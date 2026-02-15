En la segunda y última temporada de “Como agua para chocolate” (en inglés: “Like Water for Chocolate"), HBO Max vuelve a reunir al elenco que ya enamoró a la audiencia en el 2024, pero esta vez con la promesa de darle un cierre definitivo a la historia de Tita y a todos los que la rodean. Así, ¿te gustaría saber quiénes regresan a estos nuevos episodios y qué tanto cambian sus personajes frente a lo que vimos en la primera parte? Pues, en esta nota, te cuento quién es quién en el reparto, qué papel tiene cada actor en la serie mexicana y por qué sus roles son clave en este desenlace.

Vale precisar que la segunda entrega de la serie de HBO Max se vuelve a centrar en Tita después de su quiebre emocional.

Y es que, ahora, ella debe elegir qué tipo de amor y de vida está dispuesta a sostener cuando ya no hay margen para seguir postergando nada.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Como agua para chocolate” - Temporada 2:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “COMO AGUA PARA CHOCOLATE” - TEMPORADA 2?

1. Azul Guaita como Tita

Empiezo la guía del elenco con la protagonista de la serie: Tita. Ella es la hija menor de Mamá Elena y el eje emocional de la historia.

La actriz mexicana que la interpreta es Azul Guaita, quien ya había ganado visibilidad en producciones como “Rebelde” de Netflix, “Mi marido tiene familia” y “Soltero con hijas”.

Azul Guaita como Tita De la Garza en la segunda temporada de la serie mexicana "Como agua para chocolate" (Foto: Endemol Shine Boomdog / HBO Max)

2. Andrés Baida como Pedro Múzquiz

Pedro Múzquiz, por su parte, es el gran amor de Tita y uno de los personajes más controvertidos del triángulo romántico central de la temporada.

El artista que asume este rol es Andrés Baida, quien se hizo conocido por sus papeles en “Control Z” y “¿Quién mató a Sara?”, además de telenovelas como “Los ricos también lloran” y “Mi secreto”. Asimismo, ha trabajado en “Bandidos” y “Pecados inconfesables”.

Andrés Baida como Pedro Muzquiz en la segunda temporada de la serie mexicana "Como agua para chocolate" (Foto: Endemol Shine Boomdog / HBO Max)

3. Francisco Angelini como el Dr. John Brown

El doctor John Brown es el médico que se convierte en el interés amoroso más estable de Tita y uno de los personajes clave de la segunda entrega de la serie.

Además de “Como agua para chocolate”, la trayectoria del actor Francisco Angelini incluye proyectos como “Rosario Tijeras”, “El Señor de los Cielos”, “Quererte así”, “Siempre tuya Acapulco”, “Huérfanas” y “Pobre diabla”.

Francisco Angelini como el Dr. John Brown en la temporada 2 de la serie mexicana "Como agua para chocolate" (Foto: Endemol Shine Boomdog / HBO Max)

4. Irene Azuela da vida a Mamá Elena

Por otro lado, como muchos recordamos, Mamá Elena es la matriarca que sostiene la tradición que impide a Tita casarse.

Ella está interpretada por Irene Azuela, también integrante de los elencos de "Miss Bala“, ”Los enviados" y "Amor, dolor y viceversa“.

Irene Azuela como Mamá Elena en la segunda temporada de la serie mexicana "Como agua para chocolate" (Foto: Endemol Shine Boomdog / HBO Max)

Otros actores y personajes de “Como agua para chocolate” - Temporada 2:

5. Ana Valeria Becerril como Rosaura, la hermana de Tita que se casa con Pedro.

Ana Valeria Becerril como Rosaura en la temporada 2 de la serie mexicana "Como agua para chocolate" (Foto: Endemol Shine Boomdog / HBO Max)

6. Andrea Chaparro como Gertrudis, quien completa el trío de las hermanas De la Garza.

Andrea Chaparro como Gertrudis en la temporada 2 de la serie mexicana "Como agua para chocolate" (Foto: Endemol Shine Boomdog / HBO Max)

7. Ángeles Cruz como Nacha , la cocinera y figura materna para Tita.

, la cocinera y figura materna para Tita. 8. Mauricio García Lozano como Don Pedro Múzquiz , el padre de Pedro.

, el padre de Pedro. 9. Louis David Horné como Juan Alejandrez , líder de los rebeldes.

, líder de los rebeldes. 10. Lesslie Apodaca como Fina

como Fina 11. Ari Brickman como Felipe Múzquiz

como Felipe Múzquiz 12. Ernesto Meléndez como Jesús

como Jesús 13. Andres Revo como Alex

