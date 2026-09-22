Después de que su novio termina con ella para competir por la presidencia del colegio, Ellie (Sara Waisglass) decide demostrar que el consejo estudiantil es un tonto concurso superficial de popularidad en “Cómo perder tu popularidad” (“How to Lose a Popularity Contest” en su idioma original). Para lograrlo, la protagonista de la película que llega a Netflix forma una inesperada alianza con Nate (Chase Hudson), un alumno popular y rebelde. En el proceso afloran sentimientos imprevistos. ¿Cuándo se estrenará? ¿Quiénes conforman el reparto principal?

La comedia romántica adolescente, dirigida por Stephen S. Campanelli a partir del guion de Dorian Keyes y Kaitlin Reilly, presenta un clásico enredo amoroso y recurre a algunos clichés de este tipo de producciones. Pero promete una innegable química entre los protagonistas, humor mordaz y una dosis reconfortante de nostalgia moderna.

Sara Waisglass y Chase Hudson son los protagonistas de “Cómo perder tu popularidad”, también conocida como “Cómo perder un concurso de popularidad”, que cuenta con un reparto un elenco conformado por Lillian Doucet-Roche, Graham Verchere Ecstasia Sanders, Kyra Leroux, Aiden Howard, Jana Morrison, Janelle Beadall y Bob Frazer, entre otros.

Chase Hudson asume el rol de Nate Reed y Sara Waisglass asume el rol de Ellie Pearse en la comedia romántica "Cómo perder un concurso de popularidad" (Foto: Tubi)

¿DE QUÉ TRATA “CÓMO PERDER TU POPULARIDAD”?

De acuerdo con la sinopsis de “How to Lose a Popularity Contest”, “Ellie (Sara Waisglass) es una estudiante organizada, estudiosa y casi invisible en la escuela, mientras que Nate (Chase Hudson) es un chico popular, rebelde y relajado. Cuando Ellie decide sabotear la campaña de su exnovio para la presidencia del consejo estudiantil, se une de forma inesperada a Nate.

El plan original parecía simple, pero a medida que avanzan en la contienda electoral, las complicaciones y los sentimientos románticos imprevistos comienzan a cambiarlo todo.”

Por lo visto en el tráiler, tras escuchar las dolorosas palabras de Rowan, Ellie orquesta un plan de venganza: convence a Nate de postular a la presidencia estudiantil y se compromete a ayudarlo a recuperar a su exnovia Quinn. En tanto, Nate la ayuda a ser más relajada y menos controladora.

Debido a que pasan mucho tiempo juntos, ambos empiezan a sentirse atraídos y la revancha deja de ser su prioridad. Pero ninguno sabe cómo lidiar con ese inesperado cambio.

¿CÓMO VER “CÓMO PERDER TU POPULARIDAD”?

“Cómo perder tu popularidad” se estrenará en Netflix el jueves 24 de septiembre de 2026, por lo tanto, para ver la nueva comedia romántica adolescente solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

“How to Lose a Popularity Contest” se estrenó originalmente en enero de 2026 en Tubi y también está disponible en Amazon Prime Video y Apple TV.

TRÁILER DE “HOW TO LOSE A POPULARITY CONTEST”

ACTORES Y PERSONAJES DE “CÓMO PERDER UN CONCURSO DE POPULARIDAD”

Chase Hudson como Nate Reed

Sara Waisglass como Ellie Pearse

Lillian Doucet-Roche como Quinn

Graham Verchere como Rowan Cross

Ecstasia Sanders como Gloria Everdeen

Kyra Leroux como Aja Fox

Aiden Howard

Jana Morrison como Lauren Nicholls

Sebastien Roberts como Shane Pearse

Sean Amsing

Janelle Beadall como Divya Madhavi

Bob Frazer

Tyler Roberge como Adam

Yvette Dudley-Neuman como Denise

Laerke Peterson como Ellie Pearse

Miles Phoenix Foley como Charlie Dupont

Kingston Goodjohn como Rowan Cross

Knox Hamilton

Lillian Doucet-Roche es la encargada de interpretar a Quinn, la exnovia de Nate, en la comedia romántica "Cómo perder un concurso de popularidad" (Foto: Tubi)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “HOW TO LOSE A POPULARITY CONTEST”?

“Cómo perder un concurso de popularidad” tiene una duración de 102 minutos, es decir, 1 hora y 42 minutos.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí