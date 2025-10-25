En el salvaje mundo del anime, donde cada estreno busca superar al anterior en intensidad, emoción y taquilla, un nuevo contendiente ha surgido con fuerza descomunal. “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc" no solo ha llegado a los cines estadounidenses con la potencia de una motosierra encendida, sino que además ha hecho temblar a uno de los gigantes del género: “Demon Slayer: Infinity Castle”. Con una puntuación perfecta en Rotten Tomatoes, la película del Hombre Motosierra se posiciona —al menos por ahora— como la producción más aclamada del año por crítica y audiencia.

Estrenada en Japón en septiembre y recién llegada a Estados Unidos, “Reze Arc” ha conquistado a los fanáticos y a los especialistas del séptimo arte. Según Rotten Tomatoes, la cinta cuenta con un impresionante 100% de aprobación por parte de la crítica y un 99% de los espectadores la califican positivamente. Un logro monumental que la coloca por encima de “Demon Slayer: Infinity Castle”, cuya puntuación se mantiene en un sobresaliente 98%.

"Chainsaw Man – La Película: Reze Arc" llegó a los cines de Estados Unidos el 24 de octubre (Foto: Crunchyroll)

PERO HAY UN PEQUEÑO DETALLE QUE PONE LAS COSAS EN PERSPECTIVA

Se trata de la cantidad de reseñas. “Chainsaw Man – Reze Arc" acumula 17 críticas profesionales y unas 500 opiniones del público, mientras que “Demon Slayer” ya supera las 59 reseñas de críticos y más de 10,000 valoraciones de usuarios. Es decir, aún queda mucho camino para ver si el Hombre Motosierra logra mantener ese nivel de perfección a medida que más espectadores entren en la conversación.

Lo cierto es que el fenómeno “Chainsaw Man” sigue creciendo a un ritmo impresionante. Antes incluso de su estreno internacional, la película ya había recaudado 61 millones de dólares en taquilla mundial, una cifra nada despreciable para una producción que se aleja de los cánones tradicionales del anime shōnen. Aunque es prácticamente imposible que iguale los 588 millones que obtuvo “Infinity Castle”, lo que está claro es que ambas franquicias están reescribiendo las reglas del éxito comercial y narrativo en el anime contemporáneo.

¿DE QUÉ TRATA “REZE ARC”?

La historia sigue a Denji, un joven que, tras fusionarse con su fiel mascota demoníaca Pochita, se convierte en el temible Hombre Motosierra. En esta nueva entrega, Denji se enfrenta a una guerra brutal entre demonios, cazadores y enemigos ocultos, mientras una misteriosa chica llamada Reze entra en su vida para ponerlo a prueba emocional y físicamente. Con una mezcla de amor, violencia y tragedia, “Reze Arc” es tanto una epopeya de acción como una historia sobre la fragilidad humana dentro de un mundo sin piedad.

Parte de su éxito radica en su accesibilidad. A diferencia de “Demon Slayer” y sus más de 60 episodios, la serie “Chainsaw Man” cuenta con solo 12 capítulos divididos en cuatro arcos, lo que la convierte en una experiencia más breve pero igual de intensa. Esta estructura ha permitido que nuevos espectadores comprendan fácilmente la trama y se enganchen con la energía cruda y salvaje que caracteriza la historia de Denji.

En definitiva, “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc" no solo ha superado las expectativas, sino que también ha demostrado que el anime aún puede reinventarse sin perder su esencia. Con una narrativa explosiva, una animación deslumbrante y una recepción crítica impecable, esta película confirma que el Hombre Motosierra ha llegado para quedarse, incluso cuando su rugido amenaza con silenciar a los titanes más poderosos del género.

