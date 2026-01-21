Kim Seon-ho y Go Youn-jung demostraron una gran química en pantalla en la serie surcoreana "Cómo se traduce este amor" (Foto: Netflix)
Además de su romántica trama, “” (“Can This Love Be Translated?” en inglés y “I sarang tongyeok doenayo?” en su idioma original) destaca por las actuaciones de sus protagonistas, . No solo los fanáticos de la nueva serie coreana de Netflix reconocen el trabajo de estos actores, también lo hacen las hermanas Hong Jung-eun y Hong Mi-ran (“Alchemy of Souls”, “Hotel del Luna”), quienes se encargaron del guion de la popular producción.

En la comedia romántica de doce capítulos dirigida por Yoo Young-eun, Kim Seon-ho asume el papel de Joo Ho-jin, un intérprete multilingüe reservado e introspectivo que vive en casa de su abuelo materno. Tras conocer a Cha Mu-hee, su vida empieza a cambiar. A pesar de que habla varios idiomas, le cuesta comunicarse con esa mujer que lidia con fantasmas del pasado.

Mientras tanto, Go Youn-jung interpreta a Cha Mu-hee, una actriz que se convierte en una celebridad mundial luego de sobrevivir a un accidente durante un rodaje. Cuando se reencuentra con Ho-jin no tarda en ilusionarse con él, pero los traumas de su infancia no le permiten ser feliz.

Cha Mu-hee (Go Youn-jung) y Joo Ho-jin (Kim Seon-ho) en una escena del último episodio de la serie coreana "Cómo se traduce este amor" (Foto: Netflix)
¿POR QUÉ KIM SEON-HO Y GO YOUN-JUNG FUERON ELEGIDOS COMO PROTAGONISTAS DE “CÓMO SE TRADUCE ESTE AMOR”?

Las hermanas Hong, guionistas de “”, explicaron las razones por las que escogieron a Kim Seon-ho y Go Youn-jung como los protagonistas de la comedia romántica de Netflix. Asimismo, elogiaron el trabajo realizado por ambos actores surcoreanos.

Esta es nuestra segunda colaboración con la actriz Go Youn-jung después de ‘Alchemy of Souls: Light and Shadow’. Confiábamos en que la energía radiante que mostró en aquel entonces encajaría a la perfección con Mu-hee”, aseguraron a Netflix. “Debió ser un reto interpretar simultáneamente a Mu-hee y al personaje Do Ra-mo, pero lo hizo a la perfección. Sobre todo, ver las deslumbrantes y multifacéticas imágenes de Go Youn-jung con los hermosos paisajes de varios países será un verdadero deleite”.

Respecto a Kim Sun-ho, señalaron: “Después del casting, disfrutamos escribiendo mientras imaginábamos su actuación. Desde la pulcritud característica de ‘Hojin’ hasta los momentos dinámicos de vacilación debido al amor, y la serenidad al controlar los giros inesperados de Mu-hee, expresó todo más allá de nuestra imaginación, haciéndonos verdaderamente felices”.

Los protagonistas de “¿Cómo se traduce este amor?” hablan sobre sus personajes

, los protagonistas de “” describieron a sus personajes.Dado que la serie es un retroceso al romance de la vieja escuela, pensé que externamente [Mu-hee y yo] tendríamos que ser muy diferentes”, explicó Kim Seon-ho. “Si [ella] es la hierba que se mece con el viento, tengo que ser el árbol que no se balancea. [A medida que] Ho-jin conoce a Mu-hee, sus colores se mezclan y se tiñen mutuamente”.

Por su parte, Go Youn-jung comentó que Mu-hee parece muy honesta con sus emociones, pero no siempre es así. “[Sus emociones] se reflejan en su rostro, pero se esfuerza mucho por no mostrarlas… [Como Mu-hee] quería mostrar un personaje con una expresión siempre compleja, no de forma intrigante, sino en el sentido de que sus ansiedades y traumas siempre influyen en sus pensamientos”.

A Joo Ho-jin (Kim Seon-ho) y Cha Mu-hee (Go Youn-jung) les cuesta expresar sus sentimientos en la serie coreana "Cómo se traduce este amor" (Foto: Netflix)
