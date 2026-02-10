Cuando tres amigas reciben un correo que informa sobre la muerte de la cuarta interesante del grupo, sus vidas dan un gran giro y se embarcan en una disparatada aventura para desentrañar los misterios y secretos detrás de la desaparición de su amiga en “Cómo llegar al cielo desde Belfast” (“How to Get to Heaven from Belfast” en su idioma original), serie de Netflix creada por Lisa McGee (“Derry Girls”). Entonces, ¿quiénes conforman el reparto de esta comedia dramática? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

La serie producida por Hat Trick Productions tiene ocho episodios y cuenta con las actuaciones de Roísín Gallagher, Sinéad Keenan, Caoilfhionn Dunne, Tom Basden, Art Campion, Michelle Fairley, Josh Finan, Bronagh Gallagher, Darragh Hand, Ardal O’Hanlon, Natasha O’Keeffe y Emmett J. Scanlan.

Lisa McGee, creadora de “Cómo llegar al cielo desde Belfast”, señaló a Tudum que está “impresionada con este elenco, su talento, ritmo y química”. Además, elogió la dirección de Michael Lennox como “simplemente impresionante”. “Netflix ha apoyado increíblemente nuestra loca visión. Prepárense para armar este rompecabezas. Y recuerden: un buen amigo guarda tus secretos, pero un gran amigo te ayuda a enterrarlos”, agregó.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “CÓMO LLEGAR AL CIELO DESDE BELFAST”

1. Roisin Gallagher como Saoirse

Roisin Gallagher, conocida por sus papeles en las serie “The Fall”, “Doctors”, “The Dry”, “The Lovers” y “Lazarus”, asume el rol de Saoirse, una guionista de televisión tan ingeniosa como caótica. Junto a sus amigas investiga lo que realmente sucedió con su amiga, ya que el cuerpo que estaba en el ataúd no era de otra persona.

Roisin Gallagher asume el rol de Saoirse en la comedia dramática "Cómo llegar al cielo desde Belfast" (Foto: Netflix)

2. Sinéad Keenan como Robyn

Sinéad Keenan, que fue parte de “Fair City”, “The Cassidys”, “Murder City “, “Doctors”, “Comedy Showcase”, “Being Human”, “Agatha Christie’s Poirot”, “Doctor Who”, “Silent Witness”, “Lip Service”, “Little Boy Blue”, “My Left Nut”, “Three Families” y “Derry Girls”, da vida a Robyn, una glamurosa madre de tres hijos que está constantemente al borde de un ataque por culpa del estrés.

Sinéad Keenan interpreta a Robyn, Caoilfhionn Dunne interpreta a Dara y Roisin Gallagher interpreta a Saoirse, en la comedia dramática "Cómo llegar al cielo desde Belfast" (Foto: Netflix)

3. Caoilfhionn Dunne como Dara

Caoilfhionn Dunne, que participó en “Love/Hate”, “In View”, “Ghosts”, “Chernobyl”, “Saint Maud”, “Britannia”, “Industry”, “A Thousand Blows”, “Doctor Who”, y “Andor”, interpreta a Dara en “Cómo llegar al cielo desde Belfast”. Se trata de una cuidadora responsable pero reprimida.

Caoilfhionn Dunne es la encargada de interpretar a Dara en la comedia dramática "Cómo llegar al cielo desde Belfast" (Foto: Netflix)

4. Tom Basden como Seb

Tom Basden, que apareció en “Vital Signs”, “Star Stories”, “After You’ve Gone”, “Comedy Cuts”, “No Heroics”, “The Armstrong & Miller Show”, “Me and My Monsters”, “Comedy Lab”, “The Wrong Mans”, “After Life” y “The Last Bus”, asume el rol de Seb.

5. Art Campion como Jim

Art Campion, conocido por sus papeles como Stephen ‘Stumpy’ Doyle en la serie criminal irlandesa “Love/Hate”, y como el padre Peter Conway en la comedia “Derry Girls”, se encarga de interpretar a Jim en la nueva serie de Netflix.

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Cómo llegar al cielo desde Belfast”:

Saoirse-Monica Jackson

Jeanne Ní Áinle

Emmett J. Scanlan como Owen

Ardal O’Hanlon como Seamus

Michelle Fairley como Margo

Josh Finan como Jason

Bronagh Gallagher como Booker

Darragh Hand como Liam

Natasha O’Keeffe como Greta

Maria Laird como Robyn joven

¿DE QUÉ TRATA “CÓMO LLEGAR AL CIELO DESDE BELFAST”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Cómo llegar al cielo desde Belfast”, “la inteligente y caótica guionista de televisión Saoirse; la glamurosa y estresada madre de tres hijos, Robyn; y la responsable e inhibida cuidadora Dara han formado un grupo muy unido desde la escuela. Ahora, a finales de sus 30, pero tan unidos como siempre, estos tres amigos están a punto de embarcarse en la aventura más emocionante de sus vidas.

Cuando reciben un correo electrónico informándoles de la muerte del cuarto miembro de su pandilla de la infancia, una serie de inquietantes sucesos en su velorio los embarca en una oscura, peligrosa y divertida odisea por Irlanda y más allá, mientras cada uno intenta reconstruir la verdad sobre el pasado.”

¿CÓMO VER “CÓMO LLEGAR AL CIELO DESDE BELFAST”?

“Cómo llegar al cielo desde Belfast” se estrenará el jueves 12 de febrero de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva comedia dramática solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

