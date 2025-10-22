Aunque “Chainsaw Man The Movie: The Reze Arc”, que adapta el arco del mismo nombre del manga escrito e ilustrado por Tatsuki Fujimoto y se centra en el inesperado encuentro de Denji, Cazador de Demonios de Seguridad Pública y miembro de la División Especial 4 de Tokio, con una misteriosa chica llamada Reze, aún no llega a Estados Unidos y Latinoamérica, ya ha superado algunos récords en taquilla. ¿A qué película ha superado?

La cinta dirigida por Tatsuya Yoshihara, quien anteriormente dirigió el cuarto y décimo episodio de la serie y dirigió gran parte del anime “Black Clover”, se estrenó el 19 de septiembre de 2025 en los cines de Japón, el 26 de septiembre, en Corea del Sur, el 23 de octubre, en América Latina y el 24 de octubre, en Estados Unidos y España.

A pesar del buen inicio de “Chainsaw Man The Movie: The Reze Arc”, no ha logrado superar el éxito en taquilla de “Demon Slayer: Infinity Castle”, la película de anime más grande de 2025. No obstante, si ha superado a un popular título de Studio Ghibli. ¿De cuál se trata y en qué país consiguió la hazaña?

"El niño y la garza" está basada en la novela homónima de 1937 escrita por Genzaburō Yoshino (Foto: Studio Ghibli)

LA PELÍCULA DE STUDIO GHIBLI QUE “CHAINSAW MAN THE MOVIE: THE REZE ARC” SUPERÓ EN TAQUILLA

“Chainsaw Man”, con su épica aventura cargada de acción, ha alcanzado otro hito al superar a una de las películas más importantes de Studio Ghibli. Se trata de “El niño y la garza” (“The Boy And The Heron” en inglés y “El chico y la garza” en España). Sin embargo, no la ha superado por completo.

La película animada de 2023 escrita y dirigida por Hayao Miyazaki, y que está basada en la novela homónima de 1937 escrita por Genzaburō Yoshino, aún no ha sido superada a nivel mundial por “The Movie: The Reze Arc”, pero sí en Corea del Sur, donde recaudó poco menos de 15 millones de dólares.

Pero el recorrido de “Chainsaw Man The Movie: The Reze Arc”, donde Denji enfrenta a Bomb Devil en una de las batallas más salvajes del año, recién empieza, así que, tras su estreno en Occidente, podría superar los 300 millones de dólares que recaudó “El niño y la garza”.

También superó su presupuesto de producción

“Chainsaw Man The Movie: The Reze Arc” está a punto de llegar a los cines de Estados Unidos, España y Latinoamérica, pero ya ha recuperado su presupuesto de producción, según reveló el animador de MAPPA Shinsaku Kozuma.

“Habiendo recuperado casi los costos de producción en la primera semana, este es un gran éxito para un estudio de anime, sin precedentes en los últimos tiempos. (Las ventas de mercancía están a la par, aunque este es en realidad el factor más importante). Incluso podría rivalizar con Final Fantasy VII de Square ...”, indicó Kozuma.

"Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc", dirigida por Tatsuya Yoshihara, llega a los cines de Estados Unidos el 24 de octubre de 2025 (Foto: MAPPA)

