“Chainsaw Man: The Movie — Reze Arc” (en español: “Chainsaw Man: la película - Arco de Reze”) no solo ha sorprendido a los fans y recién llegados a la franquicia por su explosión de violencia y acción brutal, sino también porque plantea una profunda pregunta filosófica basada en una interesante fábula de Esopo: ¿preferirías ser un ratón de ciudad o un ratón de campo? Así, si quieres conocer su significado, esta nota es para ti.

Vale precisar que el filme se desarrolla a lo largo de 100 minutos de metraje, tiempo en el que el protagonista Denji lucha contra fuerzas sobrenaturales y peligrosas.

Entonces, cuando el chico conoce a una misteriosa adversaria, ambos personajes se ven envueltos en un intenso conflicto que desafía sus creencias y objetivos.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Chainsaw Man: The Movie — Reze Arc”:

LA FÁBULA DEL RATÓN DE CAMPO Y EL RATÓN DE CIUDAD

En la película, cuando Reze le pregunta a Denji qué elegiría ser entre un ratón de ciudad o un ratón de campo, nos encontramos ante una metáfora que nos permite comprender mucho mejor a los personajes.

Y es que la fábula de Esopo a la que se hace referencia narra la historia de dos ratones con estilos de vida opuestos: mientras el de campo vive con seguridad, no puede comer comida deliciosa como la que hay en la ciudad.

Por otro lado, el ratón de ciudad puede comer comida deliciosa, pero corre un mayor riesgo de ser asesinado por humanos o gatos.

En ese sentido, la moraleja nos hace concluir que la pobreza con seguridad es mejor que la abundancia en medio del miedo y la incertidumbre.

EL SIGNIFICADO DE LA FÁBULA EN “CHAINSAW MAN: THE MOVIE — REZE ARC"

ATENCIÓN SPOILERS. En “Chainsaw Man: The Movie — Reze Arc”, Denji se identifica como un ratón de ciudad. Es decir, quiere buena comida, emoción y una vida llena de placeres, aunque eso signifique vivir en constante peligro.

Y si bien—en un inicio—Reze prefiere la paz del ratón de campo, su encuentro con Denji claramente la influye para arriesgar su propia seguridad.

No obstante, Makima la elimina antes de que la chica pueda escapar con Denji, demostrando que, incluso si el ratón de campo intenta evitar el riesgo, el peligro vendrá inevitablemente hacia él.​​

Y a ti, ¿te gustó la interpretación que hizo la cinta sobre esta reflexión?

El póster de "Chainsaw Man The Movie: The Reze Arc", película que combina acción y fantasía a lo largo de 100 minutos de metraje (Foto: MAPPA / Shueisha)

