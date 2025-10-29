Siempre me ha sorprendido cómo el anime logra reinventarse año tras año. Justo cuando parece haber tocado techo, aparece una nueva producción que cambia las reglas del juego. Y 2025, sin duda, fue uno de esos años en los que el medio se consolidó más que nunca en la cultura popular, especialmente en Occidente. Películas como “Demon Slayer: Infinity Castle” y “Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc” no solo llenaron salas, sino que demostraron que este género ya no es un fenómeno de nicho, sino uno fuerza global.

Lo curioso es que mientras “Demon Slayer” rompía récords de taquilla, otra cinta se ganaba un lugar especial en el corazón de los fans y en la crítica especializada. Me refiero a “Chainsaw Man - The Movie: The Reze Arc”, la primera incursión cinematográfica del Demonio Motosierra, que no solo recaudó millones, sino que alcanzó una calificación perfecta en Rotten Tomatoes, algo que muy pocos animes pueden presumir.

El 2025 fue el año en que el anime confirmó su apogeo. “Demon Slayer: Infinity Castle” arrasó en todo el mundo, convirtiéndose en la película de anime más taquillera de todos los tiempos y manteniéndose dos fines de semana seguidos en el número uno de la taquilla norteamericana. Pero más allá del dinero, lo que realmente marcó la diferencia fue cómo producciones como la de Ufotable y MAPPA lograron conectar con públicos que antes no se acercaban tanto a este tipo de historias.

Reze es el Demonio Bomba en "Chainsaw-Man: La película - Arco de Reze". (Foto: Mappa)

“CHAINSAW MAN” CONQUISTÓ OCCIDENTE

En las salas que se proyectó “Chainsaw Man: The Movie - The Reze Arc” se podía ver público japonés o fans acérrimos del manga, pero también, había familias, jóvenes y hasta adultos mayores curiosos por ver de qué se trataba este fenómeno. En su primer fin de semana en Norteamérica, la película recaudó más de US$17 millones, una cifra impresionante para una producción de anime. A nivel mundial, ya supera los US$100 millones, impulsada principalmente por los más de US$46 millones obtenidos en Japón.

Lo más destacable no es solo su éxito económico, sino su reconocimiento crítico. “Chainsaw Man: The Movie - The Reze Arc” mantiene una puntuación perfecta en Rotten Tomatoes, un logro que muy pocas películas de anime han conseguido en la historia. Mientras “Demon Slayer: Infinity Castle” se quedó en un sobresaliente 98%, la cinta de MAPPA ha conquistado a los críticos y a los fans por igual, algo que no ocurre todos los días.

¿QUÉ SIGUE PARA DENJI?

A día de hoy, el futuro de Denji en el anime es incierto. Todo apunta a que “Chainsaw Man” continuará adaptando el manga original, pero aún no está claro si será a través de una segunda película o una nueva temporada de televisión. MAPPA tiene la agenda llena con títulos como “Jujutsu Kaisen” y “Hell’s Paradise”, que regresarán en 2026, así que probablemente habrá que esperar un poco más para volver a ver al Demonio Motosierra en acción.

Denji en la película "Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc" (Foto: MAPPA)

FICHA TÉCNICA DE “CHAINSAW MAN - THE MOVIE: REZE ARC”

Apartado Detalles Título original 劇場版 チェンソーマン レゼ篇 (“Gekijō-ban Chainsaw Man Reze-hen”) Título internacional “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc” País Japón Género Anime, Acción, Fantasía oscura, Drama, Romance Duración 100 minutos Idioma original Japonés Director Tatsuya Yoshihara Guion Hiroshi Seko (adaptación), Tatsuki Fujimoto (manga) Estudio/productora MAPPA, Shueisha Música Kensuke Ushio Tema principal “Iris Out” – Kenshi Yonezu Diseño personajes Kazutaka Sugiyama Reparto principal Kikunosuke Toya (Denji), Reina Ueda (Reze), Tomori Kusunoki (Makima), Fairouz Ai (Power), Shogo Sakata (Aki), Natsuki Hanae (Beam), Maaya Uchida (Angel) Distribución Tōhō (Japón), Columbia Pictures/Sony Pictures (internacional) Estreno Japón 19 de septiembre de 2025 Estreno Latam 23 de octubre de 2025 (México) Especificaciones Color, Dolby Digital / Dolby Surround 7.1, Relación 2.39:1 Clasificación PG12 (Japón)

