En toda temporada de premios hay ganadores, derrotas cantadas y también esos títulos que se quedan rondando en la cabeza del fandom como los grandes ignorados. Así, en la décima edición de los Crunchyroll Anime Awards 2026, ese papel recayó con fuerza en “Takopi’s Original Sin”, serie que llegó a la gala como una de las más comentadas y se fue a casa sin una sola estatuilla. ¡Pero no es la única en causar polémica! Por eso, en las siguientes líneas, te cuento cuáles son las producciones que, probablemente, merecían algo más en la premiación.

Vale precisar que los Anime Awards de Crunchyroll funcionan como una mezcla de voto de jurado y popularidad, lo que genera cada año la misma discusión: ¿ganó el mejor título o el más querido por el público?

Entonces, la edición del 2026 volvió a encender esa chispa, sobre todo porque varias producciones de prestigio crítico se vieron superadas por franquicias masivas y fenómenos de audiencia.

¿QUÉ PASÓ CON “TAKOPI’S ORIGINAL SIN” EN LOS CRUNCHYROLL ANIME AWARDS 2026?

Según la lista oficial de nominados de Crunchyroll, “Takopi’s Original Sin” llegó a la ceremonia con presencia en varias categorías clave, incluyendo Anime del Año y Mejor Serie Nueva, entre otras técnicas y de personaje.

En ese sentido, la serie acumuló un total de siete nominaciones, algo que la colocaba al nivel de los títulos más fuertes de la temporada.

Sin embargo, a pesar de ese protagonismo, la producción terminó la ceremonia sin ninguna victoria, mientras el premio a Anime del Año se lo llevó “My Hero Academia: Final Season” y “Gachiakuta” se quedó con el galardón a Mejor Serie Nueva.

Cabe resaltar que “Takopi’s Original Sin” se presentaba un caso sólido para ambos rubros gracias a su apuesta por temas como el bullying, el suicidio y la violencia en la infancia tratados desde una puesta en escena incómoda y muy cuidada.

Pero, lamentablemente, parece que eso no bastó para ser reconocida en la ceremonia.

MIRA EL TRÁILER DE “TAKOPI’S ORIGINAL SIN”

¿QUÉ OTROS ANIMES FUERON CONSIDERADOS GRANDES IGNORADOS EN LOS CRUNCHYROLL ANIME AWARDS 2026?

Además de “Takopi’s Original Sin”, entre los casos más sonados como “ignorados”, figuran:

1. “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc”

Respecto a “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc”, se le considera en la lista porque llegaba como una de las grandes favoritas a Película Anime del Año y a Mejor Banda Sonora.

No obstante, en el reparto final de premios, “Demon Slayer: Infinity Castle” se quedó con el galardón principal y con el reconocimiento a la música.

¿Y el reclamo del fandom? Pues, se centra en que la película de “Chainsaw Man” ofrece una banda sonora más arriesgada y un tono emocionalmente más crudo.

2. “Dandadan” (temporada 2)

En el caso de la temporada 2 de “Dandadan”, el estatus de ignorada viene de otro lado: su animación.

Para muchos, era la candidata lógica al premio de Mejor Animación, gracias a su estilo visual frenético, uso creativo de cámara, mezcla de comedia, terror y ciencia ficción, y una ejecución técnica que se posicionaba como una de las más imaginativas del año.

Y si bien la producción sí tuvo presencia en la ceremonia y ganó en otros rubros, el triunfo de “Solo Leveling” en esa categoría específica fue decepcionante para gran parte de su fandom.

Y tú, ¿también crees que merecían un poquito más de cariño en la gala?

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