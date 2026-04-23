¡La historia de Denji y Reze dará un nuevo salto de formato este año! Y es que la obra “Chainsaw Man The Stage: Reze Arc” se presentará en Japón... adaptando al teatro el mismo arco de la aclamada película de la franquicia de Tatsuki Fujimoto. Así, los fans que se quedaron con ganas de complementar su experiencia con una nueva propuesta creativa, ahora tienen la oportunidad de disfrutar de esta puesta en escena pensada para intensificar tanto el romance como la acción de esta parte del relato.

Vale precisar que esta es la segunda producción de “Chainsaw Man The Stage”, luego del primer montaje estrenado en el 2023.

Y, tal como te puedes imaginar, el nuevo espectáculo mantiene al mismo equipo creativo del debut teatral y recupera a buena parte de su elenco principal.

Ahora, como adaptación de "Chainsaw Man - la película: Arco de Reze" (en inglés: “Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc”), el foco está en el arco de Reze, uno de los tramos más comentados del manga original.

¿La razón? Pues, presenta a una misteriosa joven que irrumpe en la vida de Denji y desencadena un conflicto que enfrenta a nuestro protagonista a su batalla más mortífera.

Antes de continuar, mira el tráiler de la obra de teatro:

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE PRESENTA LA OBRA “CHAINSAW MAN THE STAGE: REZE ARC”?

De acuerdo con la web de la producción, las funciones de “Chainsaw Man The Stage: Reze Arc” en Tokio están programadas del 25 de julio al 2 de agosto del 2026 en el teatro Tennozu Galaxy.

Por otro lado, la temporada en Kioto irá del 7 al 12 de agosto en el Kyoto Gekijo.

Asimismo, se sabe que los precios de las entradas van de 12,500 yenes (aproximadamente 78.32 dólares) en días de semana a 12,800 yenes (80.20 dólares) en fines de semana y feriados.

Cabe resaltar que la preventa más temprana funciona mediante sorteo y ya inició el pasado miércoles 22 de abril... para quienes se registren en los canales oficiales de la puesta en escena.

¿QUIÉNES PARTICIPAN EN LA OBRA “CHAINSAW MAN THE STAGE: REZE ARC”?

El guion y la dirección de “Chainsaw Man The Stage: Reze Arc” están a cargo de Fumiya Matsuzaki, con música de Shunsuke Wada y coreografías diseñadas por el colectivo HIDALI.

En cuanto al elenco, Naotake Tsuchiya retoma el papel de Denji y Yui Soma se suma como Reze, acompañados por Mizuki Umetsu como Aki, Mahiru Coda como Power y Aya Hirano en el rol de Makima, entre otros.

Por si fuera poco, el montaje incorpora a personajes como el ángel demonio, el demonio tiburón Beam y el demonio de la Violencia, interpretados por Yutaro, Hayato Kajiwara y Masahide Funaki, respectivamente.

Recuerda: hasta el momento, solo se han confirmado funciones en Japón. Por lo tanto, si te encuentras en Latinoamérica, Estados Unidos o España, tendrás que seguir la obra desde la distancia y estar atento a posibles anuncios de grabaciones oficiales.

El póster de "Chainsaw Man The Stage: Reze Arc", obra teatral que tiene funciones programadas para julio y agosto del 2026 en ciudades como Tokio y Kioto (Foto: Tatsuki Fujimoto / Shueisha)

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