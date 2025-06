Ambientada en las islas de Hawái del siglo XVIII, “Chief of War” (“El gran guerrero” en español) es un drama histórico de Apple TV+ cocreada por Jason Momoa y Thomas Pa’a Sibbett, y que sigue al guerrero Ka’iana (Momoa) en su intento de unificar las islas antes de la colonización occidental. ¿Quieres conocer más sobre esta nueva producción? A continuación, te comparto la fecha de estreno, la trama, lista de miembros del reparto y otros detalles relevantes.

La serie que narra la unificación y colonización de Hawái desde un punto de vista indígena cuenta con un elenco predominantemente polinesio, encabezado por Jason Momoa, También incluye a Luciane Buchanan, Temuera Morrison, Te Ao o Hinepehinga, Cliff Curtis, la debutante Kaina Makua, Moses Goods, Siua Ikale’o, Brandon Finn, James Udom, Mainei Kinimaka y Te Kohe Tuhaka.

¿DE QUÉ TRATA “CHIEF OF WAR”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Apple TV+, “Chief of War” es un “emocionante y sin precedentes relato de la unificación de las islas hawaianas que sigue a Kaʻiana (Jason Momoa), quien se une a una sangrienta campaña para unir los reinos en guerra y salvarlos de la amenaza de la colonización.”

Jason Momoa, Te Kohe Tuhaka y Siua Ikale'o en una escena del drama histórico "Chief of War" (Foto: Apple TV+)

Por lo que he visto en el tráiler, cuando los cuatro reinos principales de las islas hawaianas se encuentran en guerra, Kaʻiana regresa a casa y se une a una sangrienta campaña. Pero al final, decide rebelarse.

¿CÓMO VER “CHIEF OF WAR”?

Los dos primeros episodios de “Chief of War” se estrenarán el martes 1 de agosto de 2025 en Apple TV+, mientras que el resto llegará cada semana hasta el 19 de septiembre.

Por lo tanto, para ver el nuevo drama histórico solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “CHIEF OF WAR”

ACTORES Y PERSONAJES DE “CHIEF OF WAR”

Jason Momoa como Kaʻiana

Temuera Morrison como el jefe Kahekili

Luciane Buchanan como Kaʻahumanu

Te Ao o Hinepehinga

Kaina Makua como Kamehameha I

Moses Goods como Moku

Siua Ikaleʻo como Nahiʻ

Brandon Finn como el principe Kūpule

James Udom como Tony

Mainei Kinimaka como Heke

Te Kohe Tuhaka como Namakeʻ

Siaosi Fonua como Maui

Cliff Curtis como Keōua

Erroll Shand como el Captán John Meares

Te Ao o Hinepehinga es parte del elenco principal del drama histórico "Chief of War" (Foto: Apple TV+)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “CHIEF OF WAR”?

“Chief of War”, cuenta con Jason Momoa, Thomas Pa’a Sibbett, Francis Lawrence, Peter Chernin, Jenno Topping, Erik Holmberg y Doug Jung como productores ejecutivos, tiene nueve episodios.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “CHIEF OF WAR”

El rodaje de “Chief of War”, producida por las compañías Pride of Gypsies, Hard J Productions, Fifth Season y Chernin Entertainment, empezó en octubre de 2022 en Nueva Zelanda. Para representar a Hawái del siglo XVIII, se utilizó Bay of Islands. Mientras que las escenas de batalla se grabaron en diciembre en los campos de lava de Kalapana.

