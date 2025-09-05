Todo lo relacionado con “Chainsaw Man” genera el interés de las masas. Crunchyroll acaba de confirmar que la película “Chainsaw Man The Movie: The Reze Arc” se estrenará en Estados Unidos el 24 de octubre, adelantando casi una semana su fecha original. Y esto no es cualquier anuncio: estamos hablando de una de las adaptaciones más esperadas del año.

La cinta llegará a Japón el 19 de septiembre, y originalmente estaba programada para aterrizar en norteamericanas el 29 de octubre. Sin embargo, la plataforma decidió moverla unos días antes, lo que deja bastante claro que confían plenamente en el poder de convocatoria de Denji y compañía. Más aun sabiendo que el Studio MAPPA está detrás de la producción, manteniendo ese nivel de calidad al que ya nos tienen acostumbrados.

"Chainsaw Man" tendrá una película en 2025 y, como no podía ser de otra, Denji regresará como el protagonista (Foto: MAPPA)

¿DE QUÉ TRATA ESTA NUEVA PELÍCULA?

La historia de “The Reze Arc” sigue a Denji, nuestro ya conocido cazador de demonios con corazón de diablo, mientras intenta llevar una vida algo más tranquila tras una cita con Makima. Pero la calma dura poco. Según la sinopsis oficial compartida por Crunchyroll, “Denji se refugia de la lluvia y conoce a Reze, una chica que trabaja en una cafetería”. Lo que comienza como una historia romántica rápidamente se transforma en un nuevo infierno.

Y sí, Reze no es lo que parece. Quienes han leído el manga de Tatsuki Fujimoto saben perfectamente a qué me refiero. Estamos ante uno de los arcos más intensos y emocionalmente complejos de toda la obra, donde el Demonio de la Bomba hace su aparición y pone a prueba no solo el cuerpo, sino el corazón de Denji.

LA TRANSICIÓN DEL ANIME AL CINE

En una entrevista realizada por ComicBook.com al presidente de Studio MAPPA, Manabu Otsuka, donde explicó cómo ha sido llevar “Chainsaw Man” a la pantalla grande. Me llamó mucho la atención cuando dijo: “En términos de hacer una animación, eso no cambia mucho de la pantalla chica al cine. La transición es más exigente en cuanto al sonido; tenemos que hacer todo para el cine. Es mucho trabajo extra, pero realmente creemos que los fans lo disfrutarán”.

También mencionó que el compositor de la banda sonora, Kensuke Ushio, ha tenido que esforzarse muchísimo más con esta producción. “Está teniendo dificultades porque le está dando mucho trabajo extra. Al mismo tiempo, realmente creemos que los fans disfrutarán de la banda sonora aquí”, explicó Otsuka.

¿PELÍCULA O TEMPORADA? MAPPA AÚN NO DECIDE

Una de las grandes preguntas que muchos nos hacemos es si “The Reze Arc” es solo una película aislada o si funcionará como introducción para una futura segunda temporada. Y, de momento, no hay nada definido. Según Otsuka: “No sabemos si esta será la tendencia en el futuro. Lo que vamos a hacer, como hicimos con Reze, es mirar la siguiente historia y decidir a partir de ahí”.

Eso sí, lo dejó bastante claro: la decisión dependerá de qué tan bien funcione cada arco narrativo en el formato cinematográfico. Lo que me deja pensando es que podrían alternar entre películas y temporadas, según lo que mejor se adapte a la narrativa.

"Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc" adapta el arco del manga conocido como "Arco de la Chica Bomba", donde Denji, tras convertirse en Chainsaw Man (Foto: MAPPA)

¿POR QUÉ ADELANTAR EL ESTRENO?

Aunque no se dio una razón oficial para el cambio de fecha, todo apunta a una estrategia de marketing bien pensada por parte de Crunchyroll. No olvidemos que la plataforma también está por lanzar “Demon Slayer: Infinity Castle” en Norteamérica, y parece que quiere mantener el impulso del anime en la gran pantalla durante todo el otoño.

El adelanto del estreno permite aprovechar una mejor ventana comercial, especialmente en un mes con alta competencia en cines. Además, al moverlo al 24 de octubre, pueden generar mayor expectativa en vísperas de Halloween, una fecha que suele atraer al público hacia historias oscuras y sangrientas… y “Chainsaw Man” encaja perfecto en esa categoría.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.