Los Annie Awards 2026, considerados por los fans de la temporada de premios como los “Oscars de la animación”, no solo nominaron a grandes producciones hollywoodenses—como "KPop Demon Hunters" y “Elio”—, sino que también apostaron por el anime. Así, si quieres conocer cada una de las producciones que representan a este medio de animación japonés en la ceremonia, esta nota es para ti. En las siguientes líneas, te cuento en qué categorías compiten y más detalles clave sobre su candidatura.

Vale precisar que el evento está programado para llevarse a cabo el sábado 21 de febrero del 2026 en el Royce Hall de la Universidad de California en Los Ángeles.

La transmisión en directo arranca a las 7:00 p.m. (PT) / 10: p.m. (ET) y podrá verse a través de la web oficial de la organización.

¿CUÁLES SON LOS ANIMES NOMINADOS A LOS PREMIOS ANNIE AWARDS 2026?

1 “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc"

Empiezo la lista con la película “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc", producida por MAPPA y basada en el arco de Reze del manga de Tatsuki Fujimoto.

Esta consiguió una de las nominaciones más importantes de la gala: Mejor Dirección – Largometraje (Best Direction – Feature) para Tatsuya Yoshihara.

2. “Scarlet”

“Scarlet”, el más reciente largometraje de Mamoru Hosoda y Studio Chizu, es el título de anime con más nominaciones dentro de la edición del 2026.

Y es que la película compite en tres categorías:

Mejor Largometraje – Independiente (Best Feature – Independent)

– Independiente (Best Feature – Independent) Mejor Dirección – Largometraje (Best Direction – Feature)

– Largometraje (Best Direction – Feature) Mejor Guion – Largometraje (Best Writing – Feature)

Cabe resaltar que la cinta es una reinterpretación libre de “Hamlet”, con una princesa que emprende un viaje a través del tiempo y la muerte para vengar a su padre, pero con una posibilidad de crecimiento personal que contrasta con el destino trágico del protagonista shakespeariano.

3. “DAN DA DAN”

El anime televisivo “DAN DA DAN” (o “Dandadan”), producido por Science SARU, entra a los Annie Awards a través de la categoría Mejor Dirección – TV/Media (Best Direction – TV/Media).

Así, Fuga Yamashiro y Abel Góngora son reconocidos por su trabajo en el episodio “Clash! Space Kaiju vs. Giant Robot!” (o "¡Choque del monstruo espacial y el robot gigante!“), el gran final de la segunda temporada de la ficción.

4. “My Melody & Kuromi”

El proyecto “My Melody & Kuromi” es una serie de animación stop-motion, uno de los formatos menos habitual dentro del anime.

Esta se centra en las populares mascotas de Sanrio y compite en la categoría Mejor TV/Media – Infantil (Best TV/Media – Children) gracias el episodio “All for Our Best Friend”.

5. “Star Wars: Visions” - Volume 3

Aunque “Star Wars: Visions” nació como una producción de Lucasfilm para Disney+, la serie ha confiado en estudios japoneses como Trigger, Science SARU y Production I.G para darle un estilo plenamente anime.

Este año, compite en dos categorías de los Annie Awards:

Mejor Serie Limitada de TV/Media (Best TV/Media – Limited Series) por el corto “BLACK”, producido por david production.

(Best TV/Media – Limited Series) por el corto “BLACK”, producido por david production. Mejores Efectos – TV/Media (Best FX – TV/Media) por el episodio “The Bird of Paradise” de Polygon Pictures.

Y tú, ¿crees que se lleve alguna estatuilla?

