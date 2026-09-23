Cuando su novio termina con ella con el pretexto de poder competir por un lugar en el consejo estudiantil, Ellie (Sara Waisglass) decide aliarse con Nate (Chase Hudson), un alumno popular y rebelde, para cobrar venganza en “Cómo perder tu popularidad” (“How to Lose a Popularity Contest” en su idioma original). Aunque Nate no está seguro de seguir el plan de su perfeccionista compañera, ella lo convence con la promesa de que eso servirá para que Quinn (Lillian Doucet-Roche) regrese a su lado. Entonces, ¿quiénes completan el reparto principal de la película que llega a Netflix?

Dirigida por Stephen S. Campanelli a partir del guion de Dorian Keyes y Kaitlin Reilly, esta comedia romántica adolescente tiene una duración de 102 minutos y tiene como protagonistas a Sara Waisglass y Chase Hudson.

“Cómo perder tu popularidad”, que promete una innegable química entre los protagonistas, humor mordaz y una dosis reconfortante de nostalgia moderna, también cuenta con las actuaciones de Lillian Doucet-Roche, Graham Verchere, Ecstasia Sanders, Kyra Leroux, Aiden Howard, Jana Morrison, Janelle Beadall y Bob Frazer, entre otros.

LISTA DE DE “CÓMO PERDER UN CONCURSO DE POPULARIDAD”

1. Sara Waisglass como Ellie Pearse

Sara Waisglass, actriz canadiense reconocida por su papel como Frankie Hollingsworth en la serie “Degrassi: The Next Generation”, su participación en la película de 2008 “Afterwards” y por interpretar a Maxine en la serie de Netflix “Ginny & Georgia”, da vida a Ellie Pearse, que es descrita como una estudiante brillante, perfeccionista y sumamente organizada.

Mientras se esfuerza por ingresar al programa de robótica de sus sueños en una universidad de la Ivy League, orquesta un plan de sabotaje político tras la traición de su exnovio.

Sara Waisglass da vida a Ellie, quien forma una alianza con Nate, en la comedia romántica "Cómo perder un concurso de popularidad" (Foto: Tubi)

2. Chase Hudson como Nate Reed

Chase Hudson, cantante, actor, modelo y celebridad de internet que ha aparecido en varios videos musicales, asume el papel de Nate Reed, el chico popular, relajado y rebelde que es considerado el “enemigo” natural de Ellie por pertenecer al grupo de los populares. Luego de que Quinn lo abandona, acepta el peculiar plan de Ellie, a quien le enseña a relajarse.

Chase Hudson interpreta a Nate Reed, el chico más popular de la escuela, en la comedia romántica "Cómo perder un concurso de popularidad"(Foto: Tubi)

3. Lillian Doucet-Roche como Quinn

Lillian Doucet-Roche, que apareció en las series “Flash”, “Blurt”, “The Arrangement”, “Wu Assassins”, “A Million Little Things”, “Legends of Tomorrow”, “Supernatural”, “Alert: Missing Persons Unit” y “Tracker”, interpreta a Quinn, la exnovia de Nate y una de las chicas populares de la escuela.

Lillian Doucet-Roche asume el papel de Quinn, la exnovia de Nate, en la comedia romántica "Cómo perder un concurso de popularidad" (Foto: Tubi)

4. Graham Verchere como Rowan Cross

Graham Verchere, actor canadiense conocido por sus papeles en las producciones “Stargirl”, “Fargo”, “The Good Doctor” y “Summer of 84”, asume el rol de Rowan Cross, el exnovio de Ellie que anhela ganar la presidencia del consejo estudiantil. El problema no es solo que termina su relación con ella para mejorar sus posibilidades de ganar, sino las palabras hirientes que utiliza.

Graham Verchere interpreta a Rowan Cross, el exnovio de Ellie, en la comedia romántica "Cómo perder un concurso de popularidad" (Foto: Tubi)

5. Ecstasia Sanders como Gloria Everdeen

Ecstasia Sanders, conocida por sus papeles secundarios en “Destino Final 3” y “Dr. Dolittle 3”, interpreta a Gloria Everdeen en la película “Cómo perder un concurso de popularidad”. Se trata de una de las figuras de autoridad dentro de la escuela.

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “How to Lose a Popularity Contest”:

Kyra Leroux como Aja Fox

Aiden Howard

Jana Morrison como Lauren Nicholls

Sebastien Roberts como Shane Pearse

Sean Amsing

Janelle Beadall como Divya Madhavi

Bob Frazer

Tyler Roberge como Adam

Yvette Dudley-Neuman como Denise

Laerke Peterson como Ellie Pearse

Miles Phoenix Foley como Charlie Dupont

Kingston Goodjohn como Rowan Cross

Knox Hamilton

¿DE QUÉ TRATA “CÓMO PERDER TU POPULARIDAD”?

De acuerdo con la sinopsis de “How to Lose a Popularity Contest”, “Ellie (Sara Waisglass) es una estudiante organizada, estudiosa y casi invisible en la escuela, mientras que Nate (Chase Hudson) es un chico popular, rebelde y relajado. Cuando Ellie decide sabotear la campaña de su exnovio para la presidencia del consejo estudiantil, se une de forma inesperada a Nate.

El plan original parecía simple, pero a medida que avanzan en la contienda electoral, las complicaciones y los sentimientos románticos imprevistos comienzan a cambiarlo todo.”

¿CÓMO VER “CÓMO PERDER TU POPULARIDAD”?

“Cómo perder tu popularidad” se estrenará en Netflix el jueves 24 de septiembre de 2026, por lo tanto, para ver la nueva comedia romántica adolescente solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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