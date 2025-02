A propósito del estreno de la segunda temporada de “1923”, el 23 de febrero de 2023 en Paramount+, te contamos cómo ver las series de “Yellowstone”, franquicia creada por Taylor Sheridan y que sigue a la familia Dutton de diferentes generaciones que intentan proteger su rancho en Montana de los enemigos. Aunque el drama western principal terminó el 15 de diciembre de 2024, cuenta con varios spin-offs centrados en los orígenes de la familia protagonista y otros que están en producción.

Hasta el momento, solo están disponibles tres series de este popular universo, una cuarta ya fue confirmada y está en producción, mientras que una quinta aún no es oficial. Las primeras puedes verlas en orden cronológico, es decir desde que los Dutton llegaron al rancho de Montana que se convertiría en su legado familiar hasta la generación encabezada por John Dutton (Kevin Costner).

No obstante, me parece más apropiado empezar por “Yellowstone”, ya que te permitirá conocer a la última generación de Dutton. Además, 1923”la segunda temporada “ aún está en emisión. Por supuesto, todas están disponibles en Paramount+.

¿CÓMO VER LAS SERIES DE YELLOWSTONE EN ORDEN?

1. Yellowstone

“Yellowstone” parte desde que John Dutton, quien controla el rancho contiguo más grande de los Estados Unidos, lidia con varios enemigos que quieren apoderarse de las tierras que han pertenecido a su familia durante generaciones. Asimismo, debe designar un digno heredero entres sus hijos Jamie (Wes Bentley), Beth (Kelly Reilly) y Kayce (Luke Grimes).

La serie se estrenó el 20 de junio de 2018, tiene cinco temporadas y 53 episodios. Aunque Kevin Costner es uno de los protagonistas, no forma parte de los últimos episodios.

John Dutton (Kevin Costner), Beth (Kelly Reilly) y Jamie (Wes Bentley) en la primera parte de la quinta temporada de "Yellowstone" (Foto: Paramount Network)

2. 1883

También creada por Taylor Sheridan, “1883” es una miniserie que muestra cómo la familia Dutton viaja al Oeste de Estados Unidos en busca de una vida mejor y llega hasta el lugar dónde se establecerá el rancho Yellowstone. La ficción de diez episodios se estrenó el 19 de diciembre de 2021 y terminó el 27 de febrero de 2022

Tim McGraw, Faith Hill, Sam Elliott, Isabel May, LaMonica Garrett, Marc Rissmann, Audie Rick, Eric Nelsen y James Landry Hébert conforman el elenco principal.

Sam Elliott interpretó a Shea Brennan en "1883", spin-off de "Yellowstone" (Foto: Paramount)

3. 1923

“1923” se ubica cronológicamente después de “1883” y antes de “Yellowstone”, y sigue a la segunda y tercera generación de los Dutton a principios del siglo XX. Los protagonistas lidian, además de enemigos interesados en sus tierras, con una época de varias dificultades, incluida la ley seca, la sequía y las primeras etapas de la Gran Depresión.

La serie que se estrenó el 18 de diciembre de 2022 y fue renovada por una segunda temporada que llegó el 23 de febrero de 2025 cuenta con las actuaciones de Harrison Ford, Helen Mirren, Brandon Sklenar, Julia Schlaepfer, Jerome Flynn, Darren Mann, Brian Geraghty, Aminah Nieves , Michelle Randolph, Sebastian Roché y Timothy Dalton.

Harrison Ford interpreta Jacob Dutton en "1923", que en la segunda temporada debe enfrentar a las personas que intentan arrebatarle el rancho de su familia (Foto: Paramount)

4. The Madison

“The Madison” es una serie spin-off de “Yellowstone”, protagonizada y producida por Michelle Pfeiffer. La nueva ficción que empezó su rodaje en 2024 sigue a la familia McIntosh, originaria de la ciudad de Nueva York, que vive en el valle del río Madison, en el centro de Montana.

5. Spin-off de Beth y Rip

Aunque aún no se ha confirmado, en agosto del 2024, Deadline señaló que los productores de “Yellowstone” llevaban meses negociando con los actores Kelly Reilly y Cole Hauser para concretar su participación en un spin-off.

En noviembre, Hauser aseguró a The Hollywood Reporter que sentía que había espacio para explorar el futuro de Beth y Rip. “Podríamos seguir hablando de estos dos por siempre. No hay barreras entre ellos, no hay límites”, señaló. “Y mientras Taylor quiera escribir algo especial, sé que a Kelly y a mí nos interesaría hacerlo”.

Kelly Reilly y Cole Hauser, ¿realmente protagonizarán un nuevo spin-off de "Yellowstone"? (Foto: Paramount)