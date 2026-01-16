El popular actor surcoreano Kim Seon-ho, recordado por su trabajo previo en “Hometown Cha Cha Cha” (2021) y “Si la vida te da mandarinas...” (2025), enfrentó uno de los retos más ambiciosos de su trayectoria profesional: darle vida a un intérprete multilingüe en la serie de Netflix “¿Cómo se traduce este amor?” (en inglés: “Can This Love Be Translated?” y en su idioma original: “I Sarang Tongyeok Doenayo?“). Y es que, para ponerse en la piel del traductor Joo Ho-jin, el artista necesitó desarrollar habilidades lingüísticas reales en tiempo récord. ¿Te gustaría saber más sobre su preparación? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que la serie coreana se desarrolla a lo largo de 12 episodios y se presenta como una comedia romántica llena de giros interesantes.

Así, la trama arranca cuando Joo Ho-jin, un intérprete que domina seis idiomas, recibe el encargo de trabajar para la superestrella internacional Cha Mu-hee (Go Youn-jung).

Antes de continuar, mira el tráiler de “¿Cómo se traduce este amor?”:

LA PREPARACIÓN DEL ACTOR KIM SEON-HO PARA LA SERIE “¿CÓMO SE TRADUCE ESTE AMOR?”

Durante la conferencia de prensa de la producción, llevada a cabo el pasado martes 13 de enero del 2026 en Seúl, Kim Seon-ho reveló detalles sobre su intenso proceso de preparación.

“El personaje que interpreto habla con fluidez seis idiomas. En el drama, yo actué en cuatro idiomas: japonés, inglés, italiano y coreano”, explicó el actor en declaraciones recogidas por AllKpop.

En ese sentido, el artista resaltó que su método para dominar estos idiomas fue meticuloso y requirió una dedicación total.

“Me concentré en aprender los idiomas exactamente como aparecían en el guion, y luego practiqué agregándole emoción a las líneas. Estudié durante aproximadamente cuatro meses”, admitió durante el evento.

Entonces, cuando la moderadora del evento, Park Kyung Lim, bromeó diciendo “¿Eso no te convierte en un genio de los idiomas?”, Kim Seon-ho respondió con humildad: “Definitivamente hubo límites. Por favor, tengan en cuenta que solo aprendí las líneas específicas que se requerían para el guion”.

¿CUÁL FUE EL IDIOMA MÁS DESAFIANTE PARA KIM SEON-HO?

En una entrevista concedida a Marie Claire Taiwan, la estrella surcoreana confesó cuál fue el idioma que representó el mayor desafío en su preparación.

"El italiano no es nada fácil. En una escena, tenía que decir ‘Che cosa ha il bambino’ (¿Qué le pasa al niño?) en la primera parte y, acto seguido, gritar ‘Por favor, llamen a una ambulancia’ en japonés", le comentó al referido medio.

Sin embargo, a pesar de las dificultades, Kim Seon-ho abordó el reto con una actitud positiva, tal como le aseguró a Los 40: “Fue muy difícil de aprender todos esos idiomas y requirió mucho tiempo, pero en Corea nos gusta decir ‘si no puedes evitarlo, sólo disfrútalo’, porque es un rol que yo elegí. Y como lo tomé con una buena actitud, lo pasé muy bien practicando y aprendiendo todos esos idiomas”.

DÓNDE VER “¿CÓMO SE TRADUCE ESTE AMOR?”

Tal como te puedes imaginar, “¿Cómo se traduce este amor?” es una producción exclusiva de Netflix.

Por lo tanto, para disfrutar de la comedia romántica, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming de la “N” roja.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$7.99 al mes

US$7.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$17.99 al mes

US$17.99 al mes Premium: US$24.99 al mes

