La historia de amor de la celebridad global Cha Mu-hee (Go Youn-jung) y el intérprete políglota Joo Ho-jin (Kim Seon-ho) ha cautivado a los fanáticos del los K-dramas y a usuarios de Netflix, ya que “¿Cómo se traduce este amor?” (“Can This Love Be Translated?” se ha posicionado en el Top 10 de las series más populares de la plataforma de streaming de la N roja. Sin duda una de las razones del éxito de esta comedia romántica coreana es la química que existe entre los protagonistas. De hecho, Kim Seon-ho reveló el secreto detrás de este detalle.

La serie dirigida por Yoo Young-eun a partir del guion de las hermanas Hong Jung-eun y Hong Mi-ran (“Alchemy of Souls”, “Hotel del Luna”) narra la historia de dos personas que tienen formas diferentes de ver la vida debido a sus experiencias del pasado. Aunque hablan el mismo idioma, le cuesta comunicarse y expresar lo que siente. Esto complica su romance, pero su amor parece ser más fuerte.

Después de su primer encuentro en Japón, lidiando con desilusiones amorosas, los caminos de Cha Mu-hee y Joo Ho-jin se vuelven a cruzar en el rodaje de un reality de citas que requiere viajar por varios países. Durante las grabaciones, los protagonistas de “¿Cómo se traduce este amor?” se acercan más y confiesan sus sentimientos.

Kim Seon-ho interpreta a Joo Ho-jin y Go Youn-jung interpreta a Cha Mu-hee en la serie coreana "¿Cómo se traduce este amor?" (Foto: Netflix)

EL SECRETO DE LA QUÍMICA ENTRE LOS PROTAGONISTAS DE “¿CÓMO SE TRADUCE ESTE AMOR?”

En una entrevista con la revista Elle, que K en News compartió, Kim Seon-ho habló sobre la química en pantalla con Go Youn-jung y cómo surgió. Asimismo, mencionó lo que le llamó la atención de este proyecto y el mensaje que le gustaría transmitir.

“Creo que la química surge de forma natural cuando ambos se abren. Afortunadamente, Youn-jung y yo nos complementamos a la perfección en cuanto a cómo abordamos el rodaje y la actuación. Nos centramos en existir como personas reales en la escena e intentamos vivir esos momentos con la mayor naturalidad posible”, explicó.

Respecto a su protagonista en “Can This Love Be Translated?”, Go Youn-jung, señaló: “Tuve la suerte de trabajar con gente tan maravillosa. Fue un proyecto realmente afortunado para mí”.

“Esta serie da vida a esa fantasía”

El protagonista de “¿Cómo se traduce este amor?” también compartió una de los detalles que le atrajo de esta historia. “Ho-jin y Mu-hee pasan tiempo juntos en diferentes países y poco a poco van desarrollando sentimientos el uno por el otro. Creo que todos hemos soñado al menos una vez con un encuentro romántico mientras viajamos. Esta serie da vida a esa fantasía: ese momento en el que todas las emociones se manifiestan al máximo. Probablemente por eso las emociones entre los dos personajes me resultaron tan vívidas”.

El mensaje que le gustaría transmitir es, “Afrontar. No palabras como emoción o mariposas en el estómago. Al seguir actuando, quiero afrontarme a mí mismo como es debido, reflexionar sobre mis defectos y elogiar generosamente lo que merece ser elogiado. En ese sentido, significa ‘no huir’”.

Cha Mu-hee (Go Youn-jung) y Joo Ho-jin (Kim Seon-ho) en una escena del último episodio de la serie coreana "Cómo se traduce este amor" (Foto: Netflix)

