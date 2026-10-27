Un banco en Madrid, una banda de ladrones con todo calculado y un accidente de auto que lo cambia todo. Esos son los ingredientes de “Colisión” (en inglés: “Collision Course”), la película española de Netflix que busca conquistar a los fans del cine de atracos y del suspenso. Así, si te gustaría saber de qué trata exactamente la producción y desde cuándo podrás verla en la plataforma de streaming de la “N” roja, te recomiendo seguir adelante con tu lectura. ¡Presta atención!

¿DE QUÉ TRATA “COLISIÓN”?

Según la sinopsis oficial de Netflix, la historia de la película se desarrolla en plena crisis económica española del 2013.

Aquí, un grupo de ladrones asalta un banco de Madrid y desencadena una serie de acontecimientos imprevisibles.

Entonces, lo que parecía un robo más termina convertido en un juego de engaño, miedo y supervivencia, donde cada decisión cuenta y cada gesto esconde algo.

Y es que un fatal accidente de auto saca a la luz la cara oculta de la banda. De esta manera, los espectadores descubrimos que las traiciones comenzaron mucho antes del robo.

¿Y cuál es el gran dilema de la trama? Pues, los sujetos que ejecutaron el atraco, en realidad, son policías y son quienes se quedan a cargo de investigar el accidente.

MIRA EL TRÁILER DE “COLISIÓN”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “COLISIÓN”?

“Colisión” se estrena el viernes 30 de octubre del 2026, de manera exclusiva en el catálogo de Netflix.

Por lo tanto, para disfrutar de los 122 minutos de metraje que componen la película española dirigida por Daniel Sánchez Arévalo, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma.

Este es el LINK OFICIAL de la producción con calificación 16+.

Importante: el reparto principal de la cinta reúne a Laia Costa, Karra Elejalde, Luis Zahera, Tamar Novas, Álvaro Cervantes y Lluís Homar, entre otros artistas.

La actriz española Laia Costa como Carla Mencía en una escena de la película "Colisión" (Foto: Bambú Producciones / Netflix)

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