Reze es la protagonista femenina de la película de acción, fantasía y romance "Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc" (Foto: MAPPA / Shueisha)
Los Annie Awards 2026, considerados por los fans de la temporada de premios como los “ de la animación”, no solo nominaron a grandes producciones hollywoodenses—como y —, sino que también apostaron por el . Así, si quieres conocer cada una de las producciones que representan a este medio de animación japonés en la ceremonia, esta nota es para ti. En las siguientes líneas, te cuento en qué categorías compiten y más detalles clave sobre su candidatura.

Vale precisar que el evento está programado para llevarse a cabo el sábado 21 de febrero del 2026 en el Royce Hall de la Universidad de California en Los Ángeles.

La transmisión en directo arranca a las 7:00 p.m. (PT) / 10: p.m. (ET) y podrá verse a través de la de la organización.

¿CUÁLES SON LOS ANIMES NOMINADOS A LOS PREMIOS ANNIE AWARDS 2026?

1 “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc"

Empiezo la lista con la película “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc", producida por MAPPA y basada en el arco de Reze del manga de Tatsuki Fujimoto.

Esta consiguió una de las nominaciones más importantes de la gala: Mejor Dirección – Largometraje (Best Direction – Feature) para Tatsuya Yoshihara.

2. “Scarlet”

“Scarlet”, el más reciente largometraje de Mamoru Hosoda y Studio Chizu, es el título de anime con más nominaciones dentro de la edición del 2026.

Y es que la película compite en tres categorías:

  • Mejor Largometraje – Independiente (Best Feature – Independent)
  • Mejor Dirección – Largometraje (Best Direction – Feature)
  • Mejor Guion – Largometraje (Best Writing – Feature)

Cabe resaltar que la cinta es una reinterpretación libre de “Hamlet”, con una princesa que emprende un viaje a través del tiempo y la muerte para vengar a su padre, pero con una posibilidad de crecimiento personal que contrasta con el destino trágico del protagonista shakespeariano.

3. “DAN DA DAN”

El anime televisivo (o ), producido por Science SARU, entra a los Annie Awards a través de la categoría Mejor Dirección – TV/Media (Best Direction – TV/Media).

Así, Fuga Yamashiro y Abel Góngora son reconocidos por su trabajo en el episodio “Clash! Space Kaiju vs. Giant Robot!” (o "¡Choque del monstruo espacial y el robot gigante!“), el gran final de la segunda temporada de la ficción.

4. “My Melody & Kuromi”

El proyecto es una serie de animación stop-motion, uno de los formatos menos habitual dentro del anime.

Esta se centra en las populares mascotas de Sanrio y compite en la categoría Mejor TV/Media – Infantil (Best TV/Media – Children) gracias el episodio “All for Our Best Friend”.

5. “Star Wars: Visions” - Volume 3

Aunque nació como una producción de Lucasfilm para Disney+, la serie ha confiado en estudios japoneses como Trigger, Science SARU y Production I.G para darle un estilo plenamente anime.

Este año, compite en dos categorías de los Annie Awards:

  • Mejor Serie Limitada de TV/Media (Best TV/Media – Limited Series) por el corto “BLACK”, producido por david production.
  • Mejores Efectos – TV/Media (Best FX – TV/Media) por el episodio “The Bird of Paradise” de Polygon Pictures.

Y tú, ¿crees que se lleve alguna estatuilla?

