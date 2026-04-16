Aunque al principio, Devon (Sadie Sandler) y Celeste (Chloe East) entablan una linda amistad y comparten sus primeras experiencias universitarias juntas, algo cambia en las vacaciones y se da inicio a una guerra pasivo‑agresiva en “Compañeras de cuarto” (“Roommates” en su idioma original), película de Netflix dirigida por Chandler Levack. ¿Cómo llegaron a ese punto y qué harán para lidiar con la otra? A continuación, te comparto la fecha de estreno, la lista de miembros del reparto y otros datos relevantes.

La comedia escrita por Jimmy Fowlie y Ceara O’Sullivan narra cómo una convivencia inicialmente ilusionante se transforma en una guerra de agresiones pasivas, celos y desafíos para marcar límites. Por lo tanto, explora la “extraña” intimidad de las amistades universitarias.

Sadie Sandler y Chloe East son las protagonistas de “Compañeras de cuarto”, que también cuenta con las actuaciones de Sarah Sherman, Natasha Lyonne, Nick Kroll, Storm Reid, Billy Bryk, Ivy Wolk, Aidan Langford, Janeane Garofalo, Carol Kane, Josh Segarra, Bailee Madison, Martin Herlihy y Adam Sandler.

Chloe East interpreta a Celeste y Sadie Sandler interpreta a Devon en la película "Compañeras de cuarto" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “COMPAÑERAS DE CUARTO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “‘Roommates’ narra la historia de Devon, una estudiante universitaria tímida de primer año que conoce a la enérgica Celeste, aficionada a la kombucha, durante su programa de orientación al aire libre. Celeste, que complementa a la perfección a Devon, acepta ser su compañera de cuarto, y las dos se vuelven inseparables en cuanto llegan al campus.

Devon y Celeste se abren paso entre el caos del primer año de universidad —fiestas de fraternidad, primeras resacas, horarios escolares apretados y nuevos amigos— de la mano. Al principio, su amistad anima a Devon durante su primera etapa lejos de sus padres, Brian (Kroll) y Hannah (Lyonne), y su hermano pequeño, Alex (Aidan Langford). Pero pronto Devon se siente cada vez más irritada y desconfiada de Celeste. Durante unas fatídicas vacaciones de primavera en Ciudad de Panamá, con karaoke incluido, su guerra de agresión pasiva estalla, demostrando hasta qué punto pueden volverte locas tus compañeras de piso.”

En el tráiler, Devon busca cambiar de compañera debido a que la convivencia con Celeste se vuelve insoportable. Devon tenía la esperanza de que su experiencia universitaria sería diferente a lo que vivió en la escuela y la preparatoria, pero siente que nada ha cambiado.

¿CÓMO VER “COMPAÑERAS DE CUARTO”?

“Compañeras de cuarto” se estrenará el viernes 17 de abril de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva comedia solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “ROOMMATES”

ACTORES Y PERSONAJES DE “COMPAÑERAS DE CUARTO”

Sadie Sandler como Devon

Chloe East como Celeste

Sarah Sherman como la Dra. Schilling

Natasha Lyonne como Hannah

Nick Kroll como Brian

Storm Reid como Luna

Billy Bryk como Michael

Ivy Wolk como Auguste

Aidan Langford como Alex

Janeane Garofalo como el Profesor Ziemann

Carol Kane como Gigi

Josh Segarra como Goose

Bailee Madison

Martin Herlihy como Christian

Adam Sandler como Danny Schilling

Nick Kroll como Brian, Natasha Lyonne como Hannah, Aidan Langford como Alex y Sadie Sandler como Devon en la película "Compañeras de cuarto" (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “ROOMMATES”?

“Compañeras de cuarto”, que cuenta con Adam Sandler, Allen Covert y Brian Kavanaugh-Jones como productores, tiene una duración de 107 minutos, es decir, 1 hora y 47 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “COMPAÑERAS DE CUARTO”?

El rodaje principal de “Roommates”, producida por las compañías Happy Madison Productions y Range Media Partners, comenzó en junio de 2025, en diferentes lugares de Nueva Jersey.

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