Si eres fanático del muñeco Good Guy convertido en psicópata, lamentamos informarte que la cuarta temporada de “Chucky” fue cancelada tras 24 episodios. Si tomamos en cuenta que la última entrega cerró con un índice de aprobación del 100% en Rotten Tomatoes, el que menos se preguntara ¿qué llevó a tomar tal decisión, si la serie había sido un éxito? En esta nota, te lo contamos.

La serie de horror, del subgénero slasher, fue emitida por Syfy y USA Network, cadenas donde tuvo un buen desempeño de audiencia, pues logró ubicarse entre los mejores 10 dramas de televisión por cable, publica Screen Rant.

Los días del muñeco diabólico en la pantalla chica terminaron tras la cancelación de la serie "Chucky" en su temporada 4 (Foto: Syfy/USA Network)

¿POR QUÉ “CHUCKY” NO TENDRÁ TEMPORADA 4?

Syfy y USA Network decidieron cancelar la cuarta temporada de “Chucky”, que sirvió de continuación de la franquicia de películas de terror “Child’s Play”. Como se recuerda, el final de la entrega tres se dio en mayo de 2024.

De acuerdo con algunas fuentes, ambas cadenas habrían solicitado a su creador Don Mancini y a la empresa productora Universal Content Productions darle una temporada final abreviada o una película de cierre al muñeco diabólico, pero las conversaciones fracasaron.

Tras no llegar a un acuerdo, se informó que la serie había llegado a su fin. Lo mismo hizo Mancini, quien emitió un comunicado lamentando la cancelación, aunque recalcó que Chucky siempre retorna, dejando una luz de esperanza para sus seguidores.

“Me rompe el corazón saber que Chucky no volverá para una cuarta temporada, pero estoy muy agradecido por los tres años increíbles que tuvimos. Me gustaría agradecer a UCP/SYFY/Peacock/Eat the Cat, a nuestro increíble elenco y equipo con base en Toronto (los mejores en el negocio) y, por último, a nuestros increíbles fanáticos. Un gran abrazo. Su increíble campaña #RenewChucky realmente calentó el frío corazón de Chucky. ¡Chucky regresará! SIEMPRE regresa”, dijo.

¿ES EL FIN DEFINITIVO DE “CHUCKY?

Aunque con la cancelación, el futuro de la franquicia Child’s Play es incierto, recordemos que Mancini siempre señaló su intención de volver a las películas, lo que significaría que más adelante podríamos ver otra vez a este muñeco psicópata, pero no la trama no estaría conectada con la serie por tema de derechos.