En la película española "Colisión", el personaje interpretado por Luis Zahera se llama Ernesto. Él es el director de la sucursal bancaria donde se lleva a cabo el atraco (Foto: Bambú Producciones / Netflix)
En la película española "Colisión", el personaje interpretado por Luis Zahera se llama Ernesto. Él es el director de la sucursal bancaria donde se lleva a cabo el atraco (Foto: Bambú Producciones / Netflix)
Carla Ocaña
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Un banco en Madrid, una banda de ladrones con todo calculado y un accidente de auto que lo cambia todo. Esos son los ingredientes de “Colisión” (en inglés: “Collision Course”), la película española de que busca conquistar a los fans del cine de y del suspenso. Así, si te gustaría saber de qué trata exactamente la producción y desde cuándo podrás verla en la , te recomiendo seguir adelante con tu lectura. ¡Presta atención!

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¿DE QUÉ TRATA “COLISIÓN”?

Según la sinopsis oficial de , la historia de la película se desarrolla en plena crisis económica española del 2013.

Aquí, un grupo de ladrones asalta un banco de Madrid y desencadena una serie de acontecimientos imprevisibles.

Entonces, lo que parecía un robo más termina convertido en un juego de engaño, miedo y supervivencia, donde cada decisión cuenta y cada gesto esconde algo.

Y es que un fatal accidente de auto saca a la luz la cara oculta de la banda. De esta manera, los espectadores descubrimos que las traiciones comenzaron mucho antes del robo.

¿Y cuál es el gran dilema de la trama? Pues, los sujetos que ejecutaron el atraco, en realidad, son policías y son quienes se quedan a cargo de investigar el accidente.

MIRA EL TRÁILER DE “COLISIÓN”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “COLISIÓN”?

“Colisión” se estrena el viernes 30 de octubre del 2026, de manera exclusiva en el catálogo de Netflix.

Por lo tanto, para disfrutar de los 122 minutos de metraje que componen la película española dirigida por Daniel Sánchez Arévalo, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma.

  • Este es el de la producción con calificación 16+.

Importante: el reparto principal de la cinta reúne a Laia Costa, Karra Elejalde, Luis Zahera, Tamar Novas, Álvaro Cervantes y Lluís Homar, entre otros artistas.

La actriz española Laia Costa como Carla Mencía en una escena de la película "Colisión" (Foto: Bambú Producciones / Netflix)
La actriz española Laia Costa como Carla Mencía en una escena de la película "Colisión" (Foto: Bambú Producciones / Netflix)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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