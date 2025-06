La película live-action “Cómo entrenar a tu dragón” (en su idioma original: “How to Train Your Dragon”) es una de las alternativas más interesantes de la cartelera para los fans del clásico animado homónimo y aquellos que quieran sumergirse en la encantadora historia de Hipo y Chimuelo por primera vez. Pero, ¿conoces a todos los actores y personajes de la producción? Pues, en esta nota, te traigo su guía de reparto (cast guide). ¡Presta atención!

Vale precisar que la cinta está escrita y dirigida por Dean DeBlois y se desarrolla a lo largo de 125 minutos de metraje.

Así, la ficción se centra en Hipo, un joven vikingo que desafía las tradiciones cuando se hace amigo de uno de sus enemigos mortales: un feroz dragón al que llama Chimuelo.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Cómo entrenar a tu dragón” (2025):

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN”?

1. Mason Thames como Hipo Horrendo Abadejo III (Hiccup Horrendous Haddock III)

Si quieres saber quién es quién en la película, debemos empezar con el protagonista: Hipo, el ingenioso pero ignorado hijo del jefe de la isla de Berk.

El actor que lo interpreta es Mason Thames, a quien también hemos visto en producciones como "The Black Phone“, ”Incoming" y "Monster Summer“.

Mason Thames como Hipo en una escena de la película “Cómo entrenar a tu dragón” (Foto: Universal Pictures)

2. Nico Parker como Astrid Hofferson

Astrid Hofferson, por otro lado, es el interés amoroso de Hipo y su talentosa compañera en el entrenamiento de lucha contra dragones.

La estrella que le da vida al personaje es Nico Parker. En su filmografía, se encuentran los títulos: "Suncoast“, ”Dumbo" y "The Last of Us“, entre otros proyectos.

Nico Parker como Astrid Hofferson en una escena de la película “Cómo entrenar a tu dragón” (Foto: Universal Pictures)

3. Gerard Butler como Estoico el Vasto (Stoick the Vast)

Estoico el Vasto es el poderoso jefe de la isla de Berk y el padre de Hipo.

Al igual que en la película animada, él está interpretado por Gerard Butler, también integrante de los elencos de “300”, “RocknRolla” y “Law Abiding Citizen”.

Gerard Butler como Estoico en una escena de la película “Cómo entrenar a tu dragón” (Foto: Universal Pictures)

4. Nick Frost como Bocón el Rudo (Gobber the Belch)

Bocón el Rudo es el herrero de Berk. Como amigo cercano de Estoico, él acepta ser el maestro de los jóvenes reclutas que entrenan en la lucha contra dragones.

El artista que asume este rol es Nick Frost, reconocido por su trabajo previo en "Shaun of the Dead“, ”The Adventures of Tintin: Secret of the Unicorn" y "Hot Fuzz“.

Nick Frost como Bocón el Rudo en una escena de la película “Cómo entrenar a tu dragón” (Foto: Universal Pictures)

5. Julian Dennison como Patapez Ingerman (Fishlegs Ingerman)

Patapez Ingerman es uno de los alumnos en el entrenamiento de lucha contra dragones. Él se caracteriza por su amplio conocimiento en estos seres mágicos.

Está interpretado por Julian Dennison, famoso por proyectos como "Deadpool 2“, ”Hunt for the Wilderpeople" y "Uproar“.

Julian Dennison como Patapez Ingerman en una escena de la película “Cómo entrenar a tu dragón” (Foto: Universal Pictures)

Otros actores y personajes de “Cómo entrenar a tu dragón”:

6. Gabriel Howell como Patán Mocoso Jorgenson (Snotlout Jorgenson)

7. Bronwyn James como Brutilda Thorston (Ruffnut Thorston)

8. Harry Trevaldwyn como Brutacio Thorston (Tuffnut Thorston)

9. Ruth Codd como Phlegma la Feroz

10. Peter Serafinowicz como Spitelout Jorgenson

11. Murray McArthur como Hoark

12. Naomi Wirthner como Gothi

13. Andrea Ware como Burnheart

14. Anna Leong Brophy como Retcha

15. Marcus Onilude como Snorti

16. Pete Selwood como Drül

17. Daniel-John Williams como Fungi

18. Kate Kennedy como Flatula

19. Selina Jones como Loogi

20. Nick Cornwall como Hürl

