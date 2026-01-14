Una celebridad y su intérprete tienen dificultades para comunicar lo que sienten en “¿Cómo se traduce este amor?” (“Can This Love Be Translated?” en inglés y “I sarang tongyeok doenayo?” en su idioma original), la nueva serie coreana de Netflix. Mientras Joo Ho-jin (Kim Seon-ho) y la superestrella internacional Cha Mu-hee (Go Youn-jung) trabajan juntos, se dan cuenta de que, aunque tienen ideas diferentes sobre el amor, comienzan a crear un vínculo muy especial. Pero ¿encontrarán la forma de superar las barreras que existen entre ellos? ¿Quiénes conforman el reparto principal?

El rodaje de esta comedia romántica, dirigida por Yoo Young-eun a partir del guion de las hermanas Hong Jung-eun y Hong Mi-ran (“Alchemy of Souls”, “Hotel del Luna”), empezó en junio de 2024 y terminó el 5 de febrero de 2025. Las grabaciones se realizaron en Corea del Sur, Japón, Canadá e Italia. Además, la autora de la banda sonora original es Ma Ju-hee, de Studio MaumCº.

Kim Seon-ho, Go Youn-jung, Sōta Fukushi, Choi Woo-sung y Lee Yi-dam lideran el elenco de “Can This Love Be Translated?”, que cuenta con doce episodios y con estrellas invitadas como Hyun-ri.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “¿CÓMO SE TRADUCE ESTE AMOR?”

1. Kim Seon-ho como Joo Ho-jin

Kim Seon-ho, que fue parte de “Good Manager”, “Your House Helper”, “100 Days My Prince”, “Feel Good to Die”, “Find Me in Your Memory”, “Start-Up”, “Run On”, “El amor es como el chachachá” y “Si la vida te da mandarinas…”, asume el papel de Joo Ho-jin, un intérprete multilingüe que acompaña a Cha Mu-hee mientras graba un reality de citas en varios países.

Kim Seon-ho asume el rol de Joo Ho-jin, un intérprete multilingüe, en la serie coreana "¿Cómo se traduce este amor?" (Foto: Netflix)

2. Go Youn-jung como Cha Mu-hee

Go Youn-jung, actriz y modelo surcoreana que apareció en “He Is Psychometric”, “The School Nurse Files”, “Sweet Home”, “Law School”, “Rookie Cops”, “Alquimia de almas”, “El juego de la muerte”, “Light Shop” y “Manual para residentes”, da vida a Cha Mu-hee, una celebridad mundialmente famosa que empieza a sentir algo muy especial por Joo Ho-jin.

Go Youn-jung interpreta a Cha Mu-hee, una actriz famosa, en la serie coreana "¿Cómo se traduce este amor?" (Foto: Netflix)

3. Choi Woo-sung como Kim Yong-woo

Choi Woo-sung, que participó en serie como “Moment of Eighteen”, “The King: Eternal Monarch”, “It’s Okay to Not Be Okay”, “She Would Never Know”, “Sell Your Haunted House”, “My Roommate Is a Gumiho” y “I Am a Running Mate”, interpreta a Kim Yong-woo en “¿Cómo se traduce este amor?” Se trata del representante de Cha Mu-hee.

4. Sōta Fukushi como Hiro Kurosawa

Sōta Fukushi, que fue parte de producciones como “Kamen Rider Fourze”, “Umi no Ue no Shinryoujo”, “Koinaka”, “Omukae Death”, “Enoshima Prism”, “As the Gods Will”, “Bleach” y “Laplace’s Witch”, da vida a Hiro Kurosawa, un actor japonés que trabaja con Mu-hee en un programa de televisión de citas.

Sōta Fukushi asume el papel de Hiro Kurosawa, un famoso actor japonés, en la serie coreana "¿Cómo se traduce este amor?" (Foto: Netflix)

5. Lee Yi-dam como Shin Ji-seon

Lee Yi-dam, actriz y modelo surcoreana que apareció en las series “Artificial City”, “El caballero negro”, “Una dosis diaria de sol” y “The Queen Who Crowns”, asume el rol de Shin Ji-seon, una prestigiosa productora de televisión.

Lee Yi-dam interpreta a Shin Ji-seon, una prestigiosa productora televisiva, en la serie surcoreana "¿Cómo se traduce este amor?" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “CÓMO SE TRADUCE ESTE AMOR”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “¿Cómo se traduce este amor?”, “las emociones de una celebridad y su intérprete no logran superar las barreras del idioma mientras recorren el mundo con un reality de citas. ¿Triunfará el lenguaje del amor?”

¿CÓMO VER “CÓMO SE TRADUCE ESTE AMOR”?

“¿Cómo se traduce este amor?” se estrenará el viernes 16 de enero de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie coreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

