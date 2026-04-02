Después de dos años de espera, los fanáticos de “Classroom of the Elite” (“Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e” en su idioma original) finalmente podrán disfrutar de la cuarta temporada del anime basado en una serie de novelas ligeras japonesas escritas por Shōgo Kinugasa y que narra la historia de Kiyotaka Ayanokouji, estudiante de una prestigiosa escuela secundaria basada en el mérito extremo, donde los alumnos reciben puntos mensuales y deben evitar la expulsión mediante exámenes y estrategias. El protagonista termina en la Clase 1-D, que corresponde a los alumnos con problemas. Entonces, ¿qué pasará en los nuevos episodios? ¿Cuándo se estrenarán?

La cuarta entrega adapta el arco del segundo año del material original y empieza con Kiyotaka Ayanokoji enfrentados a su segundo año después de ser degradado a la Clase D. Además, se centra en un nuevo examen especial que empareja a estudiantes de segundo año con los de primer año, que incluye a un “asesino de la Sala Blanca” que el protagonista debe identificar.

La dirección de “Classroom of the Elite” recae en Noriyuki Nomata, la composición y los guiones son obra de Kou Shigenobu y la animación es responsabilidad del estudio Lerche. El opening es “Monster”, de Eir Aoi, mientras que ZAQ interpreta el tema de cierre, “Liar Veil”.

Kakeru Ryūen, el líder de la Clase C, en la cuarta temporada de "Classroom of the Elite" (Foto: Lerche)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 4 DE “CLASSROOM OF THE ELITE”?

Los primeros cuatro episodios de la cuarta temporada de “Classroom of the Elite” se estrenaron el 1 de abril de 2026 en Crunchyroll, que se encarga de la distribución internacional del popular anime. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo.

Crunchyroll llega a países de América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio y CEI. Por lo tanto, para ver los nuevos capítulos solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE LA TEMPORADA 4 DE “CLASSROOM OF THE ELITE”?

La cuarta temporada de “Classroom of the Elite” tiene 16 episodios. Tres capítulos más que las anteriores entregas del popular anime que contaron con 12-13 episodios cada una.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE LA TEMPORADA 4 DE “CLASSROOM OF THE ELITE”

Episodio 1: Assassin From the White Room: 1 de abril de 2026 (Ya disponible)

Episodio 2: Contract and Payment: 1 de abril de 2026 (Ya disponible)

Episodio 3: Determination of a Leader: 1 de abril de 2026 (Ya disponible)

Episodio 4: To Whom the Blade Turns: 1 de abril de 2026 (Ya disponible)

Episodio 5: 8 de abril de 2026

Episodio 6: 15 abril de 2026

Episodio 7: 22 abril de 2026

Episodio 8: 29 abril de 2026

Episodio 9: 6 mayo de 2026

Episodio 10: 13 mayo de 2026

Episodio 11: 20 mayo de 2026

Episodio 12: 27 mayo de 2026

Episodio 13: 3 junio de 2026

Episodio 14: 10 junio de 2026

Episodio 15: 17 junio de 2026

Episodio 16: 24 junio de 2026

¿A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 4 DE “CLASSROOM OF THE ELITE”?

Países Horario Estados Unidos 7:15 a.m. (PT) / 10:15 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:15 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:15 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:15 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 12:15 p.m. España 4:15 p.m.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 4 DE “CLASSROOM OF THE ELITE”

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 4 DE “CLASSROOM OF THE ELITE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de la cuarta temporada de “Classroom of the Elite”, “tras haber pasado a su segundo año, Ayanokoji y los demás vuelven a empezar desde la Clase D. Con el inicio del nuevo curso escolar, la academia presenta una aplicación llamada OAA, que muestra las habilidades de cada alumno en formato numérico.

A continuación, se anuncia que el primer examen especial para los alumnos de segundo año será una prueba escrita en la que los alumnos de primer y segundo año formarán parejas, utilizando los datos de la OAA como referencia.”

REPARTO DE LA TEMPORADA 4 DE “CLASSROOM OF THE ELITE”

Kiyotaka Ayanokōji: Shōya Chiba (JP) / Arturo Castañeda (Latam)

Suzune Horikita: Akari Kitō (JP) / Jessica Ángeles (Latam)

Kei Karuizawa: Ayana Taketatsu (JP) / Wendy Malvárez (Latam)

Kikyō Kushida: Yurika Kubo (JP) / Nycolle González (Latam)

Honami Ichinose: Nao Tōyama (JP) / Casandra Acevedo (Latam)

Arisu Sakayanagi: Rina Hidaka (JP)

Kakeru Ryūen: Masaaki Mizunaka (JP) / Diego Becerril (Latam)

Tsubasa Nanase: Minako Satō

Kazuomi Hōsen: Hiroya Egashira

Ichika Amasawa: Momoko Seto

Takuya Yagami: Shinnosuke Tokudome

Sakurako Tsubaki: Iori Saeki

Riku Utomiya: Shōgo Sakata

Kiyotaka Ayanokōji, estudiante de segundo año en la preparatoria Koudo Ikusei, en la cuarta temporada de "Classroom of the Elite" (Foto: Lerche)

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