo un séquito de títeres a luchar. Reze está entre ellos, volviendo a pelar contra el Demonio Motosierra”, publica el sitio web 3D Juegos.

Si bien, Reze llega para obedecer a Makima, lo que desconcierta es el hecho de que él no siente o reacciona en absoluto al verla.

“De repente, es como que nada de eso tiene valor al volver a resucitarla para simplemente luchar y, con la misma, vuelve a desaparecer del mapa”, precisa el mismo medio.

Reze y Denji en la película "Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc" (Foto: MAPPA)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí