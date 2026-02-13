La reconocida actriz mexicana Azul Guaita asume el rol protagonista de Tita De la Garza a lo largo de la serie de drama y romance "Como agua para chocolate" (Foto: Endemol Shine Boomdog / HBO Max)
¡Habemus estupendas noticias para los fans de los dramas románticos! Resulta que la segunda temporada de “Como agua para chocolate” (en inglés: “Like Water for Chocolate“) llega como uno de los estrenos latinos más esperados del año en HBO Max. Y esto no solo porque retoma la historia de Tita (Azul Guaita) y Pedro (Andrés Baida), sino también porque marca el cierre de una adaptación que ha conquistado a una nueva generación de espectadores. Así, si ya viste la primera parte de la producción mexicana, seguro te estás preguntando cuándo regresan los personajes, en qué orden se lanzarán los episodios y a qué hora exactamente podrás disfrutarlos. Por eso, en esta guía, te traigo el calendario completo para que no te pierdas ningún capítulo.

Vale precisar que esta segunda entrega de la ficción es la última y consta de 6 episodios en total, los cuales cierran la adaptación del libro de Laura Esquivel.

Es decir, el foco está en el desenlace del amor imposible entre Tita y Pedro en un México marcado por la violencia y la transformación social.

Además, el elenco que regresa incluye a: Irene Azuela, Ana Valeria Becerril, Andrea Chaparro, Francisco Angelini, Ángeles Cruz, Mauricio García Lozano, Ari Brickman y Louis David Horné.

GUÍA DE EPISODIOS DE “COMO AGUA PARA CHOCOLATE” - TEMPORADA 2

Los capítulos de la segunda temporada de la serie de HBO Max están programados para lanzarse entre febrero y marzo del 2026.

Calendario de estreno de la temporada 2 de “Como agua para chocolate”:

  • Episodio 1: domingo 15 de febrero del 2026
  • Episodio 2: domingo 22 de febrero del 2026
  • Episodio 3: domingo 1 de marzo del 2026
  • Episodio 4: domingo 8 de marzo del 2026
  • Episodio 5: domingo 15 de marzo del 2026
  • Episodio 6 (final): domingo 22 de marzo del 2026

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “COMO AGUA PARA CHOCOLATE” - TEMPORADA 2?

El lanzamiento de los capítulos de la temporada 2 de “Como agua para chocolate” respeta el siguiente horario oficial:

PaísesHorarios
Estados Unidos5:00 p.m. (PT) / 8:00 p.m. (ET) de los domingos
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica7:00 p.m. de los domingos
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador8:00 p.m. de los domingos
Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico9:00 p.m. de los domingos
Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil10:00 p.m. de los domingos
España2:00 a.m. de los lunes

¿CÓMO VER “COMO AGUA PARA CHOCOLATE” - TEMPORADA 2?

Tal como te puedes imaginar, “Como agua para chocolate” es una producción exclusiva de HBO Max.

Por lo tanto, para disfrutar de la segunda entrega del show televisivo, asegúrate de contar con

En territorio estadounidense, recuerda que estos son los planes disponibles:

  • Básico con anuncios: US$10.99 al mes o US$109.99 al año
  • Estándar (sin anuncios): US$18.49 al mes o US$184.99 al año
  • Premium: US$22.99 al mes o US$229.99 al año
Andrés Baida interpreta a Pedro Muzquiz a lo largo de las dos temporadas de la serie "Como agua para chocolate" (Foto: Endemol Shine Boomdog / HBO Max)
Andrés Baida interpreta a Pedro Muzquiz a lo largo de las dos temporadas de la serie "Como agua para chocolate" (Foto: Endemol Shine Boomdog / HBO Max)

