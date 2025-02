“Cobra Kai” es uno de los más grandes éxitos de Netflix, por lo que el lanzamiento de la tercera parte de su temporada 6, con la que concluye toda su historia, ha sido muy esperada por sus fans. Así, si llegaste a esta nota, quizá te gustaría conocer a todos los actores y personajes de los últimos episodios de la serie. Por eso, en las siguientes líneas, te presento su guía de reparto (cast guide). ¡Presta atención!

Vale precisar que la última tanda de capítulos de la producción se desarrolla tras un resultado inesperado en el Sekai Taikai, justo cuando Miyagi-Do y Cobra Kai deben enfrentarse a su pasado mientras lidian con un futuro incierto, dentro y fuera del tatami.

Entonces, casi 40 años después del Torneo de karate de All Valley de 1984, todo desemboca en este momento decisivo.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Cobra Kai” - Temporada 6 Parte 3:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “COBRA KAI” - TEMPORADA 6 PARTE 3?

1. Ralph Macchio como Daniel LaRusso

Para saber quién es quién en el final de la serie de Netflix, debemos empezar con el protagonista: Daniel LaRusso. Él es la figura principal de la franquicia de artes marciales y se espera que cierre su historia con “Cobra Kai” antes de verlo en “Karate Kid: Legends”.

El actor que lo interpreta es Ralph Macchio, también integrante de los elencos de “Hitchcock”, “The Outsiders”, “The Deuce” y “My Cousin Vinny”.

Ralph Macchio como Daniel LaRusso en una escena de la temporada 6 de la serie "Cobra Kai" (Foto: Netflix)

2. William Zabka como Johnny Lawrence

Johnny Lawrence es el otro personaje más importante de la producción, dado que la historia arranca cuando decide reabrir el dojo de karate Cobra Kai.

El artista que asume este rol es William Zabka, cuya filmografía incluye títulos como “Back to School”, “Just One of the Guys”, “Where Hope Grows” y “Cross”.

William Zabka como Johnny Lawrence en una escena de la temporada 6 de la serie "Cobra Kai" (Foto: Netflix)

3. Courtney Henggeler como Amanda LaRusso

Amanda LaRusso, por su parte, es la esposa de Daniel y la copropietaria de LaRusso Auto Group, una cadena de concesionarios de automóviles. Asimismo, es la madre de Samantha y Anthony.

Ella está interpretada por Courtney Henggeler, reconocida por su participación en “The Boys in the Boat”, “Into the Dark”, “Nobody’s Fool”, “Escaping Dad”, entre otros proyectos.

Courtney Henggeler como Amanda LaRusso en una escena de la temporada 6 de la serie "Cobra Kai" (Foto: Netflix)

4. Xolo Maridueña como Miguel Diaz

Por otro lado, Miguel Diaz es el adolescente ecuatoriano-estadounidense al que prácticamente hemos visto crecer a lo largo de las temporadas de la serie.

La estrella que se pone en la piel del personaje es Xolo Maridueña, también figura de proyectos como “Twin Peaks: The Return”, “Blue Beetle”, “Parenthood” y “Dealin’ with Idiots”.

Xolo Maridueña como Miguel Diaz en una escena de la temporada 6 de la serie "Cobra Kai" (Foto: Netflix)

5. Tanner Buchanan como Robby Keene

Robby es el hijo adolescente de Johnny. Tras un extenso camino recorrido, su incipiente amistad con Miguel ha sido sometida a una presión considerable por las presiones del torneo Sekai Taikai.

El actor a cargo de este papel es Tanner Buchanan, famoso por su trabajo en “Designated Survivor”, “He’s All That”, “Girl Meets World” y “How to Date Billy Walsh”.

Tanner Buchanan como Robby Keene en una escena de la temporada 6 de la serie "Cobra Kai" (Foto: Netflix)

Otros actores y personajes de “Cobra Kai” - Temporada 6 Parte 3:

Mary Mouser como Samantha LaRusso

Jacob Bertrand como Eli “Hawk” Moskowitz

Gianni DeCenzo como Demetri Alexopoulos

Martin Kove como John Kreese

Peyton List como Tory Nichols

Vanessa Rubio como Carmen Diaz

Thomas Ian Griffith como Terry Silver

Yuji Okumoto como Chozen Toguchi

Dallas Dupree Young como Kenny Payne

Joe Seo como Kyler Park

Annalisa Cochrane como Yasmine

Bret Ernst como Louie LaRusso Jr

Griffin Santopietro como Anthony LaRusso

Rose Bianco como Rosa Diaz

Paul Walter Hauser como Raymond “Stingray” Porter

Alicia Hannah-Kim como Kim Da-eun