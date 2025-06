Uno no pude evitar emocionarse cuando se entera que HBO Max está preparando una producción acerca de Roberto Gómez Bolaños. “Chespirito: Sin querer queriendo” es uno de esos proyectos que esperamos con ansias, especialmente si creciste viendo a “El Chavo del 8” o “El Chapulín Colorado”. La serie se estrena este jueves 5 de junio de 2025 y promete contar no solo los momentos más divertidos, sino también los más íntimos y controversiales del ícono de la comedia mexicana.

Pero claro, no todo ha sido nostalgia y emoción. Desde que salieron los primeros avances, hubo un detalle que llamó mucho la atención —y que generó más de una ceja levantada entre los fans más fieles—: el personaje basado en Florinda Meza, pareja de toda la vida de Chespirito, no se llama Florinda Meza. En la serie, ese personaje aparece bajo el nombre de Margarita Ruíz, interpretado por la actriz Bárbara López. Y créeme, esto no fue un simple cambio de nombre por capricho.

¿POR QUÉ SE LE HA CAMBIADO EL NOMBRE DE FLORINDA MEZA EN LA SERIE?

La respuesta corta es: por temas legales, pero si me acompañas un poco más, te explico por qué este tipo de decisiones son mucho más comunes (y complejas) de lo que uno imagina. Florinda Meza, además de ser actriz, escritora y productora, es la viuda de Chespirito y una figura pública que sigue muy activa. Eso significa que para usar su nombre real o contar detalles específicos de su vida, los creadores de la serie necesitaban su autorización expresa.

¿Y qué pasó con esa autorización?

No la obtuvieron. Florinda no autorizó el uso de su nombre ni su historia para esta producción. Así que la única opción que les quedó fue la de modificar su identidad en pantalla, tanto por respeto como por evitar un problema legal mayor. Por eso nace este personaje llamado Margarita Ruíz. No es que intenten ocultarla, pero no pueden representarla de manera directa sin su permiso. Es algo que hemos visto antes en otras bioseries no autorizadas, como pasó con algunas figuras en “Luis Miguel: La serie” o en “Maradona: Sueño bendito”.

Barbara López como Margarita Ruíz en "Chespirito: Sin querer queriendo" (Foto: HBO Max)

LO QUE FLORINDA MEZA DIJO AL RESPECTO

En abril pasado, Florinda Meza rompió el silencio y publicó un comunicado que, sinceramente, fue bastante mesurado, aunque con un dejo de tristeza. Ella dijo claramente: “No pueden usar ni mi historia, ni mi vida, ni mi nombre libremente. No estoy demandando. Nunca hubiera querido ni quiero estar en conflicto con los hijos del amor de mi vida”. Esa última parte me pareció muy reveladora: está cuidando su memoria y también su relación con la familia de Chespirito.

Y aunque expresó su inconformidad, también dejó ver que tiene curiosidad por ver la serie. “No estoy contenta, pero tampoco puedo decir que no me interese”, confesó. Me parece una postura bastante madura, considerando lo delicado que debe ser ver cómo otra persona cuenta tu historia sin tu aprobación.

Florinda Meza interpretó a Doña Florinda en "El Chavo del 8" (Foto: Televisa)

ELENCO Y PERSONAJES CLAVE EN “CHESPIRITO: SIN QUERER QUERIENDO”

Más allá del tema con Florinda, la serie promete un recorrido emocionante por la vida de Roberto Gómez Bolaños. El actor Pablo Cruz Guerrero será el encargado de interpretarlo, mientras que otros rostros conocidos darán vida a personajes como Angelines Fernández (Andrea Noli), Ramón Valdés (Miguel Islas), Rubén Aguirre (Arturo Barba), Édgar Vivar (Eugenio Bartilotti) y María Antonieta de las Nieves (Paola Montes de Oca). La serie tendrá ocho episodios que recorrerán desde sus inicios como guionista hasta los momentos más complicados dentro del elenco.

Como espectador, siempre hay que tener presente que “Chespirito: Sin querer queriendo” no es una serie 100% autorizada por todos los involucrados. Algunos personajes están basados directamente en figuras reales con quienes sí hubo acuerdos; otros, como el caso de Florinda Meza, fueron adaptados para proteger la legalidad del proyecto. Así que, si ves diferencias entre lo que tú recuerdas y lo que se muestra, no es casualidad: son decisiones estratégicas que buscan balancear el respeto con el drama narrativo.