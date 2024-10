A pesar de que “Citadel”, creada por Josh Appelbaum, Bryan Oh y David Weil para Amazon Prime Video con los hermanos Russo como productores ejecutivos, no consiguió los resultados esperados, el mundo acción y espionaje se amplía con la serie italiana “Citadel: Diana”, desarrollada y escrita por Alessandro Fabbri. ¿Quienes conforman el elenco del spin-off que tiene a Gina Gardini como showrunner? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

La nueva serie cuenta con seis episodios y narra la historia de Diana Cavalieri, una agente encubierta de Citadel que está atrapada tras las líneas enemigas como un topo en Manticore. Para escapar, deberá confiar en el heredero de Manticore Italia e hijo del jefe de la organización italiana.

Matilda De Angelis, Lorenzo Cervasio, Maurizio Lombardi, Julia Piaton, Thekla Reuten, Bernhard Schütz y Filippo Nigro conforman el elenco principal de “Citadel: Diana”. Entonces, ¿quién es quién en la nueva serie de Amazon Prime Video?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “CITADEL: DIANA”

1. Matilda De Angelis como Diana Cavalieri

Matilda De Angelis, actriz y cantante italiana que apareció en películas como “Veloz como el viento” y “El Premio” y las series “The Undoing” y “La ley de Lidia Poët”, asume el papel de Diana Cavalieri, una agente encubierta de Citadel que recurre a Edo Zani, el heredero de Manticore Italia, para escapar.

Matilda De Angelis da vida a la agente encubierta Diana Cavalieri en la serie italiana "Citadel: Diana" (Foto: Amazon Prime Video)

2. Lorenzo Cervasio como Edo Zani

Lorenzo Cervasio, que fue parte de “El paraíso de las señoras”, “Io ricordo. Piazza Fontana”, “Doc” y “Il Grande Gioco”, da vida a Edo Zani, el hijo del jefe de la organización italiana y heredero de Manticore Italia, que se convierte en el inesperado aliado de Diana.

Lorenzo Cervasio asume el rol de Edo, el hijo de Ettore Zani, en la serie italiana "Citadel: Diana" (Foto: Amazon Prime Video)

3. Maurizio Lombardi como Ettore Zani

Maurizio Lombardi, que apareció en series como “1992″, “The Young Pope”, “1993″, “The Name of the Rose”, “The New Pope”, “Ripley” y “M. Son of the Century”, es el encargado de interpretar a Ettore Zani en “Citadel: Diana”. Se trata del jefe de la organización italiana.

Maurizio Lombardi interpreta a Ettore Zani, el jefe de Manticore Italia, en la serie italiana "Citadel: Diana" (Foto: Amazon Prime Video)

4. Julia Piaton como Cécile Martin

Julia Piaton, que participó en “Les aristos”, “Big Is Beautiful”, “The Scapegoat”, “Profilage”, “Qui c’est les plus forts?”, “Roommates Wanted”, “The Frozen Dead”, “Family Business”, “The Speech” y “Like a Prince”, asume el rol de Cécile Martin.

5. Thekla Reuten como Julia Zani

Thekla Reuten, que fue parte de “The Black Meteor”, “Everybody’s Famous!”, “Twin Sisters”, “Sleeper Cell”, “The Silent Army”, “Day One”, “Red Sparrow”, “Warrior Nun” y “Narcosis”, interpreta a Julia Zani.

Esos son los actores y personajes que completan el reparto de “Citadel: Diana”:

Bernhard Schütz como Wolfgang Klein

Filippo Nigro como Gabriele

¿DE QUÉ TRATA “CITADEL: DIANA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, la serie italiana ambientada en el mundo de “Citadel” se desarrolla en Milán en 2030. “Diana Cavalieri es una doble agente de la agencia Citadel infiltrada en Manticore, la agencia rival que los destruyó ocho años antes. Atrapada en las líneas enemigas, Diana tiene la oportunidad de abandonar la agencia para siempre, pero debe confiar en un sorpresivo aliado: el heredero de Manticore Italia, Edo Zani”.

¿CÓMO VER “CITADEL: DIANA”?

“Citadel: Diana” se estrenará el jueves 10 octubre de 2024 en Amazon Prime Video, por lo tanto, para ver la nueva serie de acción y espionaje solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.